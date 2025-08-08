사이트 전체보기
과감한 액션 좋은데 '발레리나'에 딱 하나 아쉬운 건...

과감한 액션 좋은데 '발레리나'에 딱 하나 아쉬운 건...

[리뷰] 영화 <발레리나>

원종빈(potter1113)
25.08.08 11:20최종업데이트25.08.08 11:20
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

카를 폰 클라우제비츠는 <전쟁론>에서 전쟁이 '정치의 연장'이라고 말했다. 정치는 본질적으로 사람 혹은 국가 간의 갈등을 풀어내는 행위다. 이때 자기 의지를 관철하는 정치적 수단 중 폭력을 사용하는 행위가 바로 전쟁인 것. 이 격언은 영화 속 액션의 본질을 설명하는 표현이기도 하다. 전쟁이 국가 간의 갈등을 일방적으로 해소하기 위한 행위이듯이, 영화의 액션은 캐릭터 간의 갈등을 일방적으로 해소하는 행위라서다.

즉, 액션은 단순히 관객의 눈과 귀를 즐겁게 하기 위한 오락거리가 아니라 인물 간의 갈등이 심화함에 따라 자연스럽게 분출되는 감정의 표출이자 의지의 충돌이라고 할 수 있다. 따라서 액션을 잘 만들기 위해서는 주인공들이 싸우는 이유, 곧 그들의 차이점을 명확하게 보여줘야 한다. 이를 망각하고 이유를 제시하지 못한다면 아무리 화려하고 현란한 시퀀스도 그저 무의미한 움직임과 소음에 불과해지며, 관객을 매료하지 못한다.

액션의 본질

영화 <발레리나> 스틸컷
영화 <발레리나> 스틸컷

<존 윅> 시리즈는 액션의 본질을 잊지 않았다. 아내의 마지막 선물을 파괴한 이들에게 복수하겠다는 동기도, 킬러의 규칙을 깬 사람은 죽인다는 규칙에 예외가 없다는 '존 윅'(키아누 리브스)과 예외를 인정해 달라는 상대와의 차이점도 직관적으로 설득력이 있었다. 즉, 드라마는 단순해도 존 윅과 상대방이 싸우는 이유와 그들의 차이는 명확하게 제시됐다. 이에 더해 액션 장면의 질도 시리즈가 진행될수록 높아졌으니 금상첨화였다.

스핀오프 영화인 <발레리나>도 마찬가지다. 복잡할 수도 있었던 드라마를 간결하게 가다듬으면서 단순하되 직관적인 갈등 구도를 제시한다. <존 윅> 세계관을 잘 몰라도 '이브'(아나 데 아르마스)의 액션과 감정선에 손쉽게 몰입할 수 있을 정도다. 그와 동시에 새 주인공의 특성을 반영해 존 윅보다 과감한 액션 스타일을 선보인다. 그 결과 <발레리나>는 시리즈의 정체성과 새 활력을 모두 잡으며 스핀오프의 역할을 다해낸다.

<발레리나>의 드라마는 간단하다. '의장'(가브리엘 번)이 이끄는 컬트 집단 소속이었던 이브의 아버지 '하비에르'(데이비드 카스테나다). 그는 총을 잡지 않고 자유롭게 사는 삶을 딸에게 물려주고자 컬트 집단에서 발을 빼지만, 그의 배신을 용납하지 않은 의장은 이브가 보는 앞에서 아버지를 사살한다. 이후 이브는 아버지와 연이 있었던 '윈스턴'(이언 맥셰인)의 도움을 받아 '존 윅'을 배출한 암살자 양성 조직 '루스카 로마'에 맡겨진다.

'디렉터'(안젤리카 휴스터) 밑에서 혹독한 훈련을 받으며 킬러로 성장하고, 첫 임무를 성공적으로 수행한 이브. 그녀는 복귀하던 중 그녀를 공격한 킬러의 손목에서 아버지를 죽인 컬트 집단의 표식을 확인하고, 오랫동안 마음속으로만 품었던 복수의 총구를 마침내 꺼내 든다. 컬트 집단과의 전면전을 우려하는 디렉터는 이브를 만류하고 또 협박하지만, 그녀는 굴하지 않고 의장을 찾아내 죽이기 위한 여정에 나선다.

<발레리나>는 이브와 사연과 비슷한 이야기를 공유하는 여러 인물을 제시하며 드라마의 단순함을 상쇄한다. 이브와 존 윅의 접점을 보여주는 장면이 대표적이다. 디렉터의 명령대로 이브를 찾아낸 존 윅. 그는 이브와 나눴던 짧은 대화를 떠올리며 그녀가 복수를 끝낼 약 30분의 기회를 준다. 그도 사랑하는 가족의 복수를 위해 은퇴 생활을 접고 킬러들의 세계에 복귀했던 만큼, 이브의 심정을 누구보다도 잘 이해할 수 있으니까.

'다니엘'(노먼 리더스) 부녀도 이브의 서사를 보충해 준다. 의장의 소재를 알아내기 위해 다니엘에게 접근한 이브는 그가 이브의 아버지처럼 딸을 컬트 집단에서 빼내려다가 수배 대상에 올랐다는 사실을 깨닫는다. 이에 그녀는 다니엘을 죽이려던 계획을 바꿔서 그의 딸을 보호해 주기로 결심한다. 그들에게서 자신의 과거를 봤기 때문. 이처럼 <발레리나>는 여러 나무젓가락을 겹치듯이 유사한 사연을 반복하면서 단단한 반석을 세운다.

단단한 반석 위에서 빛나는 액션

영화 <발레리나> 스틸컷
영화 <발레리나> 스틸컷

그 반석 위에서 <발레리나>는 유려하고 화려한 액션을 선보인다. 의장과 컬트 집단에 대한 묘사와 설명을 최소화한 단순한 서사 덕분에 모든 스포트라이트가 주인공에게 집중된다. 자연히 액션 연출에 있어서도 모든 초점이 그녀에게 집중되고 빌런들은 그저 리액션 대상으로 전락한다. 즉, 이브라는 캐릭터의 상황과 특성을 온전히 반영하면서 <발레리나>만의 개성과 장점을 꽃필 수 있는 환경이 마련된 셈이다.

실제로 <발레리나>는 이브가 이제 막 킬러들의 세계에 발을 내디딘 새내기라는 점을 적극적으로 활용한다. 일례로 그녀는 공간과 상황을 제때 파악하지 못한 나머지 격투를 펼치기 전후로 쉽게 기습당하고 함정에 빠진다. 이는 베테랑 킬러답게 불필요한 움직임 없이 효율적으로 상대를 제압하고, 풍부한 경험을 바탕으로 여러 변수에 능숙하게 대처하는 존 윅과는 다른 이브만의 액션 스타일을 보여주기 위한 장치라고 할 수 있다.

이브의 액션은 한 단어로 요약할 수 있다. '과감함'이다. < 007 노 타임 투 다이 >에서 아나 데 아르마스가 연기한 '팔로마'와도 비슷하다. 그녀는 경험 많은 존 윅이나 제임스 본드라면 생각조차 안 할 무모한 임기응변을 자주 보여준다. 레스토랑에서 기습당한 순간, 권총 손잡이에 식칼을 이어 붙여서 앞에 있는 적을 찌름과 동시에 다가오는 적을 겨냥해 쏘면서 무기와 숫자의 열세를 극복하는 대처법이 대표적이다.

수류탄 액션 시퀀스는 그 정점이다. 무기 상점에서 미처 총기를 구매하기도 전에 습격당한 그녀는 폐쇄된 실내라는 점을 적극 활용한다. 문과 벽을 방패 삼아 10여 개의 수류탄을 한 번에 투척해 적들을 제압하는 식이다. 수류탄을 이렇게까지 적극적으로 활용한 액션 연출이 많지도 않을뿐더러, 원숙함을 갖추지 못한 초보 킬러의 막무가내 액션을 볼 수 있다 보니 이 순간의 쾌감은 <존 윅> 본편마저도 앞서는 듯하다.

액션이 만족스러울수록 상대적으로 서사의 아쉬움은 커진다. 액션에 들인 공에 비하면 전개가 지나치게 편의적이라는 인상을 지울 수 없다. <발레리나>에는 눈에 잘 띄는 메타포가 있다. 바로 이브다. 하와라고도 불리는 이브는 성경에 등장하는 첫 여성이자 아담의 갈비뼈로 만들어진 그의 짝이다. 천주교에서는 선악과를 먹고 신의 명령을 어긴 나머지 인간의 원죄에 책임이 있는 존재로 여겨지기도 한다.

흥미롭게도 <발레리나>는 성경 속 이브의 이미지와는 반대되는 이미지를 극 중 이브에게 선사하려 한다. 성경에서 신은 이브에게 아담과 같이 에덴동산을 떠나고, 평생 노동과 출산에 시달려야 하는 영속적인 벌을 내린다. 이러한 신과 이브의 관계는 오히려 영화 속 의장과 그 추종자들의 관계와 유사하다. 신이 인간에게 영원히 벗어날 수 없는 벌을 주듯이, 그 역시 자기 명령을 어긴 추종자를 끝까지 추적해서 죽음으로써 응징한다.

반면에 극 중 이브는 성경 속 원죄를 저지른 이브와는 정반대되는 모습을 보여준다. 컬트 집단 내에서 신이나 다름없는 의장을 향한 복수를 꿈꾸는 그녀는 구원자에 가깝기 때문이다. 다니엘 부녀에게 새로운 삶을 선사하는 그녀는 억압적인 구조로부터 다른 피해자들을 구해내는 영웅인 셈이다. 프로이트적으로 본다면 '아버지 신'의 모습으로 나타나는 억압적인 초자아의 표상을 파괴하고 자아의 주도권을 회복하는 주체라고 할 수도 있다.

이처럼 이브라는 이름은 해석의 여지가 큰 종교적 메타포다. 즉, 성경 속 이브에게 부여된 부정적인 고정관념을 전복하는 또 다른 이브를 일종의 아이콘으로 구상했다고 봐도 어색하지 않다. 아버지에 대한 복수와 집단에서의 탈출과 해방 서사가 렌 와이즈먼 감독의 필모그래피를 관통하는 특유의 작품세계라는 점을 고려하면 이 메타포가 의도된 상징이라는 점은 더 명확해진다.

잘라버린 '고르디우스의 매듭'

영화 <발레리나> 스틸컷
영화 <발레리나> 스틸컷

그런데 <발레리나>는 이 매력적인 메타포를 애써 무시하고 부정한다. 이브라는 이름에 담긴 의미를 비웃는 대사를 집어넣는 식으로 메타포의 함의를 억누른다. 한 마을을 완전히 장악하고 있는 무장 집단이라는 것 외에는 알 수 없을 정도로 의장이 이끄는 컬트 집단에 대해서는 구체적으로 묘사하지 않는다. 이유는 간단하다. 이브라는 메타포가 존 윅 시리즈와의 접점을 강조하는 데 장애물이어서다.

<발레리나>는 독립된 작품으로서는 이브의 캐릭터성을 강조해야 하고, 존 윅 시리즈의 부품으로서는 존 윅과의 접점을 보여줘야 한다. 그런데 그 과정에서 필연적으로 자기모순이 노출된다. 존 윅이 이브를 도와주고 그녀의 멘토처럼 묘사되는 결정적인 장면이 많으면 많을수록 '아버지 신'이라는 표상에 도전하는 이브의 캐릭터성이 약화해서다.

이에 <발레리나>는 이브라는 상징을 '고르디우스의 매듭'처럼 취급한다. 알렉산드로스 대왕이 복잡하게 묶인 매듭을 푸는 대신 단칼에 잘라버렸듯이, <발레리나>도 메타포에 담긴 이야기는 최대한 잘라낸다. 그 대신 본편과의 접점을 최대한 강조한다. 예를 들어 위에서 내려다보는 구도로 이브와 상대방이 서로 화염방사기를 쏘는 순간을 촬영한 장면은 < 존 윅 4 >에서 드래곤 브레스 탄을 활용해 펼쳐졌던 전투를 직접적으로 연상시킨다.

그 외의 장면도 시리즈로서의 연결고리를 부각하는 데 도움을 준다. 편마다 한 번씩은 등장한 클럽에서의 격투 시퀀스가 대표적이다. 예상보다 존 윅에게 할애한 비중이 많은 것도 같은 맥락이다. 이브와 일 대 일로 격투를 벌이는 장면에서는 이브가 대적조차 할 수 없는 압도적인 우위를 뽐내면서 그를 그리워하는 팬들에 기다림에 보답한다.

<발레리나>는 여러모로 '존 윅' 시리즈다운 스핀오프 작품으로서 관객을 만날 수 있다. 그렇기에 스핀오프 영화로서의 정체성을 우선시한 선택도 잘못이라고 말하기는 어렵다. 시리즈 일부로서 몰입도를 높이는 데는 분명 도움이 되기 때문이다.

그와 동시에 하나의 독립된 작품으로서 완결성을 갖추지 못하는 원인이기도 하다. 매듭을 잘라 버린 대가가 영화 곳곳에 흩뿌려져 있어서다. 따라서 <발레리나> 스토리텔링이 지나치게 편의적이라는 비판을 결코 피할 수 없다. 명백한 상징의 의미를 애써 축소하려는 소심함이 액션신을 구상하고 연출할 때의 과감함과 대비를 이루고, 또 강조된다. <발레리나>는 쾌감만큼 크고 진한 아쉬움을 함께 남긴다. 본편에 절대 뒤처지지 않고, 때때로 본편보다 뛰어났던 액션만큼 서사에도 공을 들였다면 더 뛰어난 작품을 만날 수 있었을지도 모르니까.
덧붙이는 글 개인 블로그(https://blog.naver.com/potter1113)와 브런치스토리(https://brunch.co.kr/@potter1113)에도 실립니다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

발레리나 존윅 아나데아르마스 키아누리브스
원종빈 (potter1113) 내방

영화를 읽는 하루, KinoDAY의 공간입니다. 종교학 및 정치경제철학을 공부했고, 영화와 드라마를 읽고 있습니다.

