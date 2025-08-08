'살인의 추억' 엔딩소녀, KBS 주말극 이끈다

한국이 낳은 세계적인 거장 봉준호 감독은 작품 속에서 아역 배우를 적절히 활용하는 감독으로도 유명하다. 1000만 영화 <괴물>에서 괴물에게 납치되는 박현서를 연기한 고아성은 영화 <설국열차>와 <삼진그룹 영어 토익반>, 드라마 <라이프 온 마스> <트레이서> 등에 출연하며 성인 배우로 자리 잡았다. 2019년에는 영화 <항거: 유관순 이야기>로 청룡영화상 여우주연상 후보에 오르기도 했다.
봉준호 감독의 <옥자>에서 슈퍼돼지 옥자와 우정을 나누는 시골소녀 미자를 연기한 안서현은 만 14세의 어린 나이에 칸 영화제 여우주연상 후보에 이름을 올리기도 했다. 안서현은 2011년 드라마 <드림하이>에서 고혜미(배수지 분)의 동생으로 출연했는데 <드림하이>를 기억하지 못한 관객들은 미자를 보면서 '현지 캐스팅'이 아니냐고 의심하기도 했다. 그만큼 안서현의 연기가 돋보였다는 뜻이다.
2003년 봉준호 감독의 첫 번째 흥행작 <살인의 추억>에서 엔딩씬을 장식하며 관객들에게 깊은 인상을 남겼던 아역 배우도 훌쩍 자라 9일 첫 방송되는 KBS 주말드라마 <화려한 날들>에서 주인공 지은오 역을 맡는다. 다작을 하거나 대중적으로 엄청난 사랑을 받는 대형 스타는 아니지만 아역 시절부터 이어진 긴 연기 경력을 바탕으로 출연하는 작품마다 안정된 연기를 보여주는 배우 정인선이 그 주인공이다.
또래의 아역 출신 배우들과 다른 행보