"사실상 1인 3역" 임윤아의 또다른 매력 담은 '악마가 이사왔다'

SM엔터테인먼트

"감독님과 악마 연기에 대해 많이 얘기했다. 그 특유의 웃음 소리, 대사 톤 등을 원하셨는데 처음부터 잘 되진 않아서 연습하며 만들어갔다. 따로 참고한 작품이 있었던 건 아니고, 주어진 상황과 대사에 몰입하려 했다. 스포일러가 될 수 있어서 자세히 말하긴 어렵지만 '낮 선지'와 '밤 선지' 그리고 또 다른 악마가 있잖나. 알고 보면 상처나 두려움에 가득찬 '밤 선지'는 자기방어적 모습이 강한 존재다. 그래서 보다 아이 같은 면을 강조하는 연기를 했던 것 같다.

누군가는 과장된 표현이라 할 수 있겠지만, 현장에서 제 표정과 말투 연기의 기준을 잡은 뒤로 그 외의 생각은 안 하기로 했다. 전 그게 악마 선지로 느끼고 표현했기에 연기만 생각하려 했다. 보시는 분들은 어떻게 생각할지 모르겠지만 제 스스로는 한 단계 깨뜨린 지점이 있다고 생각한다."

"사람마다 웃는 포인트가 다르니까 제가 반드시 웃겨야 한다는 생각은 안 했다(웃음). 제가 재밌다고 생각한 장면보다 영화로 봤을 때 다른 장면이 더 재밌을 수도 있더라. 물론 평소에 제가 코미디를 좋아하고 특히 말을 주고받으며 생기는 분위기에 피식 웃긴 하는데 우선 제게 주어진 걸 잘해내는 게 임무였다.

그리고 이상근 감독님이 섬세하시다. 캐릭터 이름들 하나하나 이유가 있더라. 선지는 해가 있을 때 땅을 돌아다니는 아이라 해서 지은 이름이고, 선지를 짝사랑 하는 길구(안보현)는 길을 구하는 사람이라는 뜻이었다. 촬영 때마다 이런 설정이 왜 있는지 하나하나 설명해주시곤 했다. 길구네 집에 걸린 수건 하나도 사실 쓰던 수건이 아니라 선지네 빵집 개업 선물로 받은 거잖나. 자세히 보시면 그런 설정들이 다 담겨있다."

"하고 싶은 작품들이 그때 왔기에 놓치고 싶지 않아서 연달아 하게 됐다. 쉴 틈이 없긴 했지. 제가 원하는 때에 작품들이 나타나는 건 아니니까 일단 주어진 것에 최선을 다하자는 마음이었다. 캐릭터를 어떻게 표현하는지 생각하는 데만 해도 바빴던 해였다. 다행히 안보현 오빠가 길구라는 캐릭터를 너무 잘 표현해주셨고, 제가 생각 못 한 매력을 돋보이게 하셨다. 감사함이 크다. 작품 제목이 바뀌고 개봉 시기가 늦어지는 건 제 영역이 아니니까. 크게 걱정 등은 하지 않았던 것 같다."

큰사진보기 ▲영화 <악마가 이사왔다>에서 선자를 연기한 배우 임윤아. SM엔터테인먼트

어느 덧 데뷔 18년 차가 된 임윤아다. 걸그룹 소녀시대의 노래 '다시 만난 세계'가 광장에 울려 퍼지고, 사람들의 힘과 위로가 되는 과정을 겪으며 임윤아 또한 새삼 감회가 남달랐다고 한다. 영화 공개 시점을 기준으로 팬들이 십시일반해 용산 CGV의 한 관을 '임윤아 관'으로 광고하게끔 한 것, 동료 배우 조정석과 박정민이 각각 응원 영상을 보내고, 출판사 대표로서 각본집을 낸 것에도 임윤아는 감사의 말을 전했다.



"임윤아 관은 정말 어깨가 으쓱해지는 순간이었다. 저도 꾸준히 팬들에게 힘을 드릴 수 있으면 좋겠다. 정석 오빠는 <엑시트> 때 인연도 있고, 이번에 여름 흥행작으로 저보다 앞서 개봉했잖나. 잘 끌어주고 제가 잘 따라가겠다며 응원하고 있다(웃음). 박정민 오빠는 출판사 대표로서 힘을 보태주셨다. 너무 예쁘게 책이 나와서 더 감사했다. 이 영화의 매력을 잘 담는 구성인 것 같다.



벌써 18년 차가 됐는데 전 그저 그때 시기마다 제가 보여드릴 수 있는 모습을 보인 것 같다. 에너지 넘칠 땐 밝게, 조금 차분해졌을 땐 있는 그대로 보여드렸던 것 같다. 요즘은 한 단계 더 성숙해진 부분이 있어서 또 다른 과정을 거치는 것 같은데, 제가 어려서부터 활동하면서 생긴 결을 그대로 보이자는 생각엔 변함없다. 성장하는 과정을 건너뛰고 결과만 보이면 낯설어하시더라. 그래서 절 돌아보는 시간을 가지려 한다. 소녀시대 활동을 계속 응원해주시고, 우리 노래로 힘을 얻는 분들이 계시다는 게 참 신기하다. 앞으로도 지금처럼 꾸준히 잘 걸어나가고 싶다." 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 임윤아 악마가이사왔다 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 네이버 채널구독 다음 채널구독 글 이선필 (thebasis3) 내방 구독하기 오메가3같은 글을 쓰고 싶다. 될까? 결국 세상을 바꾸는 건 보통의 사람들. 이 기자의 최신기사 "서울 구치소 그 사람 떠올렸다" 검찰권력 정조준한 확장판 '야당'

영화 <악마가 이사왔다>에서 선자를 연기한 배우 임윤아.올여름을 겨냥한 세 편의 텐트폴(각 투자배급사가 내세운 대표작) 영화 중 마지막에 해당하는 <악마가 이사왔다>는 로맨틱 코미디에 오컬트 요소를 버무린 이종교합 대중영화였다. 시대를 거슬러 온 악마가 평범한 20대 선지(임윤아) 몸에 머물며 활동한다는 설정을 재기발랄하게 풀어냈다. <엑시트>(2019) 등으로 이미 상황 코믹 연기를 증명한 바 있는 임윤아는 이 작품으로 한층 자신의 연기 경험을 쌓게 됐다.서울 삼청동의 한 카페에서 7일 오후에 만난 임윤아는 "이상근 감독님이 스스로 뿌린 떡밥을 모두 회수하는 설정이 흥미로웠다"고 단평했다. <엑시트>에서 한 차례 호흡을 맞춘 감독인 만큼 배우로서 임윤아의 장점과 특징을 십분 활용한 느낌이다. 낮엔 청순, 얌전한 선지였다가 악마가 활동하는 새벽엔 세상 말괄량이가 되는 설정은 임윤아에게도 도전이었을 터. 1인 2역처럼 보인다는 기자 말에 그는 "사실 따지면 1인 3역"이라 답했다.성격이 상반되기에 임윤아는 낮과 밤 서로 다른 옷차림과 분장을 해야 했다. 이상근 감독이 원했던 것은 파스텔 톤의 낮 선지,그리고 비비드 톤의 밤 선지였다고. 이를 표현하기 위해 생머리와 곱슬머리를 오가야 했고, 화장법 또한 다르게 가져갔다. 임윤아는 "각각 따로 분량을 모아서 한꺼번에 촬영한 게 아니라 그때그때 바꿔가며 했는데 밤 선지를 위해 머리를 따로 말고 그래야 해서 2시간 정도 분장하는 시간이 매번 있었다"고 전했다.아무래도 코미디가 강조된 설정이기에 웃겨야만 하는 배우 입장에서 부담일 수 있었지만 정작 본인은 "그런 부담보단 온전히 캐릭터를 잘 표현하면 의외의 지점에서 관객분들이 웃으실 거라 생각했다"며 제법 깊은 답을 내놓았다. 다년간 비슷한 장르의 영화를 경험하며 쌓은 내공이지 않을까.<악마가 이사왔다>를 촬영했던 2022년 봄, 여름 무렵은 배우로서 임윤아에게도 매우 바쁜 시간이었다. 드라마 <빅마우스>, 예능 <소시탐탐> 등을 병행했고, 연말엔 드라마 <킹더랜드>까지 촬영해야 했다. 특히 <악마가 이사왔다>는 < 2시의 데이트 >라는 제목으로 준비되다가 주연이었던 배우 김선호가 하차하는 등 일련의 일을 겪기도 했다. 약 2년 반을 지나 개봉하게 된 소감도 남다를 법했다.