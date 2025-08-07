장애가 장애가 되지 않는 세상을 향해... '왕좌의 게임'이 확인한 가능성

돌이켜보니 그렇다. 작품 가운데 장애를 마주한 일이 얼마 되지 않는다. 예술은 사회를 표상한다. 그러나 그 표상은 거의 항상이라 해도 좋을 만큼 왜곡된다. 때로는 의식적으로, 또 때로는 의식하지도 못한 채로, 예술은 세상을 더 낫거나 못하게 바꿔낸다. 그 과정에서 부풀려지고 미화되는 것이 있고, 축소되며 치워지는 것 또한 있다. 장애는 대체로 후자다.
장애를 가진 사람이 얼마나 될까. WHO(세계보건기구) 보고서('World Report on Disability Summary', 2011)에 따르면 전 세계 인구 가운데 15%가량이 장애를 갖고 있다. 이 중 사회적 관리가 필수적인 심각한 장애는 최소 2%에서 최대 4%가량으로 추정된다. 적게 잡아도 2억 명 내외의 사람들이 중증 장애인이란 이야기다. 남북한에 더해 일본에 사는 이들 모두를 더하면 비슷해진다. 지구에 도움 없이 살아갈 수 없는 중증 장애인이 이렇게나 많다.
장애인은 국경과 문화를 가리지 않는다. 전쟁의 참화가 휩쓸고 지나간 나라에 더 많은 장애인이 생겨나지만, 선천적 장애인 수에선 극명한 차이가 나타나지 않는다. 세계 최고 선진국이라는 미국 장애인 인구수는 한국 전체 인구수보다 약간 더 많다. 전체 인구수의 20%가량으로, 전 세계 평균을 상회한다. 한국이라고 다른 나라보다 장애인이 적으란 법은 없다. 법에 따라 엄격하게 관리되는 한국 등록 장애인 인구수는 지난해 기준 263만 명을 넘어섰다. 전체 인구의 5%를 넘긴다. 냉엄한 현실이다.