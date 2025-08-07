사랑은 언제 시작되는가... 가슴 울린 '머티리얼리스트' 셀린 송의 연출력

▲
<머티리얼리스트> 스틸소니픽처스 코리아
"모르겠어"라고 답할 수밖에 없는 노라. 답할 수 없는 질문을 던져 놓고는 "나도... 그때 보자"라며 여백을 남긴 태오가 탄 택시를 한참이나 바라보다 왔던 길을 되돌아간다. 그 걸음엔 어떤 착잡함이, 기대가, 두려움이, 복잡한 감정들이 담겨 있다. 하지만 그 길의 끝엔 유태인인 남편 아서가 기다리고 있다. 그런 남편에게 안겨 펑펑 눈물을 쏟아내는 노라. 이건 사랑이었을까. 왜 노라는 "미안해"라고 말했을까.
셀린 송 감독은 이 6~7분에 달하는 비교적 긴 장면을 대부분 길건너 편 거리에서 카메라가 인물들을 따라가며 롱테이크로 담아낸다. 오히려 그 거리감과 지속 시간이 둘의 머뭇거림과 애틋함, 안타까움을 배가한다. 컷을 나눈 건 초등학교 때 둘의 헤어지던 짧은 회상을 삽입하기 위해서다. 그 장면을 빼곤 전부 멀찍이 떨어진 롱테이크다. 인간의 감정을 포착하고 담아내는 데 특유의 호흡과 정서를 살릴 줄 아는 셀린 송 감독의 연출력이 돋보이는 대목이다.
이 셀린 송의 신작 <머티리얼리스트>가 오는 8일 개봉한다. <패스트 라이브즈>의 마지막 장면을 꽤 길게 서술해 본 건 <머티리얼리스트>가 전작과 함께 사유할 때 영화의 감정과 의미 또한 한층 상승하기 때문이다.
두 작품은 확연히 다른 인물 간 설정에도 불구하고 같은 화두를 던진다. 전작이 변화구나 슬라이더라면 신작은 직구다. 강속구다. <패스트 라이브즈>가 이주와 이민자, 한국적 개념인 인연 등을 내세웠다면 <머티리얼리스트>는 커플 매칭이란 소재가 영화 전편에 드리워진다. 두 작품 다 일정 정도 감독의 자전적 요소가 반영됐다는 공통점도 흥미롭다. 물론 그 화두는 사랑이다. 사랑은 어떤 조건들로 시작되고 또 어떻게 지속될 수 있는가.
잘 나가는 커플 매니저 루시(다코타 패닝)는 지금 연애할 여유가 없다. 까다롭고 이기적이고 조건만 내세우는 남들 연애 성공시켜주느라 정신이 없다. 그런 루시에게 소위 '유니콘' 남자라 불리는 해리(페드로 파스칼)가 진지하게 다가온다. 부티와 기품, 매력이 좔좔 흐르는 해리를 마다할 이유는 없어 보인다.
때마침 과거 동거했던 전 남친 존(크리스 에반스)도 루시 앞에 나타난다. 우연과 운명의 교차라고나 할까. 대신 해리와 존이 가진 조건은 일종의 '체험 극과 극'이다. 요즘 유행하는 말로, '뉴욕 최고 조건과 인성, 외모까지 겸비한 남자와 결혼 하기' 대 '연극하면서 알바를 뛰지만 내 맘은 잘 헤아리는 가난한 남자와 재회하기'.
여기에 '루시의 선택은?'까지 덧붙이면 흔하디 흔한 로맨틱 코미디의 삼각관계 서사라 오해하기 십상이다. 걱정 붙드어 매시길. 왜 <패스트 라이브즈>를 길게 서술했겠는가. 실제 커플 매칭 회사에서 매치메이커, 우리로 치면 커플 매니저로 반년간 일했다는 송 감독은 자칫 전형적일 수 있는 인물 구도 안에 과장되지 않은 이성에 기반한 감정들을 불어넣어 현실감을 부여한다.
"(그 반년간) 인생의 어떤 시기보다 사람에 대해 더 많이 배운 것 같다. 영화 속 이야기들은 실제로 알게 된 사실에서 영감을 받았다. 흔히들 데이트라고 부르는 일련의 과정 속에서, 우린 서로의 인간성을 우습고도 음울한 방식으로 대상화하고, 결국엔 서로를 하나의 상품처럼 대하게 된다는 사실을. 그런데 아이러니하게도, 이 모든 것이 진정한 사랑을 찾기 위해서이다."
흔치 않은 사랑에 '관한' 이야기