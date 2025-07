'슈퍼맨' 다시 날았다... 개봉 첫 주 1억 달러 넘겨

▲영화 <슈퍼맨> 포스터에 도널드 트럼프 미국 대통령을 합성한 이미지 백악관 공식 소셜미디어

<슈퍼맨>은 정치적 논란의 중심에 서기도 했다. 백악관은 지난 10일 공식 소셜미디어 계정에 '슈퍼맨'의 포스터에 고개를 치켜든 도널드 트럼프 대통령의 모습을 합성한 이미지를 올리며 "희망의 상징"(THE SYMBOL OF HOPE), "진실. 정의. 미국의 방식"(TRUTH. JUSTICE. THE AMERICAN WAY), "슈퍼맨 트럼프"(SUPERMAN TRUMP)라고 적었다.



트럼프 대통령의 지지자들은 "멋지다", "미국의 희망" 등의 댓글을 달며 환영했으나 "황당하다", "과연 백악관 공식 계정에 올릴만한 것인가" 등의 부정적인 반응도 잇따랐다.



건 감독은 영화 개봉 전 언론 인터뷰에서 "슈퍼맨은 곧 미국의 이야기이며, 다른 곳에서 온 이민자가 이 땅에 정착한 이야기"라며 "이 영화는 미국이란 나라가 '인간에 대한 기본적인 친절함'이라는 가치를 잃어버린 이야기"라고 말했다.



트럼프 대통령의 펼치고 있는 강력한 이민자 추방과 국경 단속 정책을 비판하면서 보수층을 자극한 것이다.



90년대 인기 드라마 <로이스와 클락>에서 슈퍼맨을 연기했던 배우이자 트럼프 대통령 지지자인 딘 케인은 "요즘 할리우드가 너무 각성됐다"라면서 "슈퍼맨은 지구인이 아닌 외계인"이라고 반박했다.



그러면서 "어느 곳에서나 규칙은 있어야 한다"라며 "미국의 방식은 이민자에게 친화적이지만, 그렇다고 모두를 받아들일 수는 없다"라고 주장했다.



