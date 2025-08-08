세계적 예술가는 일상을 어떻게 새롭게 바라볼까?

▲
영화 '제프 맥페트리지 : 드로잉 라이프'의 한 장면㈜영화사 진진
영화는 세계적인그래픽 아티스트 제프 맥페트리지가 디자인을 처음 시작한 순간부터 지금에 이르기까지의 과정을 따라간다. 그 안에 담긴 창작의 뿌리를 담백하게 그려낸다. 그는 일상적인 즐거움에서 영감을 얻은 디자인으로 전 세계를 사로잡은 그래픽 아티스트다. 상업 디자인, 광고, 잡지, 뮤직비디오, 애니메이션, 영화, 공간 그래픽 등 다양한 영역을 넘나들며 창작 활동을 펼친다.
그는 도쿄 갤러리 타겟, 토론토 쿠퍼 콜, 뉴욕 하프 갤러리, 코펜하겐 V1 갤러리, 런던 아이보리 & 블랙 갤러리 등 세계 유수 갤러리에서 전시회를 열었다. 2019년 미국그래픽아트협회 메달을 수상했다. 2016년 쿠퍼 휴잇 스미스소니언 국립 디자인 어워드 수상, 2015년 D&AD 그래픽디자인상 수상, 2010년 D&AD 매거진&신문 디자인상 수상, 2006년 칸 라이언즈 국제광고제 금사자상을 수상한 아티스트다.
영화는 중국-캐나다 혼혈 가정에서 태어난 제프 맥페트리지가 유년 시절 정체성에 대한 고민 속에서 거리의 스케이 트보드 클럽에 합류했다. 팀의 그래픽 작업을 맡으며 디자인을 접하게 된 순간부터 당시의 서브컬처에서 느낀 자유로운 에너지를 작업에 녹여내며, 자신만의 시각 언어를 구축해 나가는 과정을 섬세하게 담고 있다.
영화는 제프 맥페트리지의 스타일과 취미를 보여 주는 것에서 출발해 미공개 작품과 작업 히스토리, 가족과의 기억 등 다채로운 이야기를 솔직하고 유쾌하게 펼쳐낸다. 그가 디자인을 처음 시작한 순간부터 지금까지의 과정을 따라가며 창작의 뿌리를 담백하게 그려낸다.