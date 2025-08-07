사이트 전체보기
'20경기 무패' 전북현대, FC안양 잡고 리그 5연승 달성할까

전북현대와 FC안양, 8일 오후 7시 30분 전주월드컵경기장에서 맞대결

김호진(hojink6668)
25.08.07 11:41최종업데이트25.08.07 11:41
'압도적 선두' 전북이 최근 폼이 좋지 않은 안양을 만난다.

전북현대와 FC안양은 8일 오후 7시 30분 전주월드컵경기장에서 열리는 '하나은행 K리그1 2025' 25라운드에서 맞대결을 펼친다. 전북은 현재 16승 6무 2패(승점 54)로 1위, 안양은 8승 3무 13패(승점 27)로 11위에 위치해 있다.

'공수 밸런스+후반 집중력' 전북, 고공 행진 중

광주전 이후 전북 선수단
광주전 이후 전북 선수단전북현대 공식 유튜브

완벽한 반등이다. 지난 시즌 강등 플레이오프까지 치루며 강등 위기까지 내몰렸던 전북이 단 한 시즌 만에 압도적 선두로 거듭나며 반전을 이끌었다. 현재 공식전 20경기 연속 무패행진을 달리고 있다. 또한 현재 리그에서 4연승을 기록중이다.

아직 속단하긴 이르지만 특별한 변수가 없는 한 리그 우승은 확정적이다. 또한 코리아컵 4강에도 진출해 있는 상태에서 전북의 시선은 당연히 더블로 향하고 있다. 전북이 이번 시즌 리그와 코리아컵을 모두 우승한다면 5년 만에 더블을 달성하게 된다.

무패 행진의 원동력은 역시 완벽한 공수 밸런스다. 전북은 이번 시즌 리그에서 최다 득점과 최소 실점을 동시에 기록하며 양면에서 우위를 점하고 있다. 올 시즌 총 43골을 기록, 경기당 평균 1.8골을 터뜨렸고 실점은 단 19골로 경기당 평균 0.8골에 그쳤다.

특히 후반전에서의 공격 집중력이 돋보인다. 최근 3경기에서 터진 7골 중 4골이 후반전에 나왔다. 직전 경기였던 광주전서 1-1로 팽팽하던 상황에서 후반 추가시간 티아고가 극적인 결승골을 터뜨리며 팀에 승리를 안겼다. 포항전에서도 전반에 0-2로 끌려가던 경기를 후반에만 3골을 몰아치며 짜릿한 역전승을 거뒀다.

전북이 후반전에 강한 이유는 교체 자원의 힘이다. 앞서 언급한 후반 4득점 중 3골이 교체 투입된 티아고와 이승우에게서 나왔다. 묵묵히 차례를 기다리던 교체 자원들의 집중력과 이를 적절히 활용한 포옛 감독의 교체 타이밍이 빛을 발했다.

포옛 감독은 이에 대해 "선발로 투입되지 않지만 3~4명 정도가 훈련장에서 아주 좋은 모습을 보인다. 벤치에 있던 선수들이 오늘 투입되자마자 좋은 경기력을 보이며 승리에 일조했다. 훈련에서 높은 수준을 유지해야 한다. 선수들에겐 '언젠가 기회가 올 것이고 뛸 수 있을 것'이라고 항상 (선수들에게) 이야기한다"고 강조했다.

포옛 감독의 말처럼 전북은 교체 자원의 힘이 빛나고 있다. 선발로 나서지 않더라도 훈련에서 준비된 선수들이 교체 투입과 동시에 경기 흐름을 바꾸며 팀 승리에 결정적인 기여를 하고 있다. 이는 전북의 무패 행진의 원동력으로 이어지고 있다. 과연 전북이 이번 안양전서도 안정적인 공수 밸런스와 후반 집중력을 바탕으로 승점 사냥에 성공할지 기대가 모인다.

'최근 5G 1승 4패' 안양, 외국인 용병이 반등의 열쇠가 될까

수원전 이후 안양 선수단
수원전 이후 안양 선수단FC안양 공식 유튜브

안양의 상황은 좋지 않다. 최근 5경기에서 1승 4패로 부진하며 순위는 강등권까지 밀려났다. 하지만 아직 희망은 있다. 상위 스플릿의 마지노선인 6위 광주와의 승점 차는 단 5점. 중위권 경쟁이 치열하게 전개되고 있는 만큼 한두 경기만으로도 순위에 큰 변화가 생길 수 있다.

유병훈 감독은 이에 대해 수원FC전과의 경기 직후 "우리가 다시 일어날 방법만 생각해야 한다. 다시 일어나서 싸워야 한다. 오늘 경기는 잊고 휴식기 가진 다음에 다시 반등할 수 있도록 잘 준비해야 한다"며 앞으로의 다짐을 밝혔다.

비록 최근 몇 경기에서 안정적으로 승점을 쌓지 못하며 팀 분위기가 다소 가라앉았지만, 긍정적인 요소도 분명히 존재한다. 그중 하나는 외국인 용병들의 꾸준한 활약이다. 흔히 "용병농사가 시즌 성적을 좌우한다"는 말이 있듯이 이들의 퍼포먼스는 팀의 경쟁력에 직결된다.

공격진에서는 '에이스' 모따가 이미 10골 2도움을 기록하며 팀의 중심 역할을 하고 있고, 마테우스 역시 7골 1도움으로 든든한 지원군 역할을 해내고 있다. 야고도 2골 5도움을 기록하며 공격 전개에 큰 힘이 되고 있다. 여기에 이번 여름 새롭게 합류한 보스니아 출신 윙어 유키치까지 가세한다면 안양의 공격진은 더욱 강력한 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대된다.

수비진에서는 토마스의 활약이 눈에 띈다. 수원전을 제외한 모든 경기에 출전한 그는 패스 성공률 83%를 기록하고 있으며 전방 패스(298회)와 횡패스(306회) 모두 리그 평균을 상회한다. 또한 클리어링(85회), 볼 획득(171회) 등의 지표에서도 안정적인 모습을 보이며 팀의 후방을 든든히 지키고 있다.

안양이 외국인 선수들의 활약과 함께 이번 전북전서 승점을 챙길지 관심이 모인다.

'상승세' 전북 vs. '반등 절실' 안양… 통산 전적은 전북 우세

올시즌 안양이 K리그1로 승격하면서 전북과의 맞대결이 처음 성사됐다. 이번시즌 리그에서 두 차례 맞붙은 결과는 모두 전북의 승리였다. 전북이 두 경기 모두 클린시트로 경기를 마무리하면서 안양은 아직 전북을 상대로 단 한 골도 기록하지 못하고 있다.

공식전 21경기 무패를 기록하며 리그 5연승에 도전하는 전북의 압도적인 상승세와, 강등권 탈출을 위해 반등이 절실한 안양의 간절함이 맞붙는다. 팀 전력과 최근 성적 모두 전북이 앞서 있는 것은 분명하지만 축구는 언제나 변수가 있는 법이다. 방심은 금물이고 미리 겁먹을 필요도 없다. 과연 경기가 끝난 후 웃는 쪽은 어디일지 이목이 집중된다.

전북 전북현대 FC안양 안양 K리그
