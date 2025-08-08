이혼하려는 부모, 위태로운 가정 지키려는 12살 소녀

올 여름 열린 제22회 서울국제환경영화제 심사위원 특별상 수상작은 노바 아미와 벨크로 리퍼의 작품 <불타오르다>였다. 이 영화에서 캐나다 출신 두 감독은 전 세계에서 급증하고 있는 대형 산불과 관련한 독자적 시각을 선보인다. 산불을 재해로, 소방을 그에 맞서는 진화로만 바라보던 기존의 시각에서 벗어나 선제적으로 불을 놓아 재난을 막는 원주민 부족의 전통적 대응, 또 산불이 숲을 더욱 건강하게 만드는 효과까지를 보이는 다큐멘터리다.
작품은 기존의 전면 진화방식의 산불대응이 기후위기와 맞물려 폭증한 전 세계 초대형 산불 앞에 무력하게 패퇴하고 있음을 보여준다. 또한 열을 받아야만 씨앗을 방출하는 식물군 또한 있다는 점에서 생태계가 산불을 자연적 흐름으로 받아들이고 있다는 학술적 분석 또한 설득력을 얻는다. 불이 토양을 더 강건하고 비옥하게 만드는 경우가 있다는 사실을 확인케 한다.
불은 오랫동안 공포의 대상이었다. 인류 문명이 오늘에 이르기까지 가장 근본적이며 주요한 도구로 기능한 불이지만, 그것이 통제를 벗어나 화마로 화할 땐 재앙이며 재난이었던 때문이겠다. 특히나 소방력이 턱없이 부족했던 근대 이전 문명에선 일단 큰 불이 일어나면 인명과 재산 상 손해가 막대하기 짝이 없었다.