손흥민·토마스 뮐러의 연이은 미국행, MLS의 다른 스타는 누가 있을까

LAFC FW 손흥민MLS 공식 SNS
손흥민과 토마스 뮐러가 차례로 미국 땅을 밟은 가운데 MLS에서 활약하고 있는 다른 축구 스타는 누가 있을까.
미국 프로축구 MLS LA FC는 7일 오전(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "프리미어리그 토트넘으로부터 손흥민을 영입했다. 손흥민은 국제 선수 명단에 이름을 올리게 되며 P-1 비자와 국제 이적 증명서를 받으면 경기에 출전할 수 있다"라고 공식 발표했다. 이적료는 약 2600만 달러(한화 360억)로 추정되는 가운데 계약 기간은 2027년 12월까지로 알려졌다.
손흥민의 LA 이적에 이어 다른 축구 스타인 토마스 뮐러도 MLS에 입성했다. MLS 밴쿠버 화이트 캡스는 7일(한국시간) 공식 홈페이지에서 "축구 역사상 위대한 선수 중 하나인 뮐러를 영입했다"라고 발표했다. 계약 기간은 2025년까지이며 2026시즌엔 지정 선수 옵션이 포함됐다. 지정 선수란 구단 샐러리캡(연봉 총액 상한제)을 적용받지 않는 자원이다.
탄탄한 기반 MLS
이처럼 선수 생활 말년을 달려가고 있는 손흥민과 토마스 뮐러가 MLS 무대에 도달한 가운데 최근 들어 미국 무대를 밟는 축구 스타들이 상당히 늘어나고 있다. 과거 MLS는 전성기가 지난 스타들의 마지막 선택지가 되곤 했다. 과거 펠레를 시작해 데이비드 베컴, 스티븐 제라드, 프랭크 램파드, 안드레아 피를로 등 커리어 말년을 미국에서 보냈다.
슈퍼 스타 영입을 통해 MLS 인기를 올리고자 했지만, MLS 인기는 빠르게 성장하지 않았다. 상당한 인기를 보유한 농구, 야구, 미식 축구에 밀리는 부분도 있었지만, 내부적인 제도 문제도 있었다. 가장 먼저 샐러리 캡 제도가 발목을 잡았다. 1군 선수단 연봉 총액을 약 521만 달러(한화 72억 3981만)로 제한했으며, 팀 내 최고 연봉자는 65만 1000달러(9억 462만) 수준에 불과했다.
그렇기에 가용할 수 있는 연봉 지출 규모가 제한적이었고, 중동·남미·유럽과 같은 클럽들과의 선수 영입 경쟁에서 밀리는 상황이 연출됐다. 또 지정 선수 제도를 통해서 인기 스타를 영입해도 리그 인기가 급격하게 올라가는 효과를 낳지 못했기에, MLS는 단일 실체 제도(Single Entity System)를 도입하며 리그 안정성을 추구했다.