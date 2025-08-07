성장통 겪는 한화 수호신... 제구 난조 이겨낼까?

케이비리포트

한화 김서현의 주요 투구기록 (출처: 야구기록실 kbreport)하지만 KT 위즈를 상대한 주중 3연전 중 5~6일 경기에선 도합 1이닝을 소화하는 동안 무려 5실점을 허용하며 부진한 모습을 보였다. 두 경기 모두 제구가 흔들리면서 위기 상황에서 실점을 허용했으며 이로 인해 5일 경기는 역전패를 당했고 6일엔 가까스로 1점 차 승리는 거뒀지만 믿었던 마무리의 난조로 이기고도 제대로 웃을 수 없었다.김서현의 제구 난조에 대해 소속팀 김경문 감독은 "김서현 같은 경우는 등판 간격이 벌어지지 않아야 잘 던지는 유형"이라며 최근 우천 경기로 휴식이 6일까지 길어지며 투구 리듬이 깨진 탓이라고 봤다. 김서현의 이런 부진은 첫 풀타임 마무리 투수에게 필연적인 성장통으로 해석된다.고졸 3년 차인 김서현은 앞으로 체력과 경험이 쌓이면 더욱 완성도 높은 마무리 투수로 거듭날 수 있다는 평가를 받고 있다. 구단과 벤치 역시 한화 마운드의 현재이자 미래인 김서현에 대해서는 당장의 1승 보다는 미래를 보고 세심하게 관리하고 있다.