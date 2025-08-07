멕시코 독립기념일, 화끈한 경기가 터진다

UFC 제공

타티아나 수아레스는 힘을 앞세운 파워 그래플링으로 많은 강적을 물리쳐왔다.멕시코계 미국인 파이터 수아레스(11승 1패)는 옥타곤에 복귀해 또 한번 인상적인 경기를 선보이려 한다. 수아레스는 레슬링 베이스의 그래플러로 G&P전략이 주특기다. 체급내 피지컬과 완력이 상급이며 사우스포 스탠스에서 갑자기 싱글이나 더블렉으로 테이크다운을 시도한다.상대가 막으면 클린치로 케이지 쪽으로 밀어붙여 클린치 컨트롤과 니킥으로 괴롭히고, 일어나는 상대의 손목을 컨트롤해 테이크다운시키며 파운딩과 엘보 난타로 데미지를 입힌다.파운딩을 통한 가드패스 후 포지션 장악 능력도 좋다. 풀마운트를 잡으면 파운딩으로 적극적으로 피니시를 노린다. 백테이크와 컨트롤 능력도 수준급이라 백을 잡으면 리어 네이키드 초크를 적극적으로 시도한다.수아레스는 이같은 파이팅 스타일을 앞세워 전 UFC 스트로급 챔피언 제시카 안드라지, 카를라 에스파르자, 알렉사 그라소를 물리치고 스트로급 톱컨텐더가 됐다. 이제 레모스를 상대로 자신의 서브미션 기술을 시험해 스트로급 정상급 파이터로서의 입지를 공고히 하고자 한다.레모스(15승 1무 4패)는 톱5 진입을 노리며 올해 두 번째 경기에 나선다. 그는 UFC 스트로급 역사상 최다 녹다운(6회)을 기록하고 있는 강력한 파워 타격가다. 공격적인 성향의 카운터 스트라이커로 킥으로 셋업하며 좌우 스위치를 통한 아웃파이팅을 하다가 상대가 들어오면 훅으로 카운터를 노려 데미지를 안긴다.그간 야스민 루신도, 맥켄지 던, 마리나 호드리게스 등을 상대로 주목할 만한 승리를 거두며 스트로급 랭킹을 높여왔다. 이제 수아레스를 피니시하며 또 한 번의 보너스를 받고자 한다.