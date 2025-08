JYP엔터테인먼트

하지만 뭐니 뭐니 해도 공연의 하이라이트는, 전 세계를 휩쓸고 있는 넷플릭스의 애니메이션 영화 <케이팝 데몬 헌터스>가 깜짝 출연한 드론 쇼였을 것이다. "Golden", "Your Idol" 등 익숙한 OST가 연이어 흘러나오는 가운데 밤하늘에 무수한 드론들이 날아들며 <케이팝 데몬 헌터스>의 캐릭터들을 별들의 도화지 위로 그려낸다. 그리고 '혼문은 봉인되었다(THE HONMOON IS SEALED)'라는 문구와 함께 트와이스의 로고가 등장하더니, 이윽고 영화의 OST로 수록되기도 한 트와이스의 "Strategy"가 흘러나온다. 벅찬 연출과 놀라운 스케일에 절로 입이 떡 벌어진다.



또한 <케이팝 데몬 헌터스>의 수록곡 "TAKEDOWN"에 참여했던 멤버 지효, 정연, 채영은 원곡자의 노련함이 묻어나는 퍼포먼스를 다시금 선보이며 뜨거운 '케데헌 열풍'에 응답한다. 마치 영화 속의 걸그룹 헌트릭스가 스크린 밖으로 튀어나온 듯 카리스마 넘치는 무대에 관객들의 환호성이 터져 나온다. 우리의 기억 속에 빼곡히 들어찬 과거의 수많은 히트곡부터 현재 가장 핫한 <케이팝 데몬 헌터스>까지, 케이팝 10년의 역사를 관통하며 롱런하는 트와이스의 저력이 피부로 와닿는 순간이다.



한편 트와이스는 지금까지 전 세계 27개 지역에서 총 51회의 공연을 진행하며 무려 150만 명에 달하는 누적 관객 수를 동원했고, 현재 여섯 번째 월드 투어를 진행 중이다. 미국, 일본 등 세계 각국의 초대형 스타디움을 연신 가득 채우며 쌓인 관록과 노하우가 이번 롤라팔루자 공연에서 멤버들의 무대 매너와 퍼포먼스, 편곡, 무대 연출과 구성 등 모든 측면에서 빛을 발한 것이다.



우리의 먼 기억 속 '치얼 업 베이비'를 외치던 풋풋한 소녀들은 이제 40만 명이 운집한 시카고 롤라팔루자의 헤드라이너로 우뚝 섰다. 그러나 공연을 마친 뒤 아홉 명이 외친 마지막 인사가 다름 아닌 한국어였다('지금까지 트와이스였습니다. 감사합니다')는 점에서 트와이스가 세계 무대 한복판에서도 케이팝 아티스트로서의 문화적 뿌리를 잊지 않고 있다는 사실 역시 알 수 있다. 단단히 지켜온 중심과 눈부신 성장의 궤적이 교차하며 전 세계 관객에게 잊지 못할 밤을 선사한 트와이스의 롤라팔루자 공연은 그들을 지켜봐 온 모두에게 특별한 의미로 기억될 것이다.

