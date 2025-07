위대한 아일랜드 밴드 신 리지 명반 '검은 장미'

▲Thin Lizzy Black RoseThin Lizzy가 1979년 발매한 음반 최우규

펑키한 '두 애니싱 유 원트 투(Do Anything You Want To)', 말랑한 팝 '웨이팅 포 언 알리바이(Waiting for an Alibi)', 라이놋이 갓 태어난 딸에 헌정한 곡 '새라(Sarah)'가 수록돼 있다. 삶의 간난신고를 노래했던 라이놋은 이 음반에도 '터피스트 스트리트 인 타운(Toughest Street in Town)'과 '갓 투 기브 잇 업(Got to Give It Up)'도 담겨있다.



가장 좋아하는 곡은 B면 마지막 곡 '로이신 더브(블랙 로즈) : 어 록 레젠드(Roisin Dubh, Black Rose : A Rock Legend)'다. 로이신 더브는 아일랜드 말로 '검은 장미'를 뜻한다. 정치적 민요이기도 하다.



이 한 곡에 '쉐난도(Shenandoh), 윌 유 고 라시 고(Will You Go Lassy Go), 대니 보이(Danny Boy), 더 메이슨스 에이프런(The Mason's Apron)' 등 민요와 로컬 송 테마를 엮어 놓았다. 후반부 게리 무어와 브라이언 로버트슨 두 명의 기타 연주자가 뿜어내는 솔로와 유니즌 플레이는 록 키즈의 혼을 쏙 빼놓는다.



신 리지는 이후 기타리스트를 교체해가며 정규 음반을 4장 더 낸다. '갓 투 기브 잇 업' 가사의 비극이 실현됐다. 1986년 라이놋이 숨졌다. 36세, 약물 중독 합병증이 사인이었다. 다른 멤버들은 신 리지라는 이름으로 활동을 이어 나가지만, 라이놋을 기리기 위해 새로운 곡들로만 구성된 음반을 내지 않는다. 누가 뭐래도 신 리지는 필 라이놋의 것이기 때문이다.



