있지·키오라·이즈나... 걸그룹 6월 대전 시작됐다

JYP 엔터테인먼트

ITZY의 신곡 'Girls Will Be Girls' 뮤직비디오 주요 장면트와이스와 더불어 JYP의 간판 걸그룹으로 각광 받아온 있지(ITZY. 예지-리아-류진-채령-유나). 벌써 미니 10집을 발표할 만큼의 관록이 쌓였다. 한동안 4인조로 활동해 왔지만 지난해 미니 9집 < GOLD >를 기점으로 다시 5인조 완전체를 복원한 있지로선 재계약을 앞둔 시점에서의 신작 발표라는 점에서 신보 < Girls Will Be Girls >를 향한 기대감과 부담감이 있다.발표 당일 진행된 미디어 쇼케이스에서 "갈비뼈를 갈아 넣었다"(유나)라는 표현이 등장할 만큼 있지·소속사 JYP 앤터테인먼트로선 모든 공력을 이번 음반에 쏟아 부었다. 미니 10집의 동명곡 'Girls Will Be Girls'은 <매드맥스>·<헝거게임> 같은 시대 디스토피아 속에서 서로의 연대를 강조하는 화려한 액션 영화 스타일의 뮤직비디오가 눈길을 모은다.채령의 활쏘기를 비롯해서 까마귀 떼의 습격과 이를 물리치기 위한 멤버들의 사투 등이 다채로운 댄스 퍼포먼스가 어우러진다. 악곡 역시 기세로 몰아 붙인다는 표현이 잘 어울릴 만큼 쉴 틈 없이 몰아 붙인다. 최근 2-3년 사이 발표했던 있지의 작품들이 방향성 측면에서 아쉬움을 남겼다면 'Girls Will Be Girls'만큼은 전혀 다르다. 쌓여진 연륜에 부응하는 업그레이드를 이뤄낸다.