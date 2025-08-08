살아나는 KT 천재 타자, '가을야구-FA 대박' 다 잡을까?

케이비리포트

강백호의 시즌별 주요 타격 기록(출처: 야구기록실 kbreport)하지만 8월 이후 강백호는 확연히 달라진 모습이다. 8월 이후 6경기에서 26타수 10안타 타율 0.385 2홈런 10타점 OPS 1.140으로 불방망이를 휘두르고 있다. 지난 1일 NC 다이노스전 홈런을 시작으로 5일 한화전 8회말 3타점 결승타, 7일 9회초 역전 투런포까지 연이어 터뜨리며 팀 승리에 결정적 기여를 했다. 강백호가 가장 좋았던 시절의 모습을 재현하는 듯한 활약이다.고교 시절부터 '천재 타자'로 주목받았던 강백호는 2018년 신인 드래프트 1라운드 1순위로 KT에 입단하자마자 29홈런을 터뜨리며 신인왕을 거머쥐었다. 이후 2019~2021년에는 3시즌 연속 3할 타율, 두 자릿수 홈런을 기록하며 리그 정상급 타자로 자리매김했다. 특히 2021시즌에는 타율 0.347, 16홈런 102타점 OPS 0.971로 정점을 찍었다.그러나 2022시즌 이후 잦은 부상과 함께 긴 부진에 빠지며 우상향하던 성장세가 꺾이고 말았고 이듬해에도 71경기 출장에 그치고 말았다. 그래도 지난해에는 프로 데뷔 후 처음으로 전 경기에 출장하고 26홈런을 터뜨리며 반등하는 모습을 보였다.