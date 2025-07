1980년대, 불안에 떨던 청춘들의 밤을 수놓은 앨범

▲PFM 데뷔 음반 '스토리아 디 운 미누토(Storia di un minuto)'. PFM

이때 이탈리아 투어를 하던 에머슨 레이크 앤 파머(Emerson, Lake & Palmer)의 그레그 레이크(Greg Lake)가 PFM에 관심을 보이고 런던에 초대했다. 런던에서 PFM은 시인이자 킹 크림슨 노래 작사가 피트 신필드(Pete Sinfield)를 만났다. 이름이 너무 기니까 'PFM'으로 줄이자고 한 사람이 신필드다.



신필드가 프로듀스해준 음반이 <포토스 오브 고스츠(Photos of Ghosts)>. <페르 운 아미코> 수록곡에 영어 가사를 붙여 유럽, 일본, 미국, 캐나다에서 발매했다. 1973년 11월 Billboard 200 앨범 차트에서 180위를 차지했다. 이탈리아 프로그레시브 록 밴드가 해외 시장에서 성공을 거둔 첫 번째 사례다.



그 뒤 PFM은 영미권과 일본 등에서 인기를 누리며 앨범을 계속 발매했다. 세번째 앨범 <리솔라 디 니엔테( L'isola di Niente, 공허의 섬)>는 영국에서는 <더 월드 비케임 더 월드(The World Became the World)>로 발매됐다.



1977년 이후에는 이탈리아 본토 활동에 주력했다. 멤버가 바뀌기는 했지만, 지금도 공연을 하고 있다. 2006년 5월 내한 공연을 했다. 뭔가 일이 꼬여 가보지 못해 안타까워 했다.



테이프에 녹음한 노래를 늘어지도록 듣다가 직장을 다니면서 처음엔 CD로, 그 뒤 LP로 구하게 됐다. PFM 앨범 중 처음 구입한 게 데뷔 음반 <스토리아 디 운 미누토>다.



평론가들은 이 음반을 프로그레시브 록 역사상 가장 위대한 데뷔 앨범 중 하나로 평가한다. 싱글로 나왔던 '임프레시오니 디 세템브레'와 '라 카로자 디 한스'를 재녹음해 실었다. 웅장한 키보드 소리가 압도하는 심포닉 록 노래다. 또 헤비 록 스타일의 '에 페스타(È festa)'와 애잔한 포크 스타일 발라드 '도베 콴도(Dove... quando...)' 등 다양한 시도를 했다.



1995년쯤 11월 싸늘한 서울 신촌 밤거리를 배회하다 리어카에서 파는 해적판 <랄붐 디 PFM(L'album di PFM)>를 사게 됐다. 석 장짜리 모음집이다. 2번째 음반 B면의 '저스트 룩 어웨이(Just Look Away, 원곡 Dolcissima Maria)'에서 '셀러브레이션(Celebration, 원곡 È festa)'로 이어지는 접속곡은 들을 때마다 머리가 쭈볏해진다.



지금도 이 음반들을 틀어 놓으면 1980년대 후반 우울하고 미래에 대한 불안에 떨던 그 때가 떠오른다. 아마 그 시대에 학창 시절을 보낸 대부분이 비슷하지 않을까.





저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고