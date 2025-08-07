'골때녀' 스트리밍파이터 잔류 성공... 98일 만에 무득점 탈출

▲
SBS '골 때리는 그녀들'SBS
몇 달 전 진행된 G리그 B그룹 경기에서 스밍파가 멸망전까지 밀려나리라고 예상한 시청자들은 그리 많지 않았다. 불과 직전에 치른 대회에서 최강팀으로 손꼽혔던 월드클라쓰를 상대로 우승 도전에 나설 만큼 상승세의 전력을 갖고 있었기에 이번 '멸망' 토너먼트는 스밍파의 자존심에 어느 정도 생채기를 남긴 셈이었다.
이에 맞선 개벤져스는 닮은 듯 다른 처지에서 생존을 위한 승부에 임했다. <골때녀> 출범부터 시작된 원조 구단 중 하나였지만 좀처럼 좋은 성적을 거두지 못한 데다 방출의 수모까지 경험하는 등 바닥까지 추락한 팀의 위상을 다시 끌어 올려야 하는 절박한 처지에 놓인 것이다.
리그 잔류를 위해 양팀은 엄청난 체력의 소유자들인 심으뜸(스밍파) 대 김혜선(개벤져스)의 맞대결 구도로 멸망토너먼트 첫 경기를 진행했다. 부상으로 인해 A그룹 경기를 제대로 소화하지 못 했던 김혜선이 돌아왔고 임대 멤버로 가세했던 박진주가 정식 멤버로 전환된 개벤져스로선 "이번만큼은 꼭 잔류"라는 각오로 임했지만 경기는 생각대로 흘러가지 않았다.
98일 만에 무득점 탈출