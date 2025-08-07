사랑과 돈, 다 가질 수 없는 자본주의 사회의 사랑법

소니픽처스 코리아

<머티리얼리스트> 스틸.루시라는 캐릭터는 표면적으로 신자유주의 시대의 성공한 여성을 재현한다. 하지만 그 이면에 뿌리내린 모순 또한 드러낸다. 루시는 경제적으로 자립했고 전문직에 종사하며 남성들과 대등한 관계를 맺는다. 하지만 영화는 이런 설정의 해답을 전통적인 선택의 서사로 귀결한다.물론 사랑이라는 감정이 이성적으로 재단할 수 없는 추상적인 존재이긴 하다. 문제는 루시의 딜레마가 구조적 모순에 대한 인식을 인지하면서 이 모순을 개인적인 문제로 축소한다는 점이다. 영화는 자본주의 사회의 성공과 정서적 진정성 사이의 이데올로기적 투쟁으로 의미하지만 이를 해결하는 방향을 가리키지는 못한다. 적재적소에 전통 로맨틱 코미디를 풍자하고 이를 동력 삼아 이야기를 풀어나가지만 그러한 외피를 벗기고 나면 '나는 어떤 남자를 좋아하는가'라는 인물 개인의 고민으로 그친다. 나아가 영화 후반부에서 루시가 내리는 선택은 구조적 문제에 대한 해결책이 아니라 개인적 적응의 형태로 제시된다.여기서 영화의 제목 '머티리얼리스트(속물들)'가 함의하는 물질주의 비판 또한 힘을 잃는 것처럼 보인다. 하지만 영화 속 인물들을 다시 돌아보자. 모든 등장인물이 각자의 방식으로 물질주의에 포획되어 있음을 보여준다.해리(페드로 파스칼)는 자신이 가진 스펙을 통해 결혼하려 하고, 존은 경제적으로 무능해 자책한다. 루시 또한 자신의 감정을 철저히 계산기로 두드려 본다. 가난하지만 진정성 있는 예술가 지망생 존, 부유하지만 공허한 금융맨 해리라는 이분법적 설정 또한 계급에 대한 낭만적 환상을 재생산한다. 이러한 환상의 이면에는 더 나은 삶을 살고자 하는 인간의 본질적인 욕망이 자리한다. 더 잘 살고 싶지만 자신만의 진정한 사랑을 해내고 싶어하는 인물들은 줄곧 현대사회의 사랑이 품고 가야 할 모순을 기꺼이 품고 가고자 한다. 그리고 이는 영화 안에서만 존재하는 모순적인 캐릭터라서가 아니라 현실사회를 살고 있는 관객들에게도 적용되는 이야기다.<머티리얼리스트>는 여러 모순과 한계를 드러내지만 비판적 의도와 문제의식 자체는 충분히 의미 있다. 셀린 송 감독이 시도하는 건 사람들이 사랑해 마지않는 로맨틱 코미디를 통해 자본주의 시대 연애의 연애 문화 구조적 문제를 더듬어 보는 일이었다. 이는 분명 다수가 공감하는 지점이다. 영화는 해피엔딩의 환상을 완전히 거부하지도, 완전한 비관주의에 빠지지도 않는다. 대신 영화는 기존 로맨틱 코미디의 관습적 해결책에 대한 의심을 지속적으로 제기하면서 관객으로 하여금 영화에서 종결되는 해결보다는 영화 바깥에서의 성찰로 연결되게끔 유도한다. 루시의 최종 선택이 완전한 해답이 될 수 없음을 영화 스스로 인정하고 있다. 포스트 로맨틱 시네마의 중요한 특징이다.영화 후반부의 데이트 폭력 에피소드는 서사에 굴곡을 부여하기 위한 기능적인 요소로 그치고 계급 문제에 대한 다소 안일하면서 낭만적인 접근 같은 한계는 명확해 보인다. 하지만 이러한 한계가 영화 전반의 의도를 무효화하지는 않는다. 오히려 이는 대중을 타겟으로 삼는 장르 영화가 비판적 메시지를 담을 때 필연적으로 직면하게 되는 구조적 딜레마에 가깝다.<머티리얼리스트>가 제기하는 핵심적 질문은 '어떻게 사랑할 것인가'가 아니라 '사랑이 가능한 조건은 무엇인가'다. 이 질문에 대한 완전한 답을 제시하지는 못하지만 질문 자체를 대중적 맥락에서 제기했다는 것만으로도 충분해 보인다. 영화는 완전한 해답을 제시하는 것이 아니라 기존 관습에 대한 의심과 질문을 해내야 한다. <머티리얼리스트>는 뻔하지만 현대인들의 폐부를 툭툭 찌른다. 감각적이다.