우리 강산 푸르게 하려 한 일인데... 산불 원인으로 꼽힌 '이것'

다큐인사이트 재난기획 2부 - 화염과 생존, 푸른 숲의 역설
산불의 경고
2025년 봄, 대한민국은 역대 최대 규모의 산불 피해를 경험했다. 경북 내륙 의성에서 시작된 불길은 강한 바람을 타고 안동, 청송을 지나 바닷가 마을 영덕에 이르기까지 번지며, 일주일간 서울 면적의 1.5배를 뛰어넘는 십만여 헥타르(ha)를 불태웠다.
지난 겨울의 온난화 현상은 땅을 건조하게 만들었다. 눈은 아쉬웠고, 땅은 메말랐다. 작은 불씨에도 숲은 타올랐다. 거기에 27m/s의 역대급 강풍은 산불을 가속했다. 의성 지역 특유의 골바람은 바람이 계곡을 타고 올라 불길을 날려 퍼뜨렸다. 온난화 등의 기상 이변과 의성 지역을 비롯한 경북 지방의 지형적 특성이 산불을 확산, 영덕의 바다까지 불붙게 했다.
하지만 그뿐일까. 다큐는 지금까지 우리가 미처 생각지 못했던 측면에 대해 문제를 제기했다.
산불이라지만, 전문가들은 더는 지금의 산불을 '산불'이라 정의하지 않는다. 2015년 캘리포니아 산에서 발생하여 도심을 불태운 화재처럼, 이 불을 '도심형 대형 화재'라 지칭한다. 바다 건너 남의 나라 만의 이야기가 아니다. 의성을 넘어, 2025년 4월 대구 함지산에서 발생한 화재는 아파트, 주택을 덮쳐 주민 500여 명이 대피해야 하는 도심형 화재가 됐다. 전 국토의 70%가 산지이고, 상당수의 사람 사는 지역이 산에 드리워 자리 잡은 우리나라의 특성 때문이다.
그런데 전문가에 따르면 산불에도 종류가 있다. 우선, 지중화(Ground Fire)는 땅 표면에서 시작된 산불로, 나무뿌리를 태우며 끈질기게 번져나가는 산불, 반면, 지표화(Surface Fire)는 땅 표면에서 확산되는 산불이며, 수간화(Stem Fire)는 나무의 줄기(수간)까지 불이 이른다. 여기서 주목해야 할 건 뿌리에서 표면, 줄기를 넘어 나무 꼭대기까지 이른 수관화 (Crown Fire) 산불이다.
우리나라에서 발생하는 대부분의 산불은 수관화 산불이다. 나무의 윗부분(수관)까지 붙은 불이 나무의 가지와 잎을 태우며 번져나가고 바람이 부는 방향으로 거침없이 번져나가는데, 이때 나무에서 나무로 바람을 타고 날아가듯 불이 번져가는 모습을 '비화'(飛火)라 한다.
그런데 이런 산불의 유형과, '우리 강산 푸르게'가 무슨 연관이 있을까? 지난 30여 년에 걸친 치산 녹화 사업은 우리 산을 바꾸어 놓았다. 덕분에 산은 울창해졌지만, 그와 함께 나무와 나무가 아름드리 자란 사이에 산불의 연료가 되는 '초본, 관목, 낙엽, 낙지, 고사목' 등이 수북하게 쌓여 있게 됐다.
그 결과 아주 작은 불씨 하나에도 산불은 이 연료들의 화력에 힘입어, 낙엽, 초본에서 시작해 작은 나무로, 더 큰 나무로 불을 확산한다. 나아가 바람을 불쏘시개로 이 나무에서 저 나무로 '귀신 널뛰듯' 불을 키워 나가는 '재앙'을 초래한다.
더구나 우리나라 산은 특성상, 70% 이상이 사유림이다. 개인적으로 산을 소유한 사람들은 송이버섯 등의 환금성이 높은 작물을 선호하기에 소나무 등의 침엽수를 심는 것을 선호하는데, 안타깝게도 소나무와 같은 침엽수는 활엽수보다 앞서 말한바 널뛰듯 산불을 번지게 하는 '수관화' 현상에 더욱 취약한 수목종이다.
헬리콥터로 하는 진화