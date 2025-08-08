'살인의 추억' 엔딩소녀, KBS 주말극 이끈다

SBS 화면 캡처

경력에 비해 대중적 인지도가 상대적으로 약했던 정인선에게 <백종원의 골목식당>은 자신을 알릴 수 있는 좋은 기회였다.오랜 연기 경력에 비해 상대적으로 대중적 인지도가 높지 않았던 정인선은 2019년 조보아의 후임으로 <백종원의 골목식당>의 MC로 합류하면서 2년간 출연했다. 전임 MC 조보아가 '맛없는 음식 먹기 전문'으로 유명했다면 정인선은 출연자들의 매장 청소 및 리모델링을 돕는 '일꾼' 캐릭터로 활약했다. 정인선은 <골목식당>을 통해 2019년과 2020년 SBS 연예대상에서 각각 신인상과 우수상을 받았다.정인선은 <골목식당> 출연 중에도 2019년 tvN의 <싸이코패스 다이어리>와 2021년 웹드라마 <아직 낫서른>에 출연하며 연기 활동을 게을리하지 않았다. 2021년 11월에는 SBS 일요드라마 <너의 밤이 되어줄게>에서 인기 아이돌 그룹의 입주 주치의가 되는 여행가이드를 연기했다. 정인선은 2024년 tvN의 단막극 <그랜드 샤이닝 호텔>과 TV조선 주말드라마 < DNA러버 >에 출연하며 꾸준한 활동을 이어갔다.정인선은 오는 9일 <독수리 5형제를 부탁해!>의 후속으로 첫 방송되는 KBS 주말드라마 <화려한 날들>을 통해 10개월 만에 시청자들을 만난다. 정인선의 KBS 드라마 출연은 2017년 4부작 드라마였던 <맨몸의 소방관> 이후 8년 만이다. 정인선은 <화려한 날들>에서 그늘 없이 해맑고 긍정적이지만 일도 사랑도 하나에 미치면 무조건 직진하는 성격을 가진 '맑은 눈의 광인' 지은오 역을 맡았다.<화려한 날들>에는 정인선 외에도 정일우가 깔끔한 일 처리로 모든 일에 능력자로 인정받는 종합건축부자재회사의 대리 이지혁을 연기한다. 윤현민은 유복한 환경에서 자란 금수저이자 지혁의 중, 고등학교 동창으로 성격은 반대지만 지혁과 가장 절친한 사이인 박성재 역을 맡았다, 이 밖에도 천호진과 윤주상, 반효정, 이태란 등 경험 많은 베테랑 연기자들이 <화려한 날들>을 빛낼 예정이다.지난 3일 종영한 <독수리 5형제를 부탁해!>는 최고 시청률 21.9%, 평균 시청률 19.1%를 기록하면서 슬럼프에 빠졌던 KBS 주말드라마를 부활시켰다는 평가를 받았다(닐슨코리아 시청률 기준). 따라서 <독수리 5형제를 부탁해!>의 후속드라마 <화려한 날들>은 그만큼 부담이 클 수밖에 없다. 하지만 정인선에게 <화려한 날들>은 배우로서 자신의 존재감을 드러낼 수 있는 좋은 기회가 될 것이다.