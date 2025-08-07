장애가 장애가 되지 않는 세상을 향해... '왕좌의 게임'이 확인한 가능성

▲왕좌의 게임포스터 HBO

장애, 부각하지도 무시하지도 않고



이로부터 <왕좌의 게임> 시즌2는 전체 시리즈 가운데서도 손꼽을 만큼 훌륭한 작품으로 남았다. 시즌 전체가 전 시즌을 훌쩍 뛰어넘는 동시 시청자수 300만 명 후반대를 기록했고, 마지막회는 420만 명을 넘겼을 만큼 승승장구했음은 물론이다. 장애는 전혀 장애가 되지 않았다. 도리어 극을 더 극적으로 하는 데 기여했다.



<왕좌의 게임> 시리즈엔 비단 티리온만이 등장하지 않는다. 스타크 가문의 아들로 훗날 주요한 역할을 감당하는 브랜 스타크(아이작 햄스티드 라이트 분)가 제이미에 떠밀려 탑에서 떨어진 뒤 하반신을 쓸 수 없는 불구가 되고, 어릴 적부터 그를 수행해온 호도르(크리스천 네언 분) 또한 '호도'라는 발음 밖에는 하지 못하는 지적장애인이지만 한 에피소드의 주인공이 되는 대활약을 펼친다. 브랜을 밀어 떨어뜨린 제이미는 검을 쓰는 팔을 잘려 고생한다. 이밖에도 크고 작은 장애를 갖고 비장애인들과 어우러져 살아가는 이들이 드라마 가운데 수없이 등장한다. 누구는 선천적이고, 또 누구는 후천적이며, 그중 상당수가 상당한 조롱과 편견을 마주하지만, 누군가는 티리온처럼 이겨내고 제 삶을 일궈가는 것이다.



<왕좌의 게임>이 그저 전쟁이 많이 등장하는 작품이어서 장애인 또한 많은 것일까. 중세시대며 전쟁을 다룬 여러 작품을 떠올려보면 꼭 그렇지 않다는 사실을 쉽게 깨달을 수 있을 테다. 그저 전쟁의 표식으로 상흔을 남기는 수준을 넘어, 드라마는 장애의 영향으로 삶이 달라진 양상을 주의 깊게 포착한다. 그를 섬세하게 표현하여 비장애인들 사이에서 장애인이 차지하는 자리를 현실적으로 묘사한다. 그건 우리가 사는 세상 가운데서도 마찬가지다. 이를 보고 있자면 오늘의 흔한 작품이 장애를 배제하는 이유가 그저 그것이 쉽다는 이유 때문이란 사실을 깨닫게 된다. 장애가 세상을 등진 것이 아니다. 비장애인이 장애를 치운 것이다. 나는 그를 무책임함이라 여긴다.

