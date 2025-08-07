사랑과 돈, 다 가질 수 없는 자본주의 사회의 사랑법

▲
<머티리얼리스트> 스틸소니픽처스코리아
<머티리얼리스트>는 할리우드 로맨틱 코미디의 전통적 플롯을 답습하는 동시에 이를 전복하는 이중 전략을 취한다. 전통적인 어퍼클래스 로맨스의 계보를 계승하면서 그 계급적 환상을 해체하는 방향으로 나아간다. 셀린 송 감독은 전작 <패스트 라이브즈>에서 보여준 것처럼 삶의 우연성과 대화로 만들어내는 언어적 미장센을 현실에 맞게 변용한다. 이번 영화도 그렇다. 동시에 셀린 송 감독은 영화 내부에서 펼쳐지는 개인의 심리적 갈등의 문제가 사실은 구조적 차원에 있음을 조심스럽게 얘기한다. 영화 속 루시(다코타 존슨)의 고민은 개인적 선택의 문제가 아니라 자본주의 체제 내에서 필연적으로 발생하는 이데올로기적 모순의 표출에 가깝기 때문이다.
루시는 대도시 사람들의 외로움을 데이트 매칭을 시켜주는 매치메이커다. 실제로 해당 업무를 겪어본 셀린 송 감독은 매치메이커의 모순점을 능청스럽게 건드린다. 표면적으로는 결혼정보회사를 통해 사랑의 완전한 상품화 과정을 폭로하지만, 더 깊은 차원에서는 로맨틱 코미디 장르 자체에 대한 메타비평을 수행한다.
매치메이커의 업무는 본질적으로 인간을 스펙으로 계량화하고 이를 시장 논리에 따라 배치한다. '키 6피트, 연봉 8만 달러, BMI 20 이하' 같은 구체적 수치들은 인간 존재를 데이터로 환원하는 자본주의 사회다운 판단이다. 하지만 이는 동시에 할리우드 로맨스 영화가 오랫동안 사용한 캐스팅 공식이기도 하다. 키 크고 잘생긴 남성, 직업적으로 성공한 여성, 완벽한 외모와 조건까지. 이는 기존 할리우드 로맨틱 코미디를 향한 노골적인 풍자와 패러디에 가깝다.
흥미로운 지점은 루시가 다른 사람들의 로맨스는 성공적으로 매칭시키며 정작 자신의 사랑은 해결하지 못한다는 점이다. 이는 로맨틱 코미디 장르의 공식과 같은 해결 방안들이 실제 현실에서는 작동하지 않음을 은유적으로 드러낸다. 감독은 루시라는 캐릭터를 통해 관객들에게 질문을 던진다. 우리가 영화에서 보는 완벽한 로맨스들이 과연 현실적인지, 그리고 그런 환상을 만들어내는 산업 자체는 어떤 이데올로기를 담고 있는지 등이다.
감독 스스로가 실제로 뉴욕의 결혼정보회사에서 일했던 경험을 바탕으로 한 설정은 이제는 대도시 여성 드라마의 대표 격인 HBO의 <섹스 앤 더 시티>같은 뉴욕 로맨스에 대한 직접적인 대답이기도 하다. <섹스 앤 더 시티>가 보여준 자유롭고 화려한 맨해튼 싱글 라이프가 실제로는 어떤 경제적, 사회적 조건들 위에서 가능한지 매치메이킹이라는 직업을 통해 말한다.
하지만 영화는 근본적인 모순에 빠진다. 영화에서 줄곧 겨냥하는 매력적인 볼거리, 맨해튼의 화려한 시티 라이프, 페드로 파스칼과 크리스 에반스라는 할리우드 스타 캐스팅이 영화 자체를 탐미적으로 소비하게 유도한다. 루시의 고객들이 추구하는 상류층 환상을 비판하는 동시에 그 환상을 시각적 쾌락으로 제공한다. 이는 자본주의 비판 영화가 흔히 빠지는 함정이라고 볼 수 있지만, 자본주의 사회에서 벗어날 수 없는 현대인이 필연적으로 견뎌야 할 모순에 가깝다.
루시의 모순