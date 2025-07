아이돌 멤버들은 왜 앞다퉈 '케이팝 데몬 헌터스' 챌린지 할까?

넷플릭스

넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'글로벌 OTT 플랫폼 넷플릭스 화제작 <케이팝 데몬 헌터스>의 인기가 공개 4주 차를 넘겨서도 뜨겁다. 지난달 20일 첫 공개된 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>는 잠시 액션 판타지 < 올드 가드2 >에게 넷플릭스 인기 순위 1위를 내주기도 했지만 4주 차(7월7일~13일) 다시 정상의 자리를 탈환하는 저력을 과시하고 있다.OST 또한 막강한 화력으로 국내외 각종 음원 순위를 석권하고 있다. 7월 19일 자 빌보드 Hot 100 차트에선 'Golden'이 6위로 껑충 뛰어오른데 이어 'Soda Pop'이 16위, 'How It's Done' 23위, 트와이스 멤버 정연-지효-채영이 부른 TAKEDOWN'까지 86위에 진입하며 미국 음악팬까지 사로 잡았다.한국의 대표 음악 순위 멜론 차트 또한 <케이팝 데몬 헌터스> OST가 1위를 비롯한 상위권을 장악하는 등 전혀 예상치 못했던 이변이 곳곳에서 목격되고 있다. 각종 챌린지 영상 또한 SNS 플랫폼을 통해 하나의 유행처럼 번지고 있다. 'Golden', 'Soda Pop' 등의 주요 곡은 케이팝 아이돌 그룹의 단골 커버 영상으로 등장해 높은 조회수를 기록할 정도다. 과연 <케이팝 데몬 헌터스>의 거침없는 인기 질주는 언제까지 이어질까?