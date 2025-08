열심히 살아도 행복해질 수 없는 세상에서 '그녀'가 택한 직업

▲'성실한 나라의 앨리스' 포스터 CGV아트하우스

'본 투 비 와일드' vs. '본 투 비 킬러'



스테픈울프(Steppenwolf)의 'Born to be Wild'가 상징하는 1960년대 히피 정신은 기성 체제에 대한 저항이자, 얽매이지 않는 영혼의 자유를 향한 찬가였다. 이 노래를 주제가로 한 영화 <이지 라이더>(1969년)에서 그들은 스스로 아웃사이더가 되기를 선택했고, 오토바이에 몸을 싣고 끝없는 길을 달리며 관습으로부터 해방과 자아를 탐구했다. 하지만 그들의 여정은 비극적인 죽음 이전에 이미 내적인 파산을 맞이한다. 영화에서 주인공 와이어트는 "우린 실패했어(We blew it)"이라는 유명한 대사를 남겼다. 그들이 추구한 순수한 자유는 길 위에서 길을 잃었고, 남은 것은 마약 거래로 번 돈과 깊은 허무뿐이었다. 그들이 길에서 어이없는 죽음을 맞도록 한 영화의 결말은 이상을 잃어버린 영혼의 필연적 종착지이자, 스스로 인정한 실패의 물리적 구현이었다.



21세기 대한민국 수남의 'Wild'는 이러한 낭만적 자유나 거대한 이상과는 정반대 지점에 놓인다. 그녀는 자유를 위해 투쟁한 것이 아니라, 최소한의 인간다운 생존과 남편을 향한 사랑을 위해 발버둥 친다. 수남은 히피처럼 시스템 밖으로 자발적으로 걸어 나간 것이 아니라, 시스템에 의해 가차 없이 내팽개쳐졌다. 그녀의 손에 들린 것은 자유를 노래하는 기타가 아닌, 생존을 위한 살인의 도구이다.



여기서 두 영화의 결말은 극명한 대조를 이룬다. <이지 라이더>의 주인공들이 스스로 "실패했다"고 선언하며 이상주의의 종말을 고했다면, 수남은 단 한 번도 실패를 선언하지 않는다. 그녀의 모든 행동은 사랑하는 남편과 행복하게 살고 싶다는 단 하나의 목표를 향한다.



<성실한 나라의 앨리스>의 마지막, 수남이 식물인간이 된 남편을 사이드카에 싣고 떠나는 장면은 <이지 라이더>를 연상시키지만, 의미는 전복된다. <이지 라이더>의 두 주인공이 각자의 오토바이를 타고 나란히 달리며 동등한 관계 속 개인의 자유를 상징했다면, 수남의 사이드카는 운전자와 동승자의 관계가 철저히 분리되고 비대칭적임을 보여준다. 한쪽(수남)은 모든 동력과 방향을 책임지고, 다른 한쪽(남편)은 그저 무기력한 짐처럼 실려 갈 뿐이다. 따라서 '이지 라이더'의 질주가 실패를 자인한 이들의 허무한 최후였다면, 수남의 질주는 목표를 위해 모든 장애물을 넘어선 후에 그 목표(남편)를 끝까지 포기하지 않는 뒤틀린 사랑의 기괴한 신혼여행이다.



결국 '이지 라이더'의 비극이 이상을 잃어버린 자의 자기 몰락과 허무라면, '성실한 나라의 앨리스'의 비극은 사랑이라는 가장 인간적인 감정이 생존의 문제 앞에서 어떻게 괴물을 만들어내는지를 보여준다. 자유를 꿈꿀 권리마저 박탈당한 채 오직 생존만이 지상과제가 된 낭만 없는 시대의 비극적 자화상이다.



물론 '이지 라이더'들이 비명횡사한 반면 '앨리스'는 식물인간이지만 아직 살아있는 남편과 미뤄둔 신혼여행을 떠난다는 점에서 <성실한 나라의 앨리스>가 마지막에 희망을 담았다는 다른 해석도 가능하다.



관객은 그녀의 기상천외한 복수극에 웃음을 터뜨리면서도 마음 한편이 불편해지는 것을 느낄 법하다. 웃음이 우리의 현실과 무관하지 않은 세계의 비참에 뿌리를 두고 있기 때문이다. 식물인간이 된 남편을 오토바이에 태우고 뒤늦은 신혼여행을 떠나는 수남의 마지막 모습은, 해피엔딩도, 새드엔딩도 아닌, 최고 수준에 도달한 블랙코미디만이 보여줄 수 있는 결말이다.



안치용 영화평론가





저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고