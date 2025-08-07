'빅리그 38승 투수 영입' 롯데, 10승 투수 교체 '모험'

롯데 자이언츠

롯데는 10승 투수 데이비슨을 퇴출하고 빅리그 38승 투수 벨라스케즈를 영입했다.롯데는 2024년 25경기에서 150.2이닝을 던지며 9승 6패 3.35를 기록한 좌완 찰리 반즈와 리그에서 가장 많은 196.2이닝을 소화하면서 12승 8패 3.84를 기록한 우완 애런 윌커슨이 외국인 원투펀치로 활약했다. 하지만 롯데는 9승의 반즈와 총액 150만 달러에 재계약한 반면에 12승의 윌커슨과는 재계약을 포기했다. 1989년생으로 30대 중반이 된 윌커슨이 2023년 같은 활약을 보여주긴 힘들 거라는 판단이었다.윌커슨과의 재계약을 포기한 롯데는 2024년 12월 총액 95만 달러에 1996년생 좌완 데이비슨을 영입했다. 좌완 2명으로 외국인 투수 2명을 채우는 것에 대한 우려의 목소리도 있었지만 박세웅과 나균안 등 토종 선발 투수들이 우완인 만큼 반즈와 데이비슨이 제 역할을 해준다면 좌완 외국인 원투펀치도 크게 문제될 것이 없었다. 그리고 데이비슨은 시즌 초반부터 롯데 구단과 팬들의 기대에 부응했다.지난 3년 동안 롯데의 좌완 에이스로 활약했던 반즈가 8경기에서 3승 4패 5.32로 부진한 끝에 퇴출된 반면에 데이비슨은 5월까지 12경기에 등판해 6승 1패 2.45로 롯데는 물론이고 리그에서도 손꼽히는 외국인 투수로 맹활약했다. 하지만 승승장구하던 데이비슨은 6월 5일 키움 히어로즈전에서 3.2이닝 9실점으로 최악의 투구를 펼친 것을 시작으로 6월 4경기에서 3패 7.71로 실망스런 투구를 선보였다.7월 첫 등판에서 LG 트윈스를 상대로 6이닝 2실점의 퀄리티스타트를 기록하고도 시즌 5번째 패배를 당한 데이비슨은 이후 5번의 등판에서 4승을 따내며 반등에 성공했다. 하지만 4연승 기간 동안에도 6이닝을 넘긴 경기는 단 한 번에 불과했고 결국 데이비슨은 6일 KIA 타이거즈전 승리를 끝으로 짧았던 롯데에서의 생활을 마무리했다. 그리고 롯데는 7일 곧바로 벨라스케즈와의 계약 소식을 발표했다.데이비슨은 올 시즌 롯데 유니폼을 입고 22경기에 등판해 11번의 퀄리티스타트와 함께 123.1이닝을 소화하면서 10승 5패 3.65의 성적을 남겼다. 6월의 부진과 7월부터 이닝 소화력이 다소 떨어졌다는 점을 제외하면 크게 나무랄 데 없는 성적이었다. 하지만 8년 만에 가을야구 진출을 노리고 있는 롯데의 눈은 더 높은 곳에 있었고 결국 데이비슨은 10승을 따내고도 중도 퇴출 되는 비운의 외국인 투수가 됐다.롯데가 '10승 투수' 데이비슨을 과감하게 포기할 수 있었던 이유는 새로 영입한 투수가 바로 빅리그 9년 경력에 빛나는 벨라스케즈이기 때문이다. 2015년 휴스턴에서 빅리그에 데뷔한 벨라스케즈는 그해 12월 필라델피아 필리스로 트레이드된 후 2016년 8승 6패 4.12를 기록하면서 빅리그에 정착했다. 2018년에는 30경기에 선발로 등판해 9승 12패 4.85의 성적으로 필라델피아의 주축 선발투수로 활약했다.2019년까지 필라델피아의 붙박이 선발로 활약하던 벨라스케즈는 코로나19 시대를 지나면서 팀 내 입지가 점점 작아졌고 2021년 9월 필라델피아에서 방출됐다. 벨라스케즈는 3일 후 샌디에이고 파드리스로 이적하면서 김하성(템파베이 루이스)과도 잠시 한솥밥을 먹었다. 2022년 시카고 화이트삭스, 2023년 피츠버그 파이어리츠에서 활약한 벨라스케즈는 2023년 5월 팔꿈치 수술을 받으면서 시즌을 마감했다.팔꿈치 수술 후 2024년 한 해를 통째로 쉬었던 벨라스케즈는 올해 클리블랜드와 마이너 계약을 맺은 후 지난 4월 한 차례 빅리그에 올라왔지만 등판 기회를 얻지 못 하고 다시 트리플A로 내려갔다. 그렇게 트리플A에서 시즌을 보내던 벨라스케즈는 7일 롯데와 33만 달러에 계약하면서 KBO리그에 진출했다. 만 33세의 벨라스케즈는 9년, 191경기, 38승의 빅리그 경력이 말해주듯 경험이 매우 풍부한 투수다.무엇보다 벨라스케즈는 빅리그 191경기 중 선발로 무려 144경기를 소화했을 정도로 선발 경험이 풍부하다. 벨라스케즈는 올 시즌에도 트리플A에서 18경기를 모두 선발로 등판했고 올 시즌 트리플A에서 9이닝당 삼진이 10.5개나 되는 반면에 9이닝당 피홈런은 단 0.9개에 불과하다. 다만 최근 2년 간 빅리그 마운드에 서지 못 할 정도로 전성기가 지난 투수라는 점은 롯데팬들을 불안하게 만드는 요소다.롯데는 106경기를 치른 현재 선두권인 한화 이글스, LG에게 4경기 뒤진 3위에 올라 있다. 물론 작은 차이는 아니지만 남은 38경기에서 따라잡기 불가능한 격차도 아니다. 그리고 롯데는 더 높은 곳에서 가을야구를 시작하겠다는 의지로 시즌 10을 거둔 데이비슨을 교체하는 초강수를 단행했다. 과연 빅리그 38승 투수 벨라스케즈를 영입한 과감한 모험은 오는 가을 롯데에게 달콤한 결실을 안겨줄 수 있을까.