'뮤즈 내한', 록 팬들의 꿈은 이루어진다

▲오는 9월 27일 인천 문학경기장 주 경기장에서 내한 공연을 펼치는 뮤즈(Muse)

요즘 한국 록 팬들 사이에서는 "2025년에 지구가 멸망하느냐"라는 농담이 통하고 다. 상반기에만 콜드플레이, 건즈 앤 로지스 등 거물급 밴드들의 내한 공연이 잇따라 열렸으며, 하반기에는 오아시스, 펄프, 스웨이드 등 전설적인 밴드들의 한국 방문이 확정된 상태이기 때문이다. 여기에 영국을 대표하는 록밴드 뮤즈(Muse)까지 10년 만의 단독 내한 공연을 확정 지으며 팬들의 기대감을 한층 끌어올리고 있다.



뮤즈는 오는 9월 27일 오후 7시, 인천 문학경기장 주 경기장에서 단독 콘서트를 펼친다. 문학경기장 주경기장은 약 4만 명 이상을 수용할 수 있는 대형 공연장으로 눈길을 더욱 끈다. 10년 전 뮤즈가 공연을 펼친 체조경기장보다 3배 가량 더 많은 관객을 모을 예정이다.



뮤즈는 매튜 벨라미(보컬·기타), 크리스 볼첸홈(베이스), 도미닉 하워드(드럼)로 구성된 3인조 밴드다. 1994년 영국 데번에서 결성된 이들은 1999년 첫 정규 앨범 Showbiz로 데뷔했다. 데뷔 초기에는 라디오헤드(Radiohead)의 아류 밴드라는 평가를 받기도 했지만, 이후 점차 독창적인 사운드를 구축하며 하드록, 일렉트로니카, 싸이키델릭, 클래식, 메탈 등을 넘나드는 실험적이고 거대한 스케일의 음악으로 정체성을 확립했다. 음악적 중심인 매튜 벨라미의 절륜한 기타 연주와 팔세토의 창법 또한 그 중심에 있었다.



뮤즈는 'Time Is Running Out', 'Plug In Baby', 'Knights of Cydonia', 'Starlight', 'Uprising', 'Supermassive Black Hole' 등 수많은 히트곡을 통해 글로벌 팬층을 확보해 왔다. 미국 빌보드 200과 영국 오피셜 앨범 차트에서 모두 1위를 기록하면서 3천만 장의 앨범을 팔았다. 그래미 어워즈에서는 '최우수 록 앨범(Best Rock Album)'을 포함해 총 2회의 수상 경력을 자랑한다.



기타로 스타디움 장악하는 밴드, 뮤즈



현 시점에서 뮤즈는 강렬한 록 사운드와 압도적인 무대 연출로 스타디움을 매진시킬 수 있는 몇 안 되는 밴드 중 하나다. 세계 최대 음악 페스티벌 중 하나인 글래스톤베리(Glastonbury)의 헤드라이너로 여러 차례 무대에 올랐으며, 매 공연마다 스케일과 연주력을 과시하며 팬들의 찬사를 모으고 있다.



뮤즈는 한국 팬들에게 유독 친숙한 록 밴드다. Time Is Running Out'과 같은 대표곡이 과거 국내 휴대폰 광고에 삽입되고 MBC '무한도전'에 삽입되는 등 대중적 인지도를 얻은 데다, 자주 내한하며 팬들과의 접점을 넓혀온 덕분이다. 이들은 2007년 첫 단독 콘서트를 시작으로, 인천 펜타포트 락 페스티벌(2007), 지산 밸리 록 페스티벌(2010), 현대카드 시티 브레이크(2013), 그리고 2015년 단독 공연까지 총 다섯 차례 내한하며 국내 무대에 올랐다. 그때마다 한국 팬들은 기타 리프마저 입으로 따라 부르는 등 뜨거운 반응으로 화답했다. 이후 뮤즈가 10년 동안 한국을 찾지 않으면서 '친한파 밴드'라는 호칭도 무색해져가는 참이었기에, 이번 내한은 한국 팬들에게 더욱 큰 의미로 다가온다.



뮤즈의 이번 공연은 이 흐름 속에서 세대를 아우르는 록 팬들의 '버킷 리스트' 공연으로 꼽히고 있다. 전성기를 함께한 팬들뿐 아니라, 이들의 음악을 뒤늦게 접한 젊은 세대에게도 이번 내한은 특별한 경험이 될 것으로 기대된다. 뮤즈의 이번 내한 공연 예매는 오는 7월 8일 음악 플랫폼 유얼라이브(Ualive)를 통해 선예매가 진행되며, 7월 9일에는 일반 예매가 오픈될 예정이다.





