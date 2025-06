빌리프랩

큰사진보기 ▲아일릿 ILLIT 빌리프랩

타이틀 곡 이외의 수록곡에서 아일릿은 그 어느 때 이상으로 여유만만한 자세로 자신들 앞에 놓여 있는 난관을 슬기롭게 이겨내고 있다. 인트로에 해당되는 첫 곡 'Little Monster'에선 나를 괴롭히는 모든 스트레스 요소를 '괴물'에 비유하면서 이를 한입 가득 먹어 치우겠다는 기발한 발상으로 대응한다.

​

그런가 하면 데이트 약속을 잡은 화자의 감정과 여전히 파악되지 않는 '너'의 마음에 대한 질투(jealous)는 젤리(jelly)에 비유되는데 경쾌한 비트의 댄스팝으로 해석한 것이다.

​

음반의 마지막을 장식하는 '밤소풍'은 역시 1집의 엔딩 트랙 'Midnight Special'의 정서를 이어 받은 연작 형태의 작품이다. 넓게는 2집 4번 트랙 'Pimp'까지 포괄적으로 수용한 이 곡에서 아일릿은 잠깐 동안이지만 일탈을 통해 '너'라는 존재와 소중한 추억을 쌓는다.



무한한 가능성...기대해도 좋은 작품



큰사진보기 ▲아일릿 ILLIT 미니 3집 'BOMB' 빌리프랩

앞선 두 장의 음반들이 각각 '나'의 감정에 충실했던 아일릿을 표현했다면 이번엔 '너'와 '나'의 상호 작용이 일으키는 강력한 힘을 강조하고 있다. 요즘 케이팝 주요 걸그룹이 강조하는, 하나로 힘을 모은 '우리'라는 존재의 중요성을 아일릿 또한 자신들의 나침반처럼 활용한 모양새다. 이러한 의도는 '빌려온 고양이'를 통해 제법 효과적으로 활용됐다.

​

지난 16일 거행된 프레스 쇼케이스 당시 멤버 원희는 "우리 팀은 무한한 가능성이 있다. 그만큼 무엇이든 될 수 있다. 어떤 상황과 맞닥뜨려도 정면 돌파하겠다"라는 당찬 포부를 밝히기도 했다. 이러한 자신감은 < BOMB>의 수록곡들을 관통하는 주요 정서로 자리 잡았다.

​

"목에 피맛이 날 정도로 열심히 연습했다"는 멤버들의 이야기처럼 < BOMB >와 '빌려온 고양이'는 이제 막 데뷔 1주년을 훌륭히 통과한 케이팝 신예들의 자신감의 결정체다. 노래 가사 속 마법의 주문은 지난 1년여의 경험과 노력이 결합돼 우리가 생각했던 것 이상의 마력을 발휘하고 있다. 누군가에게 빌려왔던 고양이가 마치 맹수가 된 것처럼 말이다.

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 아일릿 ILLIT 빌려온고양이 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 네이버 채널구독 다음 채널구독 글 김상화 (steelydan) 내방 구독하기 jazzkid@naver.com 이 기자의 최신기사 동시 접속자 26만 명, '삭제 논란'에도 흔들림 없는 '불꽃야구' 아일릿 ILLIT타이틀 곡 이외의 수록곡에서 아일릿은 그 어느 때 이상으로 여유만만한 자세로 자신들 앞에 놓여 있는 난관을 슬기롭게 이겨내고 있다. 인트로에 해당되는 첫 곡 'Little Monster'에선 나를 괴롭히는 모든 스트레스 요소를 '괴물'에 비유하면서 이를 한입 가득 먹어 치우겠다는 기발한 발상으로 대응한다.그런가 하면 데이트 약속을 잡은 화자의 감정과 여전히 파악되지 않는 '너'의 마음에 대한 질투(jealous)는 젤리(jelly)에 비유되는데 경쾌한 비트의 댄스팝으로 해석한 것이다.음반의 마지막을 장식하는 '밤소풍'은 역시 1집의 엔딩 트랙 'Midnight Special'의 정서를 이어 받은 연작 형태의 작품이다. 넓게는 2집 4번 트랙 'Pimp'까지 포괄적으로 수용한 이 곡에서 아일릿은 잠깐 동안이지만 일탈을 통해 '너'라는 존재와 소중한 추억을 쌓는다. 당신이 좋아할 만한 콘텐츠

unfold a 공유하기 닫기 "피 맛 날 정도로 연습"... 아일릿의 돌풍, 또 시작되나 페이스북

페이스북 트위터

트위터 카카오톡

카카오톡 밴드

밴드 메일

메일 URL복사 ×

아일릿 ILLIT '빌려온 고양이' 뮤직비디오의 한 장면.총 5곡이 수록된 < BOMB >에서 듣는 이들을 제일 먼저 심쿵하게 만드는 트랙은 단언컨데 타이틀곡 '빌려온 고양이(Do The Dance)'다. "시끌벅적한 곳에서 어울리지 못하고 혼자 멍하니 있는 경우"를 의미하는 '빌려온 고양이'라는 범상찮은 제목에서 부터 짐작할 수 있듯이 데뷔 때부터 '엉뚱 발랄함'을 강조했던 아일릿만의 일관성있는 콘셉트는 이번 신작에서 더욱 극대화됐다.일본 애니매이션 OST의 일부를 샘플링으로 활용하면서 동시에 프랑스어 가사 및 유럽의 고풍스러운 멜로디, 그리고 통통 튀는 일렉트로닉 사운드 등 교집합이 딱히 없어 보이는 다채로운 장르를 이 곡 하나에 결합시켰다. 전반적인 악곡의 구성은 듣기에 평이한 듯 하지만 이를 풀어내는 전개방식은 결코 쉽지 않은, 난이도 높은 편곡 방식을 채용했다.짧게 자른 단발 가발을 착용한 멤버들이 힘을 모아 5인용 자전거를 이끌면서 외치는 "꿍실냐옹","둠칫냐옹" 등의 재치 넘치는 의성어 만들기는 'Magnetic'에 등장했던 "슈퍼 이끌림" 못잖은 즐거움을 선사한다. 여기에 덧붙여진 'Do Do Do Do Da Da Da'등의 마법 주문 같은미진진한 후렴구는 전작 < I'LL LIKE YOU > 수록곡 'TICK-TACK' 못잖은 중독성을 유발한다.