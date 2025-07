유튜브 스타에서 빌보드 1위까지... '테디 스윔스' 서울에서 듣는다

▲오는 11월 15일 KBS 아레나에서 열리는 테디 스윔스(Teddy Swims)의 첫 내한 공연 프라이빗커브

미국이 주목하는 싱어송라이터 테디 스윔스(Teddy Swims)가 첫 내한 공연을 확정했다. 테디 스윔스의 첫 단독 내한 공연은 오는 11월 15일, 서울 KBS 아레나에서 펼쳐진다. 테디 스윔스는 가수 데뷔 이전에 인기 유튜버로 활약했던 인물이다. 마이클 잭슨, 에이미 와인하우스, 마빈 게이 등 전설적인 아티스트들의 노래를 커버해 화제를 모았고, 150만의 구독자, 2억 건의 유튜브 조회수를 확보한 인기 유튜버가 됐다.



2024년 최고의 히트곡, 'Lose Control'의 주인공



유튜브에서 커버 가수로 승승장구한 이력은 가수 데뷔로 이어졌다. 2023년 첫 정규 앨범을 발표했다. 이 앨범에 수록된 'Lose Control', 'The Door' 등이 큰 인기를 얻었다. 특히 'Lose Control'은 2024년 빌보드 핫 100 연말 결산 차트에서 1위에 올랐으며, 전세계에서 무려 40억 회 이상의 스트리밍 횟수를 기록했다.



이 곡은 올해 열린 빌보드 뮤직 어워드에서는 'Top Hot 100 Song'과 'Top Radio Song' 후보에 오르는 등, 명실상부 2024년 최고의 히트곡 중 하나로 우뚝 섰다. 우리나라에서도 빅뱅의 대성, 황가람, JTBC '팬텀싱어 3' 우승팀 라포엠의 유채훈 등의 가수들이 앞다퉈 'Lose Control'을 커버하기도 했다.



이어 첫 정규 후속작인 [I've Tried Everything But Therapy (Part 2)]를 발표한 그는 'Bad Dreams', R&B 싱어송라이터 기브온(GIV ON)과 협업한 'Are You Even Real' 등의 신곡을 통해 저력을 과시했다. 테디 스윔스는 성공적인 데뷔 이후 2025년 그래미 어워드 '최우수 신인 아티스트상' 후보에 올랐으며, 시상식에서 다른 신예들과 더불어 인상적인 공연을 펼치기도 했다. 테디 스윔스는 30대가 되어서야 데뷔하고 조명받았지만, 그 대신 빠른 속도로 전 세계의 음악 팬들을 사로잡고 있다.



강렬한 겉모습 못지않게 야성적인 목소리, 동시에 인간의 취약함을 관통하는 섬세한 감성을 두루 갖춘 보컬리스트, 테디 스윔스의 첫 단독 내한공연 티켓은 7월 15일 오후 12시부터 멜론티켓에서 예매할 수 있다. 자세한 내용은 프라이빗커브 공식 홈페이지와 소셜미디어(SNS)를 통해 확인할 수 있다.



