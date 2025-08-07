터져 나오는 독백, 그 목소리를 한데 모아 외친다면

한별

연극 <보도지침>의 캐스팅보드. 모든 배역에 여성 배우가 캐스팅돼 있다.지난해 광장이 열렸다. 계엄이라는 행위로 삶을 통제하려 한 권력자를 향해 사람들은 한목소리를 냈다. <보도지침>은 그런 사람들을 담고 있다. 어째서 국가가 국민의 알 권리를 침해하는가, 알아야 할 정보와 그렇지 않은 것들을 누가 구분하는가에 대한 질문을 던진다. 임찬민은 초연과 재연을 관객으로 관람하면서 "유대와 연대가 명확했으면 하는 생각을 했다"고 말했다.연극이라는 광장에서 발언하는 건 배우 뿐만이 아니다. 관객들 역시 배우들의 목소리에 힘을 보탠다. <보도지침>은 공연 무대를 객석이 감싸안은 구조로 공연된다. 법정은 때에 따라 방향이 바뀐다. D구역에 앉아 있던 나는 처음에는 검사를 마주 봤다가 끝내는 변호사를 마주한 채로 재판을 마쳤다. 이 공연에서 관객은 방청객이자 대학 연극반의 일원이 되고, 그때의 대학 캠퍼스에 존재했던 목격자가 된다.임찬민은 공연하며 "말이 하나의 방향으로 모이는 것에 중점을 뒀다"고 말했다. 개개인의 역량보다는 배우들이 한데 어우러지는 앙상블에 초점을 맞췄다는 뜻이다. 배우들이 어우러질 때 관객들의 목소리도 그 안에 끼어들게 된다. 배우와 앙상블이 함께 목소리를 맞추는 것은 지난해 광장에서 여성과 농민, 성소수자와 청소년이 모두 모였던 것을 떠올리게 한다.아무리 감추려해도 터져 나오는 말은 참을 수 없다. 광장에서, 사회에서 우리는 서로를 들어야 하고 말해야 한다. 알게 모르게 각자의 독백을 지닌 사람들이 광장에 모이면 그 말에 힘이 생긴다. <보도지침>에서 말하는 기자의 역할은 그렇게 터져나오는 말들에 귀를 기울이고 그들의 말을 글 혹은 콘텐츠로서 대변하는 사람이다. 그런 기자들이 가져야 할 신념과 윤리는 무엇인지 깊은 생각에 잠긴다.