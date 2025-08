'실패하지 않는' 가족영화, '좀비딸'이 증명했다

영화 <좀비딸>

변한 그를 욕하진 말아줘 니 얼굴도 조금씩 변하니까

But I miss you 널 잊을 수 있을까

(Want you back in my life, I want you back in my life)

나의 사랑도 지난 추억도 모두 다 사라져 가지만

영화 <좀비딸>전국 중학생 댄스 경연대회를 준비하는 수아의 선곡이자, 정환과 함께 안무를 연습하던 추억이 담긴 곡으로 보아의 'No.1'이 등장한다. 인터뷰에 따르면 작품 외적으로는 감독이 좋아하는 곡이라고 한다. 2002년 월드컵 시즌 거리에서 울려 퍼지던 걸 기억한다면 충분히 설득력 있는 선곡이다. 작품 내에서 수차례 등장하는 연구에 따르면 인간 시절의 기억을 떠올리게 만드는 다양한 활동들이 대뇌피질을 자극해 공격성을 낮추고 회복 가능성을 높인다고 한다.소품으로 쓰일 것 같던 곡은 이후에도 반복적으로 영화 내에서 쓰이고 결정적 순간에도 재생되며 관객들에게 잊히지 않는 정서적 흔적을 남긴다. 'You still my No. 1'이 반복되는 후렴은 마지막까지 희망을 놓지 않는 정환, 상실의 고통을 대물림하고 싶지 않은 밤순. 그리고 겉모습은 좀비로 변했지만, 깊은 곳에는 인간성을 간직했으리라 믿고 싶은 수아의 변하지 않는 마음을 표현하는데 더없이 적합한 선곡으로 보인다.문학교과서에 수록되어 해석이 덧붙여진 것처럼 'No.1'은 달을 모티브로 만든 가사를 썼다. 영화에서는 제대로 등장하지 않지만 <좀비딸>의 주제 의식을 담은 구절은 어쩌면 다음이 아닐까. 보름에 걸쳐 겉모습을 바꾸지만, 소리 없이 따라와 구름 뒤에서 못다 한 사랑을 전하는 달빛. 해가 진 밤에 모습을 드러내는 달이 모두의 어둠을 밝히는 No.1이듯.태양으로부터 직사로 내리쬐는 햇빛이 아니라, 그런 햇빛을 한 차례 반사해야만 하는 달빛은 어쩐지 핏줄로 엮인 직계혈통과는 다른 유사가족과 닮아있다. 가족이란 테두리 안에서 서로 상처를 주고받으면서도 의지와 노력으로 결합하고 말이 아닌 행동을 통해 보여주는 조건 없는 사랑. 이 단순한 진리를 놓치지 않는 가족영화는 절대 실패하지 않는다.