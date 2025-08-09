"어디서 예능것들이..." 시청자는 모르는 방송가 계급도의 실체

levi_stute_cinematography on Unsplash

"어디서 예능 것들이..."

Unsplash Image사실 더 큰 문제는 그다음부터였다. 조연출 선배가 여자 VJ를 보호하고자 지금 뭐 하시는 거냐며 그 대표에게 따져 묻자, 그는 "당신 내가 누군지 아느냐"고 다시 한번 고래고래 고성을 치며 무례함을 이어갔다. 어찌됐건 녹화는 진행해야 했기에 막내인 내가 그 대표를 일단 데리고 스튜디오 밖으로 나왔다. 복도에 그 대표와 나, 이렇게 둘만 있던 상황에서 그는 씩씩대며 이렇게 말했다.콘텐츠 업계에는 알게 모르게 계급이 존재한다. 예능인들과 예능프로그램 제작 관계자들은 오랜 시간 '예능 것'들로 살아왔다. 모두가 예능업계를 이렇게 바라보는 건 아니겠지만, 위의 사례에서 볼 수 있듯 분명히 우리를 다소 내려다보는 시선은 곳곳에서 존재해 왔음을 부정할 수 없다.물론 어느 정도는 시장의 원리가 정한 자연스러운 결과라는 것도 알고 있다. 아무래도 대중이 느끼는 연예인으로서의 가치는 통상적으로 배우 업계가 다른 영역에 비해 큰 것이 사실이다. 이로 인해 자연스럽게 출연료의 규모도 달라지고, 지상파 3사 연말 시상식에서 어느 정도 비슷한 활약도 있었다면 아무래도 익숙한 예능인보다는 배우들에게 상을 안겨주곤 하는 상황이 되곤 한다. 개그맨 등의 예능인들 역시 프로그램 내에서 배우들과 함께 출연하게 된다면 어딘가 저자세인 모습을 우린 쉽사리 떠올릴 수 있다.이런 업계의 계급 장벽은 시간이 지나면서 조금씩 낮아지기도 했는데, 이러한 인식의 전환에는 선배인 나영석 피디의 덕이 컸다고 생각한다. 예능 프로그램이 배우들에게 웬만한 드라마나 영화 작품보다 훌륭한 필모그래피가 될 수도 있고, 이를 통해 인지도 제고 효과를 누리는 것은 물론, 많은 광고를 찍으며 큰 수익까지 창출할 수 있다는 것을 업계는 학습했다.예능프로그램의 제작 방식이 시즌제 위주로 바뀐 것도 배우 업계와 예능 프로그램 사이의 거리를 줄이는 중요한 장치가 되기도 했는데 사실 이 역시도 나영석 선배가 만든 문화다. 이즈음을 기점으로 새해가 되면 연기자 회사에서 드라마국이 아닌 예능국에도 들러서 소속 배우 라인업이 담긴 달력도 돌리고 했던 것으로 기억한다.모든 게 자연스러운 시장의 원리고 훌륭하신 피디 선배들·예능인의 신분으로 업계의 장벽을 넘어서 대한민국을 대표하는 슈퍼스타가 된 몇몇 이들의 활약 덕분에 업계가 조금씩 바뀌고도 있지만, 예능과 예능인을 사랑하는 입장에서 여전히 때때로 서글픈 마음이 들곤 한다. 보통의 경우 '익숙함'이란 감정은 설렘을 약화시키고 권력을 작아지게 한다. 그래서 우리가 연애할 때도 너무 오래 만나다 보면 권태기를 겪고 서로가 서로에게 미치는 권력이 축소 되어감을 느끼곤 한다.