'최고 포수' 양의지의 위엄... 두산의 기적 이끌까?

두산베어스

리그 최고 포수로 활약 중인 두산 양의지2025 KBO리그 개막을 앞두고 5강권으로 예상되던 두산 베어스는 시즌 초반 이후 하위권을 맴돌고 있다. 하지만 그 와중에도 공수의 핵심인 양의지는 리그 최고 포수의 위상을 이어가고 있다. 올시즌 현재(8월 18일 기준) 109경기에 출장해 타율 0.329, OPS 0.940이라는 뛰어난 성적을 기록하며 팀 타선의 중심을 든든히 지키고 있다.올시즌 441타석에 나서서 127안타 77타점으로 타격에서 강점을 유지하고 있는 양의지는 19개의 홈런을 터뜨리며 리그 정상급 장타력을 뽐내고 있다. 시즌 볼넷도 44개로 특유의 강점인 선구안과 타석에서의 인내심도 여전하다. 최근 10경기에서는 무려 타율 0.559(34타수 19안타), 4홈런, 11타점 불방망이를 휘두르며 팀의 반등(최근 4연승)을 이끌고 있다.하지만 이런 양의지의 분투에도 불구하고 올시즌 현재 두산의 리그 순위는 9위에 머물고 있다. 8월 18일 기준 113경기 49승 5무 59패, 승률 0.454인 두산은 최근 10경기 7승 3패로 호조를 보이고 있지만 5위권과는 여전히 5경기의 격차로 벌어져 있다.