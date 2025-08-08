'강릉불패' 강원FC vs '천적본능' 김천상무… 징크스 충돌의 승자는?

김천상무 공식 유튜브

김천상무 선수단지난시즌 리그 3위를 달성하며 구단 최고 성적을 달성한 김천이 올시즌도 순항 중이다. 승점이 같은 대전에 골득실을 앞서며 리그 2위를 기록 중이다. 최근 리그 5경기에서 3승 1무 1패를 기록할 정도로 최근 흐름도 나쁘지 않다. 특히 지난 경기에선 K리그1 24라운드 '베스트 팀'으로 선정되는 쾌거도 이뤘다.이번 강원전서 주목할 만한 포인트는 바로 새롭게 합류하는 11기 선수들이다. 새로운 선수들에 대해 정정용 감독은 "휴식기 동안 이번에 합류한 11기 선수들의 컨디션을 끌어올릴 예정이다. 몸상태 준비가 되면 경기에 투입하겠다"며 계획을 밝혔다.이번 11기로 김천에 새롭게 합류한 선수는 총 7명이다. 대전의 김인균·박진성·임덕근·김현우, 광주의 박태준, 인천의 민경현, 서울 이랜드의 김민규가 그 주인공이다. 유강현, 김봉수, 김대원, 서민우, 모재현 등 기존 주축 자원들이 전역하며 공백이 생긴 가운데 이들이 그 빈자리를 얼마나 잘 메워줄 수 있을지 관심이 모인다.하지만 우려의 시선도 존재한다. 선수단에 큰 변화가 생기면서 팀 조직력이 약점으로 작용할 수 있다는 지적이다. 이에 대해 정정용 감독은 "(선수가) 나가고 다시 들어오고 하는 상황에서 거의 절반 이상의 멤버가 교체되면 분명히 조직적인 문제가 발생하여 전체적인 방향성을 잃을 수 있다"고 경고했다.이어 "휴식기 동안의 전지 훈련에서 조직력을 극대화시키는 방향으로 진행했다. 또한 이번 훈련을 통해서 경기에서 뛸 수 있는 체력이 만들어진다. 이후에 경기장에서 선수들이 좋은 퍼포먼스를 보여줄 것이다"라며 자신감을 드러냈다.새로운 선수들이 기존 선수들과 어떤 시너지를 만들지 관심이 집중된다. 특히 조직력의 완성도가 시즌 후반 경쟁에 결정적인 영향을 미칠 수 있는 만큼 이번 여름 합류한 7명의 선수들이 얼마나 빠르게 팀 전술에 녹아들 수 있을지가 관건이다.강원과 김천의 통산 전적에서는 김천이 6승 3패로 우위를 점하고 있다. 특히 이번 시즌 두 차례 맞대결에서도 모두 김천이 승리를 거뒀고, 강원은 단 한 골도 넣지 못했다.흥미롭게도 강원이 강릉에서 마지막으로 패한 상대 역시 김천이다. 지난해 6월, 강릉에서 김천에게 당한 패배 이후 강원은 홈에서 무패 행진을 이어가고 있다. 여러모로 김천이 강원에게 유독 강한 모습을 보여주고 있다. 과연 이번 경기에서 강원이 '천적' 김천을 잡고 중위권 도약에 성공할지, 김천이 강원전서의 강한 면모를 이어갈지 이목이 집중된다.