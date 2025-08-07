사랑은 언제 시작되는가... 가슴 울린 '머티리얼리스트' 셀린 송의 연출력

▲<머티리얼리스트> 스틸. 소니픽처스코리아

사실주의라 하기엔 낮간지럽다. 장르영화라 부르기엔 또 적절치 않다. 할리우드 최고의 미남미녀 배우들을 불러 모았는데도 달달하고 달콤할 수 있는 서사나 장면들은 구태여 피해간다. 크리스 에반스는 '캡틴 아메리카'가 맞나 싶을 만큼 지질하게 망가진다. 사랑의 이면이나 양면을 파헤친다기보다 진중하고 배려 깊은 본질 탐구에 가깝다. 이분법도 간단히 뛰어 넘는다. 그렇기에 기본적으로 지적이면서 따스하다.



해리의 핸디캡를 다루는 루시의 시선과 자세야말로 영화와 셀린 송 감독의 태도일 터다. 이 나름의 반전을 송 감독은 반전의 도구로 활용하거나 감정의 파고 영역으로 몰아가지 않는다. 돈이, 조건이 사랑이란 감정의 본질을 대체할 순 없다. 대체는커녕 또 다른 욕망이 꿈틀댈 수 있다는 걸 루시가 누구보다 잘 안다. 그건 극과 극의 조건을 가진 존과 해리도 마찬가지다.



<머티리얼리스트>는 이성적이면서도 그 안에 자리한 내밀한 감정을 송 감독 특유의 호흡과 리듬으로 섬세히 포착한다. 배우들이 망가질 때 도리어 그 섬세함이 빛을 발한다. 해리의 비밀이 드러나는 순간이나 존이 불투명한 미래를 토로할 때, 루시가 본인이 속물임을 고백할 때 모두 그런 섬세함이 현실감과 묘한 조화를 이뤄낸다.



루시가 애착하는 의뢰인 여성의 에피소드를 영화 전반에 깔아 놓은 것도 같은 맥락이다. 모자랄 것 없고 모난 데 없으며 도리어 보통 이상의 조건을 갖췄음에도 번번이 데이트에 실패하는 이 여성이, 그리고 상대 남자를 소개해준 루시가 한 사건을 통해 함께 겪는 절망과 회의감. 이를 극복하는 과정이야말로 물질적 가치를 최우선하는 커플 매칭 세계를 통해 되돌아보는 사랑에 대한 공감과 성찰이라는 영화의 주제를 대변한다.



노라는 현실이란 벽 앞에 순응한다. 제 감정을 알아 채고도 끝끝내 감출 수밖에 없다. 루시는 다른 길을 간다. 완벽한 조건이란 존재하지 않음을, 또 그 조건이 다른 감정의 영역을 다 채울 수 없음을 경험으로 체득한 루시는 스스로 선택을 통해 불투명한 출발선에 다시 선다. 단순한 감정의 문제가, 사랑의 절대성이 아닌 내면을 진지하게 탐구한 자만이 택할 수 있는 선물이다.



아울러 노라를 연기한 한국계 그레타 리가 그랬던 것처럼 다코타 패닝 또한 훨씬 더 차분하고 이성적인 연기를 통해 루시에게 여성들이라면 더 공감할 현실감을 부여한다. "<워킹 걸> 속 해리슨 포드부터 조지 클루니의 30여 년 동안의 모습, 심지어는 케리 그랜트까지 참고했다"는 페드로 파스칼과 소심한데 다정하고 지질해서 더 인간적인 크리스 에반스도 전형적인 할리우드 장르 연기에서 탈피해 보통 '사람'의 얼굴로 다가온다. 셀린 송 감독의 연출력이라고 밖엔 설명할 도리가 없는 <머티리얼리스트> 만의 또 다른 장점이다.



그럼에도 끝이 아닌 시작이다. 질문은 이어진다. 인류에게 있어 에로스적인 사랑이란 어떻게 시작되고 또 지속 가능하기는 한 감정인가. 감독은 영화의 앞뒤 원시인 남녀까지 등장시키는 장면을 통해 이 근원적 질문을 끝내지 않는다. 루시는 분명 이 질문을 얼마간 혹은 꽤 오래 품고 살 것이다. 흔치 않다. 끝까지 지적인데 현실적이며 일말의 긍정적 기운을 전하는 사랑 이야기는.

