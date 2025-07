마동석 이긴 김규리, '신명' 흥행이 시사하는 진짜 의미

▲김영록 전남지사가 26일 도청 접견실에서 배우 김규리씨에게 '2025전남국제수묵비엔날레' 홍보대사 위촉장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 2025. 6. 26 전라남도

'이재명 시대' 흥행한 첫 정치 영화의 진짜 의미



끝으로, <신명>은 갈수록 심화 되는 진영 대결 장으로서 극장의 성격 변화에 기름을 부은 꼴이 됐다. 사정은 이렇다. 지난해 이승만 다큐 <건국전쟁>이 117만을 동원한 이후 마치 금광이라도 찾은 듯 비슷한 영화들이 줄줄이 '극장' 개봉했다.



AI 알고리즘이 추천하는 영화만 줄지어 열 편 가까이다. 박정희와 이승만은 기본이요, 윤석열 전 대통령 얼굴과 태극기, 성조기 등을 포스터에 나란히 박은 채 '힘내라 대한민국'을 외치거나 '나는 공산당이 싫어요'라는 민망한 구호를 앞세운 다큐도 '영화'라는 이름으로 '개봉작' 대열에 섰다. 심지어 '이준석 다큐'까지 나오는 시대다.



영화를 보는 일이 일종의 참여인 시대가 있었다. 영화 관람이 곧 정치 참여였다. MB 집권 이후 시작됐고, 박근혜 정부 때 절정에 달했다. 특히 종편 출범을 위시해 대놓고 언론과 방송 장악에 나섰던 MB 정부 이후, 독립 PD들이 극장에 진출하며 사회비판적인 다큐들이 극장에 걸리는 일이 더 많아졌다. 태극기 부대를 진지하게 탐구하는 작품까지 등장했을 정도였다.



유수의 국제영화제들이 초청하고 응원할 만한 작품들도 여럿이었다. <변호인>, <택시운전사>, <1987> 등 현대사 소재 상업영화들의 흥행도 그런 경향을 강화시킨 측면이 다분하다. 관객들의 요구가 있어 가능한 일이었다. <건국전쟁>의 기록적 흥행이 이러한 산업적 경향을 완전히 무너뜨렸다.



아마도 <신명>을 어떤 진영 논리의 부산물로 받아들일 관객들도 부지기수일 것이다. 제작진이 억울해 해도 방법이 없다. 정치영화와 정치 선동 영화를 구분하는 일이 쉬운 게 아니다. 또 그 결론은 다분히 관객의 몫이다. 자연스레 산업과 관객이 만든 경향이나 환경을 인위적인 물량 공세로 깨뜨리려는 시도는 부지불식간에 양쪽 모두에 영향을 미칠 수밖에 없다. 더 신속히 영향을 받는 쪽은 관객들일 것이고.



"저들은 저급해도, 우리는 품위 있게 가자"("When they go low, we go high")던 미셸 오바마의 선언은 트럼프 시대 이후 영향력을 잃고 있다. 미국은 트럼프가 건재한 대신 우리는 탄핵으로 내란 세력을 몰아냈다.



그런 배경 아래 <신명>의 흥행이 자리한다. 손해를 보는 건 세월호 참사를 소재로 저예산의 한계를 독창성으로 극복하고자 수년간 각고의 노력을 기울인 <바다호랑이> 같은 영화일 것이고. 그러거나 말거나 <신명>은 '이재명 시대'에 흥행한 첫 정치 소재 영화로 기록될 것이다. 영화 흥행이, 배급이 이렇게나 점치기가 어렵다.



