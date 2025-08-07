"서울 구치소 그 사람 떠올렸다" 검찰권력 정조준한 확장판 '야당'

▲
영화 <야당> 및 <야당: 익스텐디드 컷>을 연출한 황병국 감독.플러스엠엔터테인먼트
한국영화 중 처음으로 '야당(마약 관련 정보를 수사당국에 제공하는 이들)'을 수면 위로 끌어올린 <야당>은 그 만듦새나 완성도에 비해 흥행 성적이 다소 아쉽다는 평이 속속 나오곤 했다. 337만 관객 동원은 물론 올해 개봉한 영화 중 최상위권에 해당하는 성적이지만, 위축된 극장가 분위기 탓에 평소였다면 두세 배를 능가할 것이라는 아쉬움이 묻은 세간의 말들이었다.
그래서였을까. 지난 6일 본편에 14분 분량이 추가된 확장판이 개봉했다. 흔히 감독판이라고 할 수 있는데 차별점이 있다면 삭제된 분량 일부를 편집해 넣은 것이 아니라 주요 캐릭터의 관점을 토대로 새롭게 내레이션을 녹음하고, 드라마 구조 또한 일부 바꿨다는 것. 야당으로 활동하며 모진 고통을 딛고 승리하는 이강수(강하늘)의 시점이 본편이었다면, 확장판은 이강수를 야당으로 키우며 본인의 욕망을 숨기지 않은 구관희 검사(유해진)의 시점으로 구성됐다. 7일 오후 <야당: 익스텐디드 컷> 제작사인 하이브미디어코프 사무실에서 황병국 감독을 직접 만날 수 있었다.
"일부 검사들 벼슬 단 듯 끝까지 권력 누리려 해"
확장판의 시작은 제작사의 제안이었다. 감독 입장에선 이미 떠나보낸 영화를 다시 만진다는 게 부담일 수 있었지만, 검찰청 부속실의 액자를 약 2초간 비추고 끝나는 마지막 장면이 감독 본인에게도 잔상이 오래 갔다고 한다. '소훼난파(巢毁卵破)', 둥지가 부서지면 알이 깨진다는 이 사자성어의 속뜻은 '법이 망가지면 국민이 다친다'는 것이었다.
"마침 검찰개혁 이야기가 나오는 시대가 됐다. 제안받았을 때 보름만 시간을 달라 했고, 구관희 시점으로 편집을 해보니 이야기가 될 것 같더라. 제가 못 다한 검찰과 검사 이야길 해볼 수 있겠다 싶었다."
지난 6월경 배우 유해진과 함께 새로운 내레이션을 녹음했고, 3일에 걸쳐 추가된 장면을 편집했다고 한다. 4수를 해서 어렵게 검사가 된 구관희가 직접 본인의 속내를 읊조리고, 호형호제하자던 이강수를 야당으로 키워내고 끝내 버리기까지의 선택을 합리화하는 대목도 추가됐다. 본편에선 검사와 검찰을 비유했던 바퀴벌레 같다는 대사가 구관희의 입을 통해 나오자, 새로운 비유가 됐다. 황병국 감독은 "권력자의 시점"이라고 강조했다.
"구관희의 관점이 담기지만 그에 대한 연민이 느껴지면 이 영화는 실패라고 생각했다. 본분을 다하는 검사와 검찰의 모습을 국민들은 바라지만 그걸 안 하고 있잖나. 그런 일부 검사를 '정치검찰'로 칭하는데, 그게 왠지 면죄부를 주는 느낌이었다. 분명 범죄를 저지른 것이고 죄를 물어야 하는데 정치검사라는 단어로 순화시키는 느낌이랄까. 그래서 그런 검사의 욕망과 몰락을 조명하는 파멸의 기록이어야 했다. 여기에 더해 이강수의 친구 창락(임성균)과 마약 투약자 엄수진(채원빈)이 어떻게 이 게임에 참여하게 되는지 등을 설명하고 싶었다."