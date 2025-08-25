리그 최고 야수로 진화한 송성문... ML 입성 가능성은?

케이비리포트

키움 송성문의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)하지만 시즌 막판 복귀할 예정이던 선발 에이스 안우진이 수비 훈련 도중 어깨 부상을 당하는 예상치 못한 사건이 터졌다. 선발진의 핵심인 안우진이 어깨 수술을 받고 재활 과정을 거치게 되면서 리빌딩 일정이 최소 1년가량 뒤로 밀리게 되며 송성문의 미래 행보에도 변수가 발생했다.올시즌 이후 해외 진출 자격을 얻게 되는 송성문은 2시즌 연속 리그 최정상급 야수로 활약하며 메이저리그 구단의 관심을 받고 있다. 송성문의 강점인 타격과 멀티 포지션 소화 능력, 주루 플레이는 메이저리그 무대에서도 경쟁력이 있다는 분석이다.앞서 진출한 이정후나 김혜성에 비해 주목도가 덜한 것은 사실이지만 MLB 스카우트들 사이에서도 송성문에 대한 평가는 긍정적이다. ML 기준으로 볼 때 장타자는 아니지만 균형 잡힌 타격과 주력, 내야 유틸리티 플레이어로 활용 가능성이 매력적이라는 평가를 받고 있다.다만 만 29세로 적지 않은 나이, '6년 120억 원'이 기준점이 될 포스팅 비용 부담, 그리고 마이너리그 거부권 등이 ML 진출에 걸림돌로 꼽힌다. 송성문 본인 역시 "이제 잘한 지 2년 차라 좋은 평가가 나올 확률이 낮다"라는 객관적인 현실 인식 속에 밑져야 본전인 도전을 준비 중이다.