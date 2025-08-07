사이트 전체보기
'골때녀' 스트리밍파이터 잔류 성공... 98일 만에 무득점 탈출

[리뷰] SBS <골 때리는 그녀들> 또 다시 방출 위기 맞은 개벤져스, 예견된 G리그 부진

김상화(steelydan)
25.08.07 10:21최종업데이트25.08.07 10:21
SBS '골 때리는 그녀들'
리그전 잔류냐? 탈락이냐? 우승 도전보다 더욱 치열한 <골때녀> 토너먼트가 시작되었다. 6일 방영된 SBS <골 때리는 그녀들> G리그 멸망전 첫 경기에서 FC 스트리밍파이터(아래 '스밍파')가 난적 FC 개벤져스를 3대 1로 완파하고 방출 위기를 딛고 잔류에 성공했다.

각각 A그룹과 B그룹 3위까지 부여되는 6강 토너먼트 진출권을 얻는 데 실패하고 방출팀을 결정짓는 멸망전 토너먼트로 밀려난 두 팀은 경기 초반 치열한 공방전 속에 득점없이 전반전을 끝마쳤다. 하지만 후반 이후 180도 달라진 공격력을 앞세운 스밍파가 연속 3득점에 성공하면서 단번에 승패가 결정나고 말았다.

이로써 스밍파는 천신만고 끝에 승리를 차지하면서 기분 좋게 G리그 최종전을 마무리 짓게 되었다. 반면 한 차례 출장 정지의 아픔을 겪고 복귀했던 개벤져스는 또 다시 방출전으로 밀려나 FC 탑걸 대 FC 월드클라쓰 전 패배팀과 마지막 승부를 겨룰 수밖에 없는 처지에 놓였다.

방출전 추락 만큼은 피해야

SBS '골 때리는 그녀들'
몇 달 전 진행된 G리그 B그룹 경기에서 스밍파가 멸망전까지 밀려나리라고 예상한 시청자들은 그리 많지 않았다. 불과 직전에 치른 대회에서 최강팀으로 손꼽혔던 월드클라쓰를 상대로 우승 도전에 나설 만큼 상승세의 전력을 갖고 있었기에 이번 '멸망' 토너먼트는 스밍파의 자존심에 어느 정도 생채기를 남긴 셈이었다.

이에 맞선 개벤져스는 닮은 듯 다른 처지에서 생존을 위한 승부에 임했다. <골때녀> 출범부터 시작된 원조 구단 중 하나였지만 좀처럼 좋은 성적을 거두지 못한 데다 방출의 수모까지 경험하는 등 바닥까지 추락한 팀의 위상을 다시 끌어 올려야 하는 절박한 처지에 놓인 것이다.

리그 잔류를 위해 양팀은 엄청난 체력의 소유자들인 심으뜸(스밍파) 대 김혜선(개벤져스)의 맞대결 구도로 멸망토너먼트 첫 경기를 진행했다. 부상으로 인해 A그룹 경기를 제대로 소화하지 못 했던 김혜선이 돌아왔고 임대 멤버로 가세했던 박진주가 정식 멤버로 전환된 개벤져스로선 "이번만큼은 꼭 잔류"라는 각오로 임했지만 경기는 생각대로 흘러가지 않았다.

98일 만에 무득점 탈출

SBS '골 때리는 그녀들'
전반을 득점없이 끝마친 양팀은 이제 후반전 무조건 골을 넣어야 하는 절박한 심정으로 경기에 임했다. 0대 0의 균형을 먼저 깬 건 스밍파였다. 후반 1분 무렵 킥인 상황에서 심으뜸이 절묘한 중거리 슛으로 상대 골키퍼 김민경조차 도저히 막을 수 없는 공간에 골을 넣은 것이었다.

기세가 오른 스밍파는 두 번째 득점과 세 번째 골 역시 거의 동일한 방법의 세트 피스 전술로 연달아 점수를 뽑아냈다. 똑같은 방법으로 심으뜸이 강하게 찬 공이 각각 수비수 김승혜의 발 맞고 자책골이 연결되는가 하면 문전에 자리 잡았던 팀 동료 나다의 데뷔 첫 골 성공으로 연결되면서 순식간에 3대 0 리드를 만들었다.

지난 3경기 연속 무득점에 그쳤던 스밍파는 무려 98일 만에 골맛을 봤고 동시에 G리그 잔류라는 유종의 미를 거둘 수 있었다. 반면 전반전 대등한 경기를 펼쳤던 개벤져스는 연달에 세 골을 허용하면서 일찌감치 패배를 직감할 수밖에 없었다. 뒤늦게 김승혜가 중거리 슛으로 1점 따라 붙긴 했지만 딱 여기까지였다.

"의욕만으로는..." 개벤져스의 예견된 고전

SBS '골 때리는 그녀들'
스밍파로선 천신만고 끝에 G리그 잔류를 확정지었지만 팀으로선 이번 대회가 두고 두고 아쉬움으로 남을 만했다. 우승 문턱까지 도달했던 팀이 멸망전 추락 일보 직전의 위기를 맞이했기 때문이다. 공석이 된 골키퍼 자리를 메우기 위해 수비수 깡미가 포지션을 바꾸면서 전반적인 조직력이 예전 같지 않았고 이는 주공격수 심으뜸의 득점력 하락으로 연결되는 마이너스 요인으로 작용했다.

자연히 공격 루트가 단순해지면서 좀처럼 골 맛을 보기 어려운 지경에 놓인 결과 3경기 연속 무득점 패배의 쓴 맛을 경험하고 말았다. 다행히 막판 준비했던 세트피스 기회를 모두 점수로 연결시키면서 자존심을 지킨 스밍파로선 한숨 돌릴 수 있는 여유를 마련했다.

이에 반해 방출전으로 밀려난 개벤져스는 그간의 문제점이 다시 한번 경기에 반영되면서 패배라는 어두운 그림자를 피하지 못했다. 전체적인 조직력 또는 정교한 패스 연결보단 반칙이 우려될 만큼 거친 플레이로 일관하다보니 오히려 이렇다한 득점 기회 마련에 어려움을 겪었다.

방출 만큼은 면해야 하는 절박한 심정은 어느 정도 이해되었지만 "의욕만으론 점수를 만들어주지 않는다"는 지극히 당연한 결과가 고스란히 경기를 통해 드러나고 말았다. 투박함 대신 세밀함이 필요한 개벤져스에게 남은 기회는 이제 방출전, 단 한 경기 뿐이다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.

김상화(steelydan)

