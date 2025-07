대학 잘 보내려고 시골로 이사했더니... 예상치 못한 아들의 일탈

▲<여름이 지나가면> 스틸 ㈜엣나인필름

영화는 완벽히 동떨어진 부모 세대와 자라나는 청소년 사이의 간극을 구획하고, 뒤를 이어 오직 또래 집단 내에서만 온전히 조망 가능한 복잡하고 불투명한 역학 관계를 정교하게 구현한다. 전형적이다 못해 복사해 붙인 듯 피상적인 설정에 지친 이들에게 <여름이 지나가면>이 선보이는 파격적 전복은 상당한 충격과 함께 뒤통수를 얻어맞은 것과 같은 후유증을 남길 만하다.



좀 방임해도 될 텐데, 자식의 세속적 성공, 곧 부모가 바라는 틀 안에 자식을 가두려는 욕망은 과잉을 초월하는 터라 자식의 올바른 성장을 오히려 저해한다. 정반대로 시골에 방치된 채 마치 '야생의 아이들'처럼 소외된 이들은 사회의 건전한 구성원으로 편입될 기회를 연거푸 놓친 채 유기된 상태다. 이 극적인 대비와 그들이 뜻하지 않게 부대끼는 상황 형성은 그들 서로에게 공히 파괴적 효과로 돌아온다. 물론 내 탓이오 하며 책임질 어른은 어디에도 없다.



아시아나국제단편영화제 대상을 수상하며 감독의 이름을 세상에 알린 <맥북이면 다 되지요>의 성공 이후 장병기 감독은 코믹한 단면에 가려진 본인의 주제의식과 지향을 드러내고자 오랜 시간 분투해 왔다. <할머니의 외출>과 <미스터 장>, 본격 장편 <여름이 지나가면>에 이르기까지 이 변방의 감독은 유행에 영합할 생각 따위는 일도 없이, 오직 세상의 모순과 일그러진 광경을 현미경으로 관찰하듯 화면에 구현하는 데 전력으로 임했다. <여름이 지나가면>은 그 노력의 1단계 완성태라 하겠다.



요즘 양산형으로 쏟아지는 일본 청춘물의 번안 형태 복제&현세에 강림한 지옥도 자체인 극단적 학원폭력의 선정적 전시 가운데 속하지 않고 오직 홀로 우뚝 선 이 영화는 기성세대가 만든 서늘한 사각지대를 실감 넘치게 구축하는 데 전력을 기울인다. 교육열은 순수한 학구열이 아닌 계급 재생산의 경로로만 의미를 지닌다. 영화 속 아이들의 만남과 이별은 그 거역할 수 없는 과정의 고착화를 상징한다. 그 결과물은 개운한 카타르시스 해소와는 정반대 방향으로 잊기 힘든 마무리 도로 씬처럼 하염없이 내달린다.



근래 보기 드문 성취에 도달한 청소년 집단 묘사에 멈추지 않고, 지역 격차와 계급 갈등까지 나아가는 내공이 상당한 작업이다. 지독하게 현실에 천착하되 그저 소재를 나열하는 데 그치지 않고, 본인의 작가적 태도를 숨김 없이 정공법으로 드러낸 장병기 감독의 <여름이 지나가면>은 올해 가장 인상적인 기억으로 남을 장편 데뷔작 중 하나가 될 것이 틀림없다.



<작품정보>



여름이 지나가면

When This Summer is Over

2024|한국|드라마

2025.07.09. 개봉|115분|15세 관람가

감독/각본 장병기

출연 이재준, 최현진, 최우록, 정준, 고서희, 강길우

제작 ㈜스튜디오하이파이브, 와일드마일즈

배급 ㈜엣나인필름



2024 24회 전북독립영화제 옹골진상(대상)

2024 50회 서울독립영화제 넥스트링크상

