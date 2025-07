"우리의 청춘이었다" 오사카 오죠 갱, 감격의 '월드 오브 스우파' 우승

CJ ENM

곧이어 진행된 미션은 사전 투표와 더불어 참가팀들의 정체성을 보여주는 '크루 아이덴티티 미션'으로 진행되었다. 여기서 발군의 실력을 보여준 크루 역시 오사카 오죠 갱이었다. 빨간색 의상을 입고 현란한 몸놀림을 보여준 이들은 기대 이상으로 시선을 사로 잡았다.



이에 박진영은 "다른 무대는 다 신났는데 방금 이 무대만 신이 안 났다. 너무 감동적이었다"라는 말과 더불어 "여기까지 못 올라올 줄 알았다"라는 독특한 평가를 내렸다. 그 이유는 "한 명 한 명 개성이 너무 강해서 한 팀으로 녹아들 수 있을까 걱정했는데 이제는 한 팀으로 보인다"라는 것이었다.



​그리고 마지막 관문인 '월드 피날레 with JYP 미션'을 끝으로 <월드 오브 스우파> 파이널 무대는 모두 마무리 되었다. 뒤이어 미리 촬영된 VCR 영상을 소개하면서 참가 크루는 팀 리더들을 향한 감사의 인사와 더불어 응원을 아끼지 않은 한국 시청자들에 대한 고마움을 표하는 등 훈훈한 분위기를 자아냈다.



'월드 오브 스우파'가 남긴 것



비록 전체적인 프로그램의 구성, 내용 측면에선 편집, 과도한 PPL, 분량 조절 미흡 등 아쉬움이 부각되긴 했지만 이러한 단점을 참가 크루들의 빼어난 솜씨와 더불어 춤에 대한 진정성이 상쇄시켰다. 2년 전 방영된 시즌 2를 통해 잼리퍼블릭, 츠바킬 등 해외팀의 참가로 판을 키운 <스우파> 시리즈는 이번 시즌3에 해당되는 <월드 오브 스우파>를 통해 세계 각지에서 활약하는 댄스 크루들에게 문호를 개방하면서 판을 키웠다. ​



그 결과 우리가 미처 알지 못했던 한 단계 높은 경지의 실력자들을 대거 화면으로 만나면서 눈호강의 기회를 얻을 수 있었다. 쿄카(오사카 오죠 갱) 같은 깜짝 스타의 발견 또한 이와 같은 과정에서 비롯된 수확 중 하나였다.



아쉽게도 한국을 대표한 범접이 결승 진출에 실패했지만 이와 상관없이 오사카 오죠 갱, 에이지 스쿼드, 모티브 등 3팀의 최종 경합만으로도 충분히 흥이 넘치는 무대가 완성되었다.



일련의 엠넷표 각종 경연 예능도 시간이 쌓이면서 초창기 만큼의 에너지를 얻지 못하는 경우가 많았지만 <월드 오브 스우파>를 통해 다시 한번 화제성, 시청률 등에서 전성기 이상의 가능성을 마련하는 데 성공했다.



​한편으론 별다른 변화 없는 경연 방식, 조회수 및 좋아요 중심 점수 평가의 고착화 등 몇 가지 문제점도 여전히 노출된 터라 이번 <월드오브 스우파>는 댄스 경연 예능의 여전한 인기를 증명했다는 긍정적인 측면과 더불어 이제는 변화가 필요하다는 숙제를 동시에 안겨줬다.

엠넷 '월드 오브 스트릿 우먼 파이터'최종 결승전은 시청자들의 투표로 선정된 곡에 맞춰 퍼포먼스를 선보이는 'OST 미션'으로 시작했다. 이즈나의 '사스(SASS, Prod. THE HUB)'로 무대를 꾸민 에이지 스쿼드는 마치 게임 속 여전사 캐릭터를 연상케 하는 강렬한 이미지로 등장해 눈길을 사로 잡아 저지(심사위원) 박진영으로부터 "이번 무대가 에이지 스쿼드의 역대 최고 무대였다"라는 칭찬을 받았다.​뒤이어 등장한 모티브는 애쉬 아일랜드의 'Always a Good Time (Prod. THE HUB)'를 앞세우고 경연에 임했다. 스페셜 저지로 출연한 팝스타 사위티는 "서로에 대한 사랑이 느껴졌다"면서 춤의 정확도, 미국을 대표한 이들의 빼어난 솜씨에 응원의 말을 건냈다.​마지막으로 오사카 오죠 갱은 이번 프로그램 MC를 맡은 제로베이스원 멤버 성한빈의 'CHAMPION (Prod. THE HUB)'으로 도전에 나섰다. 특유의 파워 넘치는 동작으로 현장 분위기를 압도한 이들은 "좋은 스토리텔링과 여러 예능 요소를 보여준 무대"(마이크 송)라는 평가를 받았다.