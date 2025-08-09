"어디서 예능것들이..." 시청자는 모르는 방송가 계급도의 실체

|KBS 퇴사 후 넷플릭스 예능 프로그램 제작까지, 맨땅에 헤딩하듯 제안서를 보내고 퇴짜 맞는 일을 반복한 피디의 고군분투 제작기를 전합니다. 16년 차 피디가 소규모 제작사 대표로 OTT 프로그램을 제작하며 든 생각을 허심탄회하게 고백합니다.[편집자말]
KBS에 재직하던 저연차 조연출 시절, 모 배우가 출연하는 프로그램을 KBS 스튜디오에서 녹화하던 중 사건이 하나 벌어졌다. 그 출연자와 가까운 사이면서 본인 역시 배우였던 유명 인사가 촬영 응원 차 스튜디오에 방문했고 현장의 모든 이목이 그쪽으로 쏠렸다. 자연스럽게 VJ(카메라 감독)의 카메라 시선 역시 그쪽으로 향했다.
문제는 그때부터였다. 그 배우들 모두를 관리하던 소속사 대표는 고성을 지르며 VJ의 카메라를 무력으로 빼앗았다. 녹화가 중단됐다. 업계에서 쉽게 볼 수 없는 과잉 대응이었다. 'KBS 스튜디오'라는 명백하게 촬영이 목적인 우리의 공간에 녹화 진행 중 자발적으로 들어온 연예인의 등장을 카메라에 일단 담아낸 자체가 관행상 무리한 것도, 무례한 것도 아니었다.
그럼에도 어떤 이유로든 당사자가 방송 출연을 원치 않는다면 카메라에 찍혔을지언정 차후 본방송에 쓰지 않는 것이 당연한 이 업계의 원칙이기도 했다. 당시 카메라를 뺏긴 VJ가 여자였기에 더욱 지나친 무력사용을 쉽게 한 것 아닌가 싶은 생각도 들었다. 어찌됐건 방송일을 15년 넘게 하고 있지만 현장에서 카메라를 관계자가 무력으로 빼앗은 경우는 그 이후로도 듣도보도 못했다.
소속사 대표의 한 마디