작정하고 만든 '웬즈데이' 시즌2, 볼거리 더 풍성해졌다

드라마 <웬즈데이> 시즌2 스틸컷넷플릭스
제나 오르테가 주연의 넷플릭스 드라마 <웬즈데이>가 시즌2로 돌아왔다. 기이하면서도 훈훈한 '괴짜 가족' <아담스 패밀리>를 원작으로 하는 본작은 <기묘한 이야기>를 이어 명실상부 넷플릭스의 새로운 얼굴로 떠올랐다. 그런 <웬즈데이>의 두 번째 시즌이 더 특별하게 느껴지는 이유는 무엇일까.
프로듀서로 돌아온 주연, 감독의 스타일 회귀를 이끌다
팀 버튼 감독은 1988년 영화 <비틀쥬스>, 그리고 1990년 작 <가위손> 등으로 음울하면서도 희망찬 이야기를 풀어내어 '어른들을 위한 동화' 감독이라는 평을 받아 왔다. 이러한 그의 성향은 2005년 영화 <유령신부>와 2012년 영화 <프랑켄위니>로 본격적인 애니메이션으로 이어져 많은 호평을 받아 왔으나, 비슷한 시기부터 이어진 디즈니와의 협력은 미비한 성과를 거두었다. 2016년 작 <거울 나라의 앨리스>와 2019년 작 <덤보> 실사화가 전부 감독의 개성을 제대로 드러내지 못했다는 평가를 받은 것이다.
하지만 지난해 개봉한 <비틀쥬스 비틀쥬스>는 기존의 기괴함과 그 속에 담긴 익살스러운 분위기를 제대로 살려냈다는 평을 받으며, 많은 관객이 사랑해 왔던 '팀 버튼 스타일'의 대대적인 귀환을 예고했다. 여기서 주목해야 할 점은 <비틀쥬스 비틀쥬스>에서도 버튼 감독과 협력한 배우 제나 오르테가의 역할이다.
팀 버튼 감독의 새로운 '뮤즈(muse)'로 자리매김한 듯한 제나 오르테가는 <웬즈데이>의 두 번째 시즌에서는 프로듀서로 직접 이름을 올렸다. 시즌1에서 친구에게조차 마음을 쉽게 열지 않는 주인공 웬즈데이가 남자 주인공들과의 삼각관계에 급속도로 빠져드는 것이 어색하다는 지적을 의식해서인지, 오르테가는 지난 3월 버라이어티와의 인터뷰에서 '시즌2는 슬래셔 영화를 참고한 호러 요소를 강화할 것'이라고 밝힌 바 있다.
오르테가의 공언대로, <웬즈데이> 시즌2는 여전히 별종들을 위한 학교 '네버모어 아카데미'에서 일어나는 십 대들의 이야기를 다루지만, 그 재현 방식에서 지난 시즌과는 확고한 차이가 나타난다. 부자연스러운 CGI로 구현되던 괴물들은 사실적인 분장과 VFX의 결합으로 한층 더 소름끼치는 외형을 지니게 되었으며, 중간중간 삽입되는 과거 회상 장면의 흑백 화면 사용이나 스톱모션 애니메이션 차용은 완전한 '팀 버튼 스타일'로의 회귀다. 몰개성한 작품이 아무도 모르는 사이에 연달아 공개되는 시대에, 프로듀서 오르테가와 감독 팀 버튼의 강렬한 결합은 반가운 소식이다.
전진하는 인물들