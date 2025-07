<케이팝 데몬 헌터스> 스틸컷

"사랑이 핏속에서 즐겁게 춤을 추는데 어디에서 태어났건, 누구의 자식이건 무슨 상관이란 말인가?" -이디스 워튼, '여름'중에서

Oh, I'm done hidin' now I'm shinin' like I'm born to be

숨는 건 끝이야, 난 이제 빛나고 있어, 내가 태어날 적부터 그랬듯이

Oh, our time, no fears, no lies

우리의 시간이야, 두려움도 거짓도 없어

That's who we're born to be

그게 우리가 태어난 이유야



-<케이팝 데몬 헌터스> OST 'Golden' 가사 중에서

케이팝 데몬 헌터스> 스틸컷소녀시대 본인들은 물론 대한민국의 누구도 예상치 못했지만 '다시 만난 세계'는 탄핵정국을 계기로 당당히 2000년대를 상징하는 민중가요로 자리 잡았다. 펀치라인은 "특별한 기적을 기다리지마"라는 가사다. 탄핵 과정에도 갑자기 천재지변이 일어난다거나, 벼락이나 급살을 맞거나, 미국이 개입해서 중재하는 등 특별한 기적이란 없었다. 특별한 기적이 없다는 사실은 모든 사건에는 그 사건에 따른 저마다의 복잡한 기승전결이 있다는 뜻이다.넷플릭스 영화 글로벌 1위를 넘어 'Golden', 'Your Idol', 'How It's Done' 등의 수록곡이 차트를 폭격하고 있는 <케데헌>의 성공은 기적 같은 일이 아니다. 오빠 부대라는 태초를 지나 빠순이라는 멸칭을 뛰어넘어 빛의 혁명이라는 이름을 갖기까지.케이팝 아이돌을 사랑해온 팬들은 사회와 집단의 압력에 짓눌렸지만, 목소리를 내고 다른 이들과 사랑을 나누려는 용기를 하루아침에 기적처럼 만들어내진 않았다. 아티스트에게 부끄럽지 않도록 매 순간 다하던 진심이 결국 특별한 기적 대신 우리를 구하고 케이팝의 'Imagine'이 울려 퍼질 기승전결을 완성했다.