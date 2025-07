침묵 깬 저스틴 비버, 가족애를 노래하다

▲저스틴 비버의 신보 유니버설뮤직코리아

예상치 못한 컴백에 대해 음악 팬들과 평단의 반응은 엇갈리고 있지만, 비버의 복귀 자체에 대해서는 뜨거운 관심이 이어지고 있다. < Swag >은 2021년 정규 6집 < Justice > 이후 4년 만의 앨범으로, 비버는 이후 건강 문제로 월드 투어를 중단하고 긴 공백기를 가졌던 바 있다. 공백기 동안 불거진 아내 헤일리 비버와의 이혼설 역시 그를 괴롭혔다. 현재까지 공식적인 투어나 프로모션 일정은 발표되지 않았지만, 팬들은 그의 본격적인 활동 재개를 기대하고 있다.



2009년 데뷔 이후 저스틴 비버는 2010~2020년대를 대표하는 글로벌 팝스타로 군림해왔다. 10대 시절 데뷔한 그는 어린 여성들에게 큰 사랑을 받는 틴팝 스타가 되었지만, 과도한 대중의 힐난에 시달릴 때도 많았다. 그는 2015년 발표한 < Purpose >를 통해 음악적으로 성숙한 전환을 이뤄냈고, '믿고 듣는 아티스트'로 자리 잡았다. 'Love Yourself', 'What Do You Mean?' 등을 포함해 무려 8곡이 빌보드 핫 100 차트 1위를 기록했으며, 'Peaches', 키드 라로이와의 듀엣곡 'STAY'는 국내 음원 차트에서도 최상위권에 올랐다. 또한 2023년에는 본인의 여섯 장의 앨범 저작권을 약 2억 달러에 영국 음악 투자사 힙그노시스(Hipgnosis)에 매각해 화제를 모은 바 있다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고