세계적 예술가는 일상을 어떻게 새롭게 바라볼까?

영화 '제프 맥페트리지 : 드로잉 라이프'의 한 장면<제프 맥페트리지 : 드로잉 라이프>를 연출한 댄 코버트 감독은 , MTV 비디오 뮤직 어워드의 로고, 뉴스위크 표지 등을 작업하며 디자인계에 입문했다. 미국그래픽아트협회의 의뢰를 받아 밀턴 글레이저, 데이비드 카슨 등 세계적인 디자이너들의 이야기를 담은 영화를 60편 이상 연출했다. 배우나 유명인부터 비전문 연기자까지, 예술가의 시선으로 인물이 가진 진짜 모습을 자연스럽게 끌어내며 진정성 있는 순간을 포착해 온 감독이다.댄 코버트 감독은 2000년대 초반 처음으로 제프 맥페트리지의 작업을 접했고, 그의 디자인이 가진 직관성, 감정, 유머에 깊이 끌려 20년이 넘는 시간 동안 그를 꾸준히 지켜보는 팬이 됐다. 그는 "한 개인의 창의성과 정체성이라는 문제부터 가족의 소중함이라는 주제까지 모두 아우르는 다큐멘터리를 만들고 싶어" 영화를 제작하게 되었다고 밝혔다.이어 "촬영을 거치면서 저는 제프 맥페트리지의 예술뿐만 아니라 그가 삶을 대하는 태도에 더욱 깊이 빠져들었다는 사실을 깨달았다. 저는 이 영화가 흔한 예술가 다큐멘터리의 틀을 넘어서 한 개인의 창의 성과 정체성이라는 문제부터 가족의 소중함이라는 주제까지 아우르는 다큐멘터리가 되기를 바랐다"고 설명했다.그러면서 "영화는 무엇이 한 사람의 인생을 정의하는가? 그리고 우리는 인생에서 진짜 중요한 것이 무엇인지 어떻게 결정하는가?"라는 근본적인 질문을 던진다. 제프 맥페트리지는 세상이 기회를 줄 때까지 기다리지 않고 하나하나 자신의 손으로 쌓아 올렸다. 저 역시 디자인을 전공했고 예술가로 활동해 왔기에 창작을 대하는 그의 태도를 특별한 관점에서 바라볼 수 있었다"고 덧붙였다.또한 "어둡고 불안해 보이는 시대를 살아가는 사람들에게 영감을 줄 수 있는 영화를 만드는 것이 가장 중요했다. 이 영화를 제작하는 동안 저는 마흔 살이 되었고 그는 쉰 살이 되었다. 결국 이 영화는 마흔 살이 된 사람이 쉰 살이 된 사람에 대해 만든 이야기이자, 우리 모두가 스스로에게 던지는 보편적인 질문이다. 인생에서 진짜 중요한 것이 무엇인지 스스로 고민하게 만드는 작품이 되기를 바랐다"고 밝혔다우리가 무심히 지나친 장면도 새로운 관점으로 바라보게 만드는 이 영화는 오는 8월13일(수) 개봉이다.