'선수'가 주인공 될 수 없는 '테니스', 왜냐면...

"테니스는 소수 기득권 집단(카르텔)이 장악하고 있다. 내부에서 변화를 시도하는 사람은 누구든 그 카르텔에서 밀려난다." (Financial Times, 2024.5)

GAME ON테니스는 단일한 조직이 모든 것을 통합·운영하는 스포츠가 아니다. 1970년대, 선수들은 불투명한 상금 구조에 반발하며 스스로 조직을 만들었다. 남자 선수들은 1972 ATP(Association of Tennis Professionals)를, 여자 선수들은 1973년 빌리 진 킹을 중심으로 WTA(Women's Tennis Association)를 설립했다. 두 조직 모두 선수 권익 보호와 투어 운영을 위한 '선수 주도' 기구로 출발했다.그러나 시간이 흐르면서 상황이 달라졌다. ATP·WTA는 투어 운영과 상업적 이해관계를 함께 떠안는 거대 기구가 됐다. 겉보기엔 의사결정 구조가 대회 측과 선수 측 50:50이지만, 그랜드슬램·ITF 등 외부 주체의 동의 없이는 상금 배분이나 캘린더 조정 같은 핵심 사안을 실행할 수 없다. 이 과정에서 '선수 주도'라는 설립 정신은 희석되고, 운영 주체로서의 이해관계가 권익 옹호보다 앞서는 경우도 적지 않다.여기에 1913년 설립된 ITF(International Tennis Federation)가 있다. ITF는 테니스 규칙 제정, 국제 랭킹 기준 관리, 올림픽·데이비스컵·페드컵(현 빌리 진 킹 컵) 등 국가 대항전을 주관한다. 그러나 ATP·WTA와는 별개이며, 프로 투어 일정과 상금 책정에는 직접 관여하지 않는다. 즉, 국제 규칙을 정하고 국가 대항전을 치르는 '명목상의 정부' 같은 존재다.그랜드슬램 4대회인 윔블던, US 오픈, 프랑스 오픈, 호주 오픈은 각국 테니스협회가 운영하는 별도 법인이다. 이들은 중계권 판매, 티켓 수익, 스폰서십 등으로 막대한 수익을 올리며, 전체 테니스 산업 매출의 절반 이상을 차지한다. 그러나 ATP·WTA와 수익을 공유하지 않는다. 두 투어와의 관계는 랭킹 포인트를 협의해 반영하는 수준에 그친다.ATP 회장 안드레아 가우덴지는 이 분절된 구조를 두고, "같은 책의 챕터를 서로 다른 서점에서 팔고, 또 그 이야기를 쓰는 사람도 제각각"이라고 전할 정도다 (Forbes, 2023.08). 또 ATP와 WTA가 분절된 구조를 개선하기 위해 일정·마케팅·복지의 통합을 추진했지만, 그랜드슬램 측이 거부하면서 무산되기도 했다(Sports Business Journal, 2025.3). 그 결과 테니스는 권력이 여러 갈래로 흩어져 있으면서도, 이를 총괄해 책임지는 주체가 없는 상태에 머물러 있다.권력이 쪼개진 테니스 거버넌스에서는 선수들이 목소리를 낼 창구가 불분명하다. 명목상 ATP·WTA가 '선수 주도' 기구지만, 실상은 투어 운영의 이해관계 속에 갇혀 선수 권익을 전면적으로 대변하기 어렵다. 바로 이 틈새를 메우겠다며 등장한 것이 프로테니스 선수협회(PTPA;Professional Tennis Players Association)다.2019년 노박 조코비치와 바섹 포스피실이 발의해 2021년 캐나다에 비영리 단체로 설립된 PTPA는, 남녀 단식 세계 랭킹 500위, 복식 200위 이내 선수를 회원으로 하는 독립된 '선수 노조' 성격의 조직이다. ATP·WTA와 달리 투어 운영에 얽매이지 않으며, 선수 권익 보호와 집단 교섭을 유일한 목표로 삼는다.이사회 9명이 매년 선출되며, 투어 일정·상금·스폰서 규정 등에서 선수 편에 선다. 2025년에는 'ACE 프로그램'을 출범해 도핑 혐의로 조사받는 선수에게 소득 수준과 무관하게 법률 지원을 제공하기도 했다. 반독점 소송 제기, 상금 인상 캠페인 등 공격적인 로비 활동도 이어간다.그럼에도 PTPA는 아직 공식적인 교섭권을 인정받지 못했다. 테니스에는 메이저리그나 NBA처럼 선수 노조와 리그 간의 단체협약 구조가 없고, PTPA는 ATP·WTA 집행이사회나 선수위원회 같은 공식 의사결정 채널에도 포함되어 있지 않다. 회원 범위가 제한적이라는 점도 '전체 선수의 대표성'을 부정하는 명분이 된다.기존 기구는 PTPA를 두고 "분열을 조장한다"고 비판한다. 이미 ATP, WTA 내부에 선수위원회 (Player Council)가 있는데 외부 단체를 만들면 협상력이 분산되고, 의사결정 일관성이 깨진다는 지적이다. 특히 PTPA가 공개서한, SNS 캠페인, 언론 인터뷰로 ATP·WTA 지도부를 직접 압박하는 방식을 쓰자, 내부 균열을 부추긴다는 반발이 커졌다.한편 유사 스포츠 종목에서는 '결정권자'가 비교적 명확하다. 배드민턴이나 탁구는 국제연맹이 프로 투어와 세계선수권을 모두 주관하고, 규칙, 일정, 상금 구조가 한 조직 안에서 정리된다. 반대로 테니스는 경제적 중심(그랜드슬램)과 행정 중심(ATP·WTA·ITF)이 서로 다른 법적 주체로 흩어져 있어, 한 자리에서 협상하거나 결정을 내리기 어렵다. 이 구조적 분리 때문에 선수들의 목소리가 힘을 잃는다.이 교섭 불능 상태는 수익 구조에서도 드러난다. 해가 지나갈수록 그랜드슬램 경기 주최는 사상 최대 수익을 올리지만, 선수 몫 상금은 전체 수익의 약 20% 수준이다. 이는 NBA·PGA 투어가 약 50%를 선수에게 배분하는 것과는 대조적이다 (Tennishead, 2025.2).또한 테니스 투어에는 선수 수익을 구조적으로 제한하는 규제가 얽혀 있다. 예를 들어, ATP·WTA는 대회 등급별(250·500·1000)로 지급 가능한 상금 총액의 '상한'을 정해 초과 지급을 막는다. 그랜드슬램은 최고 상금 지위를 유지하기 위해 하위 대회의 상금 증액을 사실상 제한한다. 투어 선수 등록 계약에는 선수의 이름·이미지·초상권(NIL)을 조직 측 마케팅과 중계 사업에 무상 제공하도록 하는 조항이 포함돼 있다. 여기에 ITF·ATP·WTA 모두 도박·베팅 관련 기업과의 개인 후원을 금지하는 '스포츠 무결성' 규정을 두고 있다.문제는, 이 규제들이 단일한 주체가 아니라 ATP, WTA, 그랜드슬램, ITF가 각자 만든 규칙이 겹쳐서 형성된다는 점이다. 하나의 규제를 완화하려 해도 여러 조직의 이해관계를 동시에 풀어야 하기에, 협상은 쉽게 교착 상태에 빠진다.2012년 BNP 파리바 오픈이 그 전형적인 사례다. 대회 소유주 래리 엘리슨은 ATP·WTA 규정 상한보다 160만 달러를 더 얹어 상금을 지급하려 했다. 그러나 '하위 대회가 그랜드슬램 4대 회의 상금 최고 지위를 흔들 수 없다'는 논리와, 각 조직의 이해관계가 얽히면서 증액안은 결국 거부됐다. 이처럼 분열된 거버넌스 구조는 한 대회의 자율적 상금 인상조차 합의에 이르지 못하게 만들고, 그 과정에서 선수들의 목소리는 애초부터 협상 테이블에 오르지 못한다.결국 이렇게 누적된 갈등은 법정으로 향했다. 2025년 3월, 프로테니스 선수협회(PTPA)는 여자프로테니스(WTA) 투어, 국제테니스연맹(ITF), 국제테니스청렴기구(ITIA)를 상대로 영국·EU·미국에서 동시에 반독점 소송을 제기했다. PTPA는 이렇게 말한다.PTPA는 총괄 기구가 시장 지배력을 이용해 상금 규모, 스폰서 계약, 출전 규정을 통제함으로써 선수들의 수익과 경쟁 기회를 구조적으로 제한한다고 본다.ATP와 WTA는 "우리는 선수 대표와 대회 대표가 동등하게(50:50) 참여하는 구조"라고 반박한다. 그러나 PTPA 대표 아흐마드 나사르는 "겉보기에는 공평해 보여도, 실제로는 선수 측 의견이 의사결정에서 힘을 발휘하기 어렵다"고 말한다 (PTPA, 2025.3). 실제로 PTPA가 투어 측에 복지 개선안을 여러 차례 제안했지만, "반복적으로 거부당했다"는 기록도 남아있다 (PTPA 2024 Annual Report).실제로 ATP·WTA에서 어떤 안건이 통과되더라도, 그랜드슬램이나 ITF 같은 다른 기구가 반대하면 실행할 수 없다. 결정권이 한곳에 모여 있지 않다 보니, 선수들이 원하는 변화를 이루려면 여러 기구를 동시에 설득해야 하는 복잡한 미로를 지나야 하는 셈이다.PTPA가 요구하는 것은 금전적 배상이 아니다. 상금·스폰서 수익을 가로막는 규제를 풀고, 의사결정 구조에 독립 선수 대표를 포함해 선수들이 종목 운영에 실질적으로 참여할 권한을 달라는 것이다. 요약하면, "돈을 직접 달라"가 아니라 "더 벌 수 있는 구조를 만들어 달라"는 요구다.테니스는 한 사람의 이름으로 관중을 끌어모은다. 조코비치, 나달, 페더러, 그리고 최근의 알카라스, 시너, 가우프, 사발렌카까지. 우리는 그들의 고유한 서사에 열광한다. 겉보기에 이들은 막강한 권력을 가진 듯 보인다. 그러나 정작 그 이름들이 산업 구조를 바꿀 권한은 없다. 선수 노조조차 내부 동력이 분산돼 있고, 제도는 정체돼 있으며, 대중은 이 거버넌스 갈등을 피상적으로 소비할 뿐이다.결국 권력이란 단순히 힘을 행사하는 것이 아니라, 의제를 정하고 규칙을 바꿀 수 있는 힘이다. 지금의 테니스에서 그 힘은 선수에게 없다. 결국 질문은 하나로 귀결된다.이 종목의 방향을 결정하는 권한은 누구에게 있나. 그 답을 바꾸지 않는 한, '선수 중심의 스포츠'라는 말은 계속 공허할 것이다.