사이트 전체보기
'살인의 추억' 엔딩소녀, KBS 주말극 이끈다

Editor's Choice

본문듣기

'살인의 추억' 엔딩소녀, KBS 주말극 이끈다

[프리뷰] 9일 첫 방송되는 KBS 주말드라마 <화려한 날들>에 출연하는 정인선

양형석(utopia697)
25.08.08 10:39최종업데이트25.08.08 10:39
한국이 낳은 세계적인 거장 봉준호 감독은 작품 속에서 아역 배우를 적절히 활용하는 감독으로도 유명하다. 1000만 영화 <괴물>에서 괴물에게 납치되는 박현서를 연기한 고아성은 영화 <설국열차>와 <삼진그룹 영어 토익반>, 드라마 <라이프 온 마스> <트레이서> 등에 출연하며 성인 배우로 자리 잡았다. 2019년에는 영화 <항거: 유관순 이야기>로 청룡영화상 여우주연상 후보에 오르기도 했다.

봉준호 감독의 <옥자>에서 슈퍼돼지 옥자와 우정을 나누는 시골소녀 미자를 연기한 안서현은 만 14세의 어린 나이에 칸 영화제 여우주연상 후보에 이름을 올리기도 했다. 안서현은 2011년 드라마 <드림하이>에서 고혜미(배수지 분)의 동생으로 출연했는데 <드림하이>를 기억하지 못한 관객들은 미자를 보면서 '현지 캐스팅'이 아니냐고 의심하기도 했다. 그만큼 안서현의 연기가 돋보였다는 뜻이다.

2003년 봉준호 감독의 첫 번째 흥행작 <살인의 추억>에서 엔딩씬을 장식하며 관객들에게 깊은 인상을 남겼던 아역 배우도 훌쩍 자라 9일 첫 방송되는 KBS 주말드라마 <화려한 날들>에서 주인공 지은오 역을 맡는다. 다작을 하거나 대중적으로 엄청난 사랑을 받는 대형 스타는 아니지만 아역 시절부터 이어진 긴 연기 경력을 바탕으로 출연하는 작품마다 안정된 연기를 보여주는 배우 정인선이 그 주인공이다.

또래의 아역 출신 배우들과 다른 행보

정인선은 <내 뒤에 테리우스>를 통해 성인 연기자로 확실히 자리매김했다.
정인선은 <내 뒤에 테리우스>를 통해 성인 연기자로 확실히 자리매김했다.MBC 화면 캡처

정인선은 미취학 아동 시절 오빠를 따라 연기 학원에 다니다가 아역 배우의 길에 들어섰다. 정인선의 초창기 작품을 보면 <순풍산부인과>와 <카이스트> <학교2> <웬만해선 그들을 막을 수 없다><위기의 남자> <대장금> 등 대중들에게 익숙한 작품들도 상당히 많다(물론 정인선과 같은 시대를 살아온 대중들이 기억하는 정인선의 아역 시절 대표작은 역시 어린이 드라마 <매직키드 마수리>다).

평범한 아역 배우였던 정인선이 대중들에게 알려진 결정적인 작품은 역시 2003년 엔딩소녀를 연기했던 <살인의 추억>이었다. 정인선은 특유의 해맑은 표정으로 연쇄살인범과 대화를 나눈 내용을 박두만(송강호 분)에게 설명하며 관객들에게 큰 여운을 남겼다. 개봉 당시 범인이 잡히지 않은 실화를 바탕으로 만들어진 <살인의 추억>이 '범죄 스릴러의 바이블'이 된 데에는 정인선의 역할도 작지 않았다.

하지만 정인선은 문근영이나 김유정, 김소현 등 청소년 배우로 성장하면서 소위 '국민 여동생'으로 많은 사랑을 받았던 다른 아역 배우들처럼 꾸준하게 연기 활동을 하진 않았다. 오히려 정인선은 2004년 드라마 <영웅시대>를 끝으로 학업에 전념하기 위해 4년 동안 공백기를 가졌다. 만약 정인선이 청소년 시절 공백기를 갖지 않고 꾸준히 활동을 이어갔다면 지금과는 다른 배우가 됐을 수도 있다.

2010년 세종대 영화 예술학과에 입학한 정인선은 영화 평론가 정성일의 감독 데뷔작 <카페 느와르>를 통해 활동을 재개했고 2013년에는 tvN 드라마 <빠스껫볼>에 출연했다. 그리고 정인선은 2014년에 개봉한 독립영화 <한공주>에서 공주(천우희 분)의 절친이었지만 정작 공주가 가장 힘든 순간 그녀를 외면하는 이은희 역을 맡아 열연을 펼쳤다(물론 각종 영화제에서 상은 천우희가 휩쓸었다).

2014년 독특한 소재의 KBS 드라마 스페셜 <액자가 된 소녀>에 출연한 정인선은 2017년 KBS의 4부작 드라마 <맨몸의 소방관>에서 거액의 재산을 상속 받은 차갑고 폐쇄적인 미대 휴학생 한진아 역을 맡았다. 그 후 <서클:이어진 두 세계>와 <와이키키 브라더스>에서 상반된 캐릭터를 연기한 정인선은 2018년 소지섭과 호흡을 맞춘 <내 뒤에 테리우스>를 통해 MBC 연기대상 우수상을 수상했다.

50부작 KBS 주말드라마 주인공 발탁

경력에 비해 대중적 인지도가 상대적으로 약했던 정인선에게 <백종원의 골목식당>은 자신을 알릴 수 있는 좋은 기회였다.
경력에 비해 대중적 인지도가 상대적으로 약했던 정인선에게 <백종원의 골목식당>은 자신을 알릴 수 있는 좋은 기회였다.SBS 화면 캡처

오랜 연기 경력에 비해 상대적으로 대중적 인지도가 높지 않았던 정인선은 2019년 조보아의 후임으로 <백종원의 골목식당>의 MC로 합류하면서 2년간 출연했다. 전임 MC 조보아가 '맛없는 음식 먹기 전문'으로 유명했다면 정인선은 출연자들의 매장 청소 및 리모델링을 돕는 '일꾼' 캐릭터로 활약했다. 정인선은 <골목식당>을 통해 2019년과 2020년 SBS 연예대상에서 각각 신인상과 우수상을 받았다.

정인선은 <골목식당> 출연 중에도 2019년 tvN의 <싸이코패스 다이어리>와 2021년 웹드라마 <아직 낫서른>에 출연하며 연기 활동을 게을리하지 않았다. 2021년 11월에는 SBS 일요드라마 <너의 밤이 되어줄게>에서 인기 아이돌 그룹의 입주 주치의가 되는 여행가이드를 연기했다. 정인선은 2024년 tvN의 단막극 <그랜드 샤이닝 호텔>과 TV조선 주말드라마 < DNA러버 >에 출연하며 꾸준한 활동을 이어갔다.

정인선은 오는 9일 <독수리 5형제를 부탁해!>의 후속으로 첫 방송되는 KBS 주말드라마 <화려한 날들>을 통해 10개월 만에 시청자들을 만난다. 정인선의 KBS 드라마 출연은 2017년 4부작 드라마였던 <맨몸의 소방관> 이후 8년 만이다. 정인선은 <화려한 날들>에서 그늘 없이 해맑고 긍정적이지만 일도 사랑도 하나에 미치면 무조건 직진하는 성격을 가진 '맑은 눈의 광인' 지은오 역을 맡았다.

<화려한 날들>에는 정인선 외에도 정일우가 깔끔한 일 처리로 모든 일에 능력자로 인정받는 종합건축부자재회사의 대리 이지혁을 연기한다. 윤현민은 유복한 환경에서 자란 금수저이자 지혁의 중, 고등학교 동창으로 성격은 반대지만 지혁과 가장 절친한 사이인 박성재 역을 맡았다, 이 밖에도 천호진과 윤주상, 반효정, 이태란 등 경험 많은 베테랑 연기자들이 <화려한 날들>을 빛낼 예정이다.

지난 3일 종영한 <독수리 5형제를 부탁해!>는 최고 시청률 21.9%, 평균 시청률 19.1%를 기록하면서 슬럼프에 빠졌던 KBS 주말드라마를 부활시켰다는 평가를 받았다(닐슨코리아 시청률 기준). 따라서 <독수리 5형제를 부탁해!>의 후속드라마 <화려한 날들>은 그만큼 부담이 클 수밖에 없다. 하지만 정인선에게 <화려한 날들>은 배우로서 자신의 존재감을 드러낼 수 있는 좋은 기회가 될 것이다.

정인선(가운데)은 데뷔 후 처음으로 50부작 주말드라마의 주인공을 맡았다.
정인선(가운데)은 데뷔 후 처음으로 50부작 주말드라마의 주인공을 맡았다.<화려한 날들> 홈페이지

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
정인선 화려한날들 정일우 내뒤에테리우스 백종원의골목식당
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
네이버 채널구독 다음 채널구독
top