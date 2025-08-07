터져 나오는 독백, 그 목소리를 한데 모아 외친다면

공연 시작 전 핸드폰을 종료해야 하는 보통의 연극과 다르게 잠시 기다려야 한다. 극 <보도지침>에서는 초반 기자회견 장면에서 관객들은 실제 기자들처럼 휴대폰과 카메라를 들고 배우들을 촬영한다. 기자회견이 끝난 후 암전과 함께 기자회견장은 재판장으로 변한다. 피고인, 변호인, 검사, 판사, 방청객까지 시간과 장소를 넘나드는 인물들은 각자의 신념으로 재판에 임한다. 실제 사건을 모티브로 만든 작품이기에 그 결과를 이미 알고 있지만, 인물들이 주고받는 대사에 긴장하게 된다.
<보도지침>은 1986년 김주언 당시 <한국일보> 기자가 월간 <말>에 정부의 보도지침을 폭로한 사건을 바탕으로 만들어졌다. 2016년 초연 이후 꾸준한 사랑을 받고 있다. 여러 프로덕션을 거치며 공연됐고, 대학교 동아리 공연 작품으로도 많이 선택된다. 내가 처음 본 <보도지침>도 학교 동아리 공연이었다. 아마 공연의 주요 배경 중 하나가 대학 '연극 동아리'라는 지점도 이유 중 하나로 보인다. 언론 통제의 역사가 정의롭지 않고 불합리하다는 것을 모두가 동의한다는 점에서 공연이 주는 메시지가 단순해 보이기도 한다.
하지만 <보도지침>의 메시지는 단순하지 않았다. 언론과 연극, 재판장과 공연장을 왔다갔다하며 보여주는 인물의 스토리는 입체적이다. 과거의 불타올랐던 돈결이 지금은 국가의 입장을 대변하는 검사로 일하며, 국가의 지침에 동의했던 주혁이 보도지침 폭로 사건의 피고로 재판정에 등장한다. 이들을 지도하고 가르쳤던 원달이 판사로 있는 재판정은 현실적으로 존재할 수 없는 구성이기에 더욱 연극적으로 보인다.