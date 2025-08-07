"서울 구치소 그 사람 떠올렸다" 검찰권력 정조준한 확장판 '야당'

플러스엠 엔터테인먼트

"저도, 기자님도 그렇고 자기가 하고 싶은, 이루고 싶은 걸 위한 경로가 필요하잖나. 검사도 마찬가지일 텐데 매번 자기증명을 해오는 우리와 달리 일부 검사들은 마치 벼슬을 단 듯 끝까지 권력을 누리려고 한다. 구관희가 잡혀갈 때 하는 마지막 대사가 있다. '전 아직 대한민국 검삽니다. 다시 한번 기회가 주어진다면 박살 내겠습니다'라고 하잖나. 지금 서울 구치소에 있는 그 사람(윤석열)이 아마도 그렇게 생각하지 않을까 싶어 쓴 대사다. 그리고 검사 선서 장면을 넣은 것도 국민을 섬기고 국가에 봉사하는 직업을 마치 자기가 얻어낸 것인 양 행사하는 행태를 비꼬고 싶어서였다.

물론 처음엔 구관희도 인간적이었다. 그런데 대부분 검사들이 임관 후 10년 내에 부장을 못 달면 그만두게 되거든. 본인 생각엔 정말 열심히 공부해서 검사가 됐는데 뭔가 되고 싶은 마음은 있었을 것이다. 그러다 서울동부지검에 왔을 때부터 괴물이 됐다고 본다. 한 계단만 더 가면 된다고 생각하는 순간, 조훈이라는 인물을 만나면서 동아줄 잡듯 꽉 쥐어야겠다고 생각한 거지. 그걸 빨간 불빛 조명을 넣어 표현한 것이다. 그 전까지 구관희에게 조명을 비추진 않다가 그때부터 넣은 셈이다."

"실제로 우리가 아는, 제가 봐왔던 검찰의 모습을 참고했고 그걸 영화화한 것이기에 불쾌한 그런 일들이 바로 검찰의 역사 중 하나라고 생각한다. 영화에도 조훈에게 검찰총장이 젊을 때 그럴 수 있다라고 하거나, 조훈 아버지에게 조인트 까이면서 많은 걸 배웠다고 웃는 모습들이 그들의 카르텔을 상징한 것이다. 지금의 대한민국이 <특수본>을 할 때보다 더 나빠지지 않았나. 다시금 한국이란 나라를 비추고 싶었고, 그 나빠진 원인엔 권력의 부패와 탐욕이 있었다는 얘길 하고 싶었다."

"하이브미디어코프 김원국 대표가 <특수본> 투자자이기도 하다. 연이 있어서 찾았는데 야당이란 아이템을 말씀하시더라. 보니까 불법과 탈법 경계의 존재더라. 취재를 시작했다. 2년간 각종 기사 등과 자료를 모았고, 경찰과 검사, 그리고 검찰 출입 기자 등을 만났다. 사실 거기까진 어렵지 않았다. 본격적으로 마약 관련된 인물들을 만나는데 그분들 소개로 좀 더 깊게 들어가기도 했다. 취재 자체도 자칫 불법일 상황에 처하기도 했다. 그래서 노원경찰서에 체포된 일도 있었지. 실제로 소변검사도 받았다.

한국은 그때부터 이미 마약 청정국이 아니었다. SNS를 통해 유통되기에 누구나 구할 수 있는 상황이었다. 유통자나 판매자만 잡기보단 소비자를 줄이는 방향이 더 낫다고 개인적으로 생각한다. 그들을 재활시키는 게 중요하다. 또한 현재 마약 수사 기관이 경찰, 검찰, 보건복지부, 관세청 등 7개 정도인데, 조직 이기주의 때문에 연합하지 못하고 자기네 선에서 끝내는 경우가 있더라. 미국 마약단속청(DEA)처럼 연합된 조직이 필요하다."

"의사들의 히포크라테스 선서든 검사 선서든 각 직업이 품고 있는 본분이 있다. 인간의 욕망이 사실 강하고 깊은데, 그런 욕망이 들 때마다 본분을 다시 한번 떠올리라는 차원에서 그런 선서가 생겼다고 생각한다. 누구나 욕망과 공익 사이에서 갈등할 때가 온다. 구관희는 결국 욕망에 잡아먹힌 인물이었다. 그걸 되새기자는 의미로 이번 영화를 만들게 됐다."

영화 <야당> 스틸 이미지.구관희의 관점인 만큼 이 캐릭터의 탄생 배경이 궁금했다. 4수를 거쳐 어렵게 임관한 지방 검사는 실제 현실 속 누군가를 떠올리게 한다. 부속실에서 대통령 유력 후보자의 아들 조훈(류경수)을 마약 투약 혐의 피의자로 불러놓고 굽신거리는 검사들의 모습, 마약 검사를 위한 소변을 바꿔치기하는 묘사 등에서 이명박 전 대통령 가족 관련 부실 수사 의혹이나 국정농단 수사를 받던 우병우 전 청와대 민정수석의 염치 없는 모습이 자연스럽게 떠오른다. 감독 또한 실제 그런 일들을 참고했음을 밝혔다.황병국 감독은 그래서 내레이션이 가장 중요했다고 말했다. 상상하고 생각하다가 막상 쓰는 데 일주일 넘게 걸렸다고 한다. 그만큼 어려운 작업이었다면서 그는 "본편에서 검사에 비유한 바퀴벌레라는 단어가 구관희의 입으로 나오면서 대중을 비유한 것처럼 표현했다"고 짚었다. 황병국 감독의 전작 <특수본>(2011)이 경찰 조직을 다뤘다는 점도 공교롭다. 의도하진 않았다 표현했지만, 검경 조직 생리를 대중영화로 끌어왔다는 건 분명 특기할 사실이다.황병국 감독은 <특수본> 이후 <검사외전> <내부자들> 등 여러 대중영화 속 조연 배우로 활동하기도 했다. <야당>을 내놓기까지 준비하던 세 편의 영화가 무산되는 경험도 했다. 그러는 와중 지금의 제작사인 하이브미디어코프 대표에게 야당 소재를 받았고, 2020년부터 취재 및 각본 집필을 해왔다. 취재 과정에서 실제로 경찰에 붙잡혀 마약 검사를 받기도 한 사실이 지난 제작발표회 때 알려지기도 했다. 작품을 완성한 이후에도 그는 재활 단체와 소통하며 마약 퇴치 운동에 참여하다가 마약 투약으로 수감된 후 현재 재활 중인 돈스파이크를 만나기도 했다고 한다.이처럼 또하나의 작품을 내놓게 된 황병국 감독은 "그동안 여러 감독판 영화가 나왔지만, 관점을 달리해 재편집한 영화를 지금껏 전 본 적 없는 것 같다"며 "유해진 배우도 제 의도를 이해하고 뜻깊은 작업같다며 흔쾌히 녹음에 참여해주셨다"고 전했다. 대중영화 감독으로서 그는 "한국영화산업이 어렵다고들 하시는데 제가 할 수 있는 건 관객들에게 감동이든 재미든 줄 수 있는 작품을 하나하나 만드는 일"이라며 꾸준한 연출 의지를 내비쳤다. 더불어 그는 직업의 본분, 그 일을 하는 이유를 찾는 게 중요하다고 설파했다.