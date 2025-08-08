'사랑의 가치'에 대한 새로운 시선 '머티리얼리스트'

▲영화 <머티리얼리스트> 스틸컷 소니픽처스코리아

<머티리얼리스트>를 감상하는 관객들은 본작 속 '아시아인 배역'이 전무한 이유를 묻고 싶을 수 있을 것이다. 감독의 전작 <패스트 라이브즈>가 한국인 캐릭터와 한국계 이민자 캐릭터를 운용하면서도 해당 인종에만 특수적으로 적용되지 않는 사랑과 그리움의 언어를 풀어낼 수 있었기에 더더욱 그렇다.



이 의문에 대한 해답으로 두 가지 이유를 상정해 볼 수 있을 듯하다. 첫째는 전작과의 차별성을 강조하기 위한 일종의 '선 긋기'다. <머티리얼리스트>는 뉴욕을 배경으로 활동하는 인물들을 중심으로 이야기를 전개하는데, 이는 한국과 미국 사이를 오가며 서사를 풀어내던 <패스트 라이브즈>와의 확연한 분위기 차이를 끌어낸다.



둘째는 대중성을 추구하기 위한 타협이다. <패스트 라이브즈>는 작품의 주제로 번역되기 어려운 한국어인 '인연'을 전면에 내세웠으며, 이에 따라 자전적이고 좁은 범위를 다루는 영화가 되었다. 다만 셀린 송 감독이 <머티리얼리스트>에서 하고 싶은 이야기는 더욱 광범위하다. 영화의 첫 장면과 마지막 장면이 인류 최초로 패물을 주고받는 원시인들의 모습이라는 데서 감독은 <머티리얼리스트>의 메시지가 특수성이 아닌 보편성을 가지길 바랐음을 확인할 수 있다.



물론, 아시아인들을 내세우고도 보편적인 이야기를 펼칠 수 있다. 다만 셀린 송 감독의 주 활동 영역이 서구권임을 감안해야 한다. 아직도 특정 유색인종을 주인공으로 내세운 영화는 그 특수한 인종만을 위한 작품으로 여겨지는 경향이 존재한다. 스티븐 연과 앨리 웡 등 아시아계 배우들을 주연으로 내세운 넷플릭스 드라마 <성난 사람들(BEEF)>이 두 번째 시즌 제작을 앞두고 오스카 아이작, 캐리 멀리건과 케일리 스패니 등 비(非)아시아인 캐스트를 앞세운 것만 보아도 미국 시장에서 이야기가 '확장성'을 지니기 위해서는 백인이 필요하다는 뉘앙스를 읽어낼 수 있다. 즉 <머티리얼리스트>의 판이한 캐스트는 전작과 다름을 내보이기 위한 도구인 동시에, 인류 전반으로 감독의 이야기를 확장하기 위해 선택한 불가피한 타협으로 해석할 수도 있는 것이다.



이처럼, <머티리얼리스트>는 익숙한 이야기의 탈을 쓰고 사랑이라는 감정을 통렬하게 해부하는 작품이며, 포괄적인 이야기를 전개하기 위한 감독과 제작사의 고민이 눈에 띄는 영화이기도 하다. 오랜 시간 동안 사실인 것처럼 우리의 머릿속에 자리 잡았던 '사랑 대 돈'의 대결 구도가 무너지는 동시에 재정립되는 과정을 목격하고 싶다면, 극장에서 본작을 감상해 보는 것이 어떨까. <머티리얼리스트>는 메가박스 단독 개봉했다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고