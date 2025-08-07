'포츠머스 임대설' 양민혁, 지금 당장 토트넘을 떠나도 괜찮은 '이유'

▲
토트넘 훗스퍼 FW 양민혁토트넘 훗스퍼 공식 SNS
또다시 임대로 토트넘을 떠날 수 있는 양민혁이다.
잉글랜드 현지 매체인 <포츠머스 뉴스>는 5일(한국시간) "포츠머스가 잠재력이 큰 양민혁을 주시하고 있다. 공격 옵션 강화를 위해 영입 리스트에 올려놓았다"라고 보도했다. 이어 토트넘 소식을 전문적으로 다루는 <스퍼스 웹>도 "양민혁은 잉글랜드 축구의 빠른 템포와 높은 강도에 적응해야 하며, 이번 여름 다시 임대될 가능성이 높다"라며 임대 이적설을 보도했다.
이어 매체는 "10대 윙어인 양민혁은 지난 시즌 잉글랜드 풋볼리그 챔피언십(2부리그)에서 출전 시간을 늘릴수록 점점 더 나아지는 모습을 보여줬으며, 퀸스파크 레인저스(QPR) 소속으로 14경기에서 2골 1도움을 기록했다"라고 QPR 임대 생활을 조명하기도 했다.
'한국 축구 초신성' 양민혁, 토트넘서 주전 보장 의문
이처럼 임대 이적설이 연일 보도되고 있는 상황 속 양민혁은 어떤 선택을 내리는 게 현명한 판단일까. 2006년생인 양민혁은 강원FC 유스 시스템에서 성장한 괴물 공격수로 지난해 고등학교 3학년의 나이에도 불구하고, K리그1 무대를 그야말로 폭격한 모습을 보여줬다. 윤정환 감독의 굳건한 신뢰 아래 개막전서부터 도움을 올리며 주목을 끌었다.
성장세는 거침이 없었다. 주로 우측 윙어로 나온 양민혁은 압도적인 드리블 능력으로 K리그 풀백들을 모조리 초토화했고, 많은 유럽팀의 관심을 끌었다. 그렇게 지난해 여름 이적시장, 토트넘과의 조기 계약을 통해 프리미어리그 진출을 일찌감치 확정했으며, 강원과도 준프로가 아닌 프로 계약으로 전환하는 기쁨을 누렸다.
토트넘 계약 이후에도 꾸준한 활약을 선보인 양민혁은 시즌 최종 38경기에 나와 12골 5도움으로 리그 영플레이어상은 물론이며, 리그 베스트 11 미드필더 선정되며 최고의 시즌을 보냈다. 특히 리그 전 경기에 나오며 잔부상 없이 철강왕 면모를 뽐낸 부분은 이 선수의 미래가 얼마나 유망한 지를 보여주는 대목이었다.
또 지난해 9월에는 A대표팀에 처음으로 승선하는 영광을 맛보며 활짝 웃었던 양민혁은 자신감을 가지고 그대로 프리미어리그에 도전장을 내밀었지만, 주전 경쟁은 역시나 쉽지 않았다. 당시 사령탑이었던 포스테코글루 감독은 "우리는 양민혁이 일찍 적응하도록 돕고 그럴 기회를 주고자 한다. 구체적인 계획은 없다"라며 기회를 빠르게 주지 않았고, 데뷔전은 무산됐다.
결국 양민혁은 챔피언십 QPR로 임대를 떠났고, 후반기 14경기에 나서 2골 1도움으로 쏠쏠한 모습을 보여줬다. 시즌 종료 후 유망주를 적극 기용하고 키우는 토마스 프랭크 감독으로 전환됐지만, 상황은 비슷해 보인다. 절대적인 존재였던 손흥민은 LAFC(미국)로 떠났으며, 경쟁자는 모하메드 쿠두스, 브레넌 존슨, 마티스 텔, 히샬리송, 오도베르 등 쟁쟁한 실력을 갖췄다.
프리시즌을 통해서 양민혁의 입지는 불안하다는 게 입증됐다. 레딩(0분)-루턴 타운(13분)-아스널(0분)-뉴캐슬(5분)과의 4연전에서 단 18분 출전에 그쳤고, 이렇다 할 모습을 보이지 못했다.
'적응 그리고 성장' 토트넘을 잠시 떠나야 하는 이유