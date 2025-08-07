'20경기 무패' 전북현대, FC안양 잡고 리그 5연승 달성할까

FC안양 공식 유튜브

수원전 이후 안양 선수단안양의 상황은 좋지 않다. 최근 5경기에서 1승 4패로 부진하며 순위는 강등권까지 밀려났다. 하지만 아직 희망은 있다. 상위 스플릿의 마지노선인 6위 광주와의 승점 차는 단 5점. 중위권 경쟁이 치열하게 전개되고 있는 만큼 한두 경기만으로도 순위에 큰 변화가 생길 수 있다.유병훈 감독은 이에 대해 수원FC전과의 경기 직후 "우리가 다시 일어날 방법만 생각해야 한다. 다시 일어나서 싸워야 한다. 오늘 경기는 잊고 휴식기 가진 다음에 다시 반등할 수 있도록 잘 준비해야 한다"며 앞으로의 다짐을 밝혔다.비록 최근 몇 경기에서 안정적으로 승점을 쌓지 못하며 팀 분위기가 다소 가라앉았지만, 긍정적인 요소도 분명히 존재한다. 그중 하나는 외국인 용병들의 꾸준한 활약이다. 흔히 "용병농사가 시즌 성적을 좌우한다"는 말이 있듯이 이들의 퍼포먼스는 팀의 경쟁력에 직결된다.공격진에서는 '에이스' 모따가 이미 10골 2도움을 기록하며 팀의 중심 역할을 하고 있고, 마테우스 역시 7골 1도움으로 든든한 지원군 역할을 해내고 있다. 야고도 2골 5도움을 기록하며 공격 전개에 큰 힘이 되고 있다. 여기에 이번 여름 새롭게 합류한 보스니아 출신 윙어 유키치까지 가세한다면 안양의 공격진은 더욱 강력한 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대된다.수비진에서는 토마스의 활약이 눈에 띈다. 수원전을 제외한 모든 경기에 출전한 그는 패스 성공률 83%를 기록하고 있으며 전방 패스(298회)와 횡패스(306회) 모두 리그 평균을 상회한다. 또한 클리어링(85회), 볼 획득(171회) 등의 지표에서도 안정적인 모습을 보이며 팀의 후방을 든든히 지키고 있다.안양이 외국인 선수들의 활약과 함께 이번 전북전서 승점을 챙길지 관심이 모인다.올시즌 안양이 K리그1로 승격하면서 전북과의 맞대결이 처음 성사됐다. 이번시즌 리그에서 두 차례 맞붙은 결과는 모두 전북의 승리였다. 전북이 두 경기 모두 클린시트로 경기를 마무리하면서 안양은 아직 전북을 상대로 단 한 골도 기록하지 못하고 있다.공식전 21경기 무패를 기록하며 리그 5연승에 도전하는 전북의 압도적인 상승세와, 강등권 탈출을 위해 반등이 절실한 안양의 간절함이 맞붙는다. 팀 전력과 최근 성적 모두 전북이 앞서 있는 것은 분명하지만 축구는 언제나 변수가 있는 법이다. 방심은 금물이고 미리 겁먹을 필요도 없다. 과연 경기가 끝난 후 웃는 쪽은 어디일지 이목이 집중된다.