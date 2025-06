데뷔 5주년에 리더 교체... 변화 자처한 아이돌 그룹, 왜?

스타쉽엔터테인먼트

크래비티스타쉽 엔터테인먼트의 간판 9인조 보이그룹 크래비티(CRAVITY : 세림·앨런·정모·우빈·원진·민희·형준·태영·성민)가 두 번째 정규 음반 발표와 더불어 또 한번의 도약을 꿈꾸고 있다. 23일 오후 공개되는 정규 2집 < Dare to Crave >는 지난해 12월 싱글 'Find The Orbit' 이후 약 7개월 만에 선보이는 신작이다.2020년 데뷔 이래 'Party Rock', ' Now or Never' 등 경쾌한 사운드를 앞세운 크래비티는 숨가쁜 행보를 이어가며 팬층을 넓혀온 4세대 보이그룹 중 한 팀으로 손꼽힌다. 지난해 엠넷 < 로드 투 킹덤 : Ace Of Ace > 우승을 차지하면서 저력을 과시한 데뷔 6년차 관록의 크래비티는 2025년 새 음반 공개에 앞서 약간의 변화를 맞이했다.리더 변경, 팀 로고 교체, 그룹 명칭의 의미까지 바꾸는 등 기존 이름·멤버 외엔 모든 것이 달라지는 '리브랜딩'에 돌입한 것이다. 갑작스런 변화의 흐름은 팬덤(러비티)의 당황스런 반응에서도 엿볼 수 있듯이 다소 위험한 도박처럼 비춰질 수 있는 선택이었다. 그럼에도 불구하고 정규 2집 발매를 목전에 둔 지난 19일 소속사 사옥에서 인터뷰를 위해 만난 9명 구성원 모두 자신감과 당당함으로 똘똘 뭉쳐있 었다.