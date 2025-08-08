'사랑의 가치'에 대한 새로운 시선 '머티리얼리스트'

▲
영화 <머티리얼리스트> 스틸컷소니픽처스코리아
영화 <패스트 라이브즈>로 성공적인 데뷔를 마친 셀린 송 감독의 차기작 <머티리얼리스트>가 8일 국내 개봉했다. 다코타 존슨, 페드로 파스칼과 크리스 에반스 등 우리에게 익숙한 '대세 배우들'로 무장한 송 감독의 차기작은 어떤 의의를 지니고 있을까.
'로코'가 아니다, 그래서 더 빛난다
<머티리얼리스트>의 플롯은 어디에선가 들어 봤을 법하다. 독신 결혼중개업자 '루시(다코타 존슨 분)'가 부자 구애자 '해리(페드로 파스칼 분)'와 가난한 전 남자친구 '존(크리스 에반스 분)' 사이에서 갈등한다는 내용이다. 자신의 연애보다는 남의 연애에 관심이 있던 주인공이 결국 사랑에 휘둘리게 된다는 내용은 제인 오스틴의 고전 소설 <엠마>와 유사하고, 두 구혼자 사이에서 갈등하는 '삼각관계' 플롯은 인류가 로맨스를 픽션의 장르로 만든 이후 항상 있어 왔다.
이러한 전제만 살펴보면, <머티리얼리스트> 역시 사랑 때문에 갈등하는 주인공의 모습과 종국에는 관객에게 웃음을 선사하는 장르적 특성이 있는 '로맨스 코미디(로코)' 영화일 것처럼 보일 것이다. 하지만 셀린 송 감독이 주제 의식을 섬세하게 다루는 방식은 <머티리얼리스트>를 단순한 로코 영화로 분류할 수 없게 만든다.
<머티리얼리스트> 속의 인물들은 사랑 속에서 어떠한 '가치'를 찾는다. 루시가 결혼을 성사해 준 한 고객은 상대 자체에는 흥미가 적으나 여동생이 질투하는 모습을 보고 싶다는 이유에서 결혼의 이유를 찾으며, 다른 고객들 역시 낭만적인 관계를 맺을 '사람'을 찾는다기보다는 자신의 노후를 책임져 줄 '상품'을 찾는 듯한 태도를 보인다. 이러한 관점은 결혼중개업자인 루시에게도 그대로 적용되어, 루시는 '괜찮은 매물'이라는 이유만으로 한 고객과 다른 남자를 연결시킨다. 하지만 아무런 생각 없이 이어 준 남자가 데이트 폭력을 일삼았다는 사실이 드러나자, 루시는 자신의 가치관 자체가 흔들리는 경험을 한다.