'죽이는 여자들'이 찾은 해방의 순간

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
유럽 전역에 찾아온 폭염, 프랑스 마르세유의 한 마을 발코니들이 활짝 열린다. 마음만 먹으면 서로 뭘 하고 있는지 훤히 들여다볼 수 있다. 30대를 바라보는 세 친구, 니콜과 앨리즈와 루비가 맞은편에 이사를 온 근사한 남자에게 끌린다. 니콜은 첫 소설을 준비 중인 작가, 앨리즈는 첫 극장 영화를 준비 중인 배우, 루비는 인기가 꽤 많다.
그들은 맞은편 남자의 초대로 그의 집으로 향한다. 루카스는 유명하다는 이들의 사진을 찍는 사진작가다. 근사한 집에서 놀고먹고 마시다가 니콜과 앨리즈만 집으로 돌아온다. 그런데 다음 날 루비가 피 칠갑을 한 채 홀로 집으로 돌아온 게 아닌가. 니콜과 앨리즈는 그 모습을 보고 기겁한다. 갑자기 루카스의 집으로 달려가는 루비, 쫓아가는 친구들.
루카스가 처참하게 죽어 있다. 자초지종을 들어보니 루카스가 루비를 성폭행했고 루비가 스스로를 지키려 한 거였다. 정신을 놓다시피 한 루비, 사태를 함께 수습하자는 니콜, 신고하자는 앨리즈. 결국 그들은 함께 사태를 수습하기로 한다. 시체를 훼손하고 은닉하고 유기하는 순서로 말이다. 와중에 셋은 각자 차마 말 못 할 사정이 있다.
행위-고뇌-트라우마-해방의 과정