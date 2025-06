한국과 남다른 인연 '찰리 푸스', 8월 음악축제서 헤드라이너

▲2025 원 유니버스 페스티벌을 통해 내한을 확정한 찰리 푸스 피치스

한국인이 사랑하는 팝스타 찰리 푸스(Charlie Puth)가 처음으로 국내 뮤직 페스티벌 무대에 오른다. 찰리 푸스는 오는 8월 15일부터 16일까지 양일간 열리는 '원 유니버스 페스티벌 2025(One Universe Festival 2025)'의 둘째 날, 즉 16일의 헤드라이너(간판 출연자)로 출연을 확정했다.



이는 그의 첫 한국 페스티벌 무대이자, 국내 팬들과의 특별한 만남이 될 전망이다. 찰리 푸스는 전 세계적인 히트곡 'See You Again'의 주인공으로 대중에 강렬한 인상을 남겼다. 이 곡은 영화 <분노의 질주: 더 세븐(Furious 7)>의 OST로 사용되며, 미국 빌보드 핫 100 차트에서 12주 연속 1위를 기록하는 대기록을 세웠다. 개봉을 앞두고 세상을 떠난 폴 워커를 추모하는 가사는 지금도 전세계에서 불리고 있다.



이외에도 'One Call Away', 'We Don't Talk Anymore', 'Attention' 등 수많은 히트곡을 보유하고 있으며, 'That's Hilarious'나 'I Don't Think That I Like Her'는 국내 음원 차트 상위권에 오르며 '가요만큼 사랑받는 팝가수'의 대표주자로 자리매김했다.



찰리 푸스는 단순히 좋은 곡을 만드는 데 그치지 않고, 틱톡(TikTok) 등 숏폼 영상 플랫폼을 적극적으로 활용해 화제를 이끄는 마케팅 감각도 겸비했다. 실제로 그는 자신의 곡이 완성되기 전 단계부터 코드와 멜로디, 사운드 디자인 등을 공유하면서 팬들과 실시간으로 소통하고, 이런 콘텐츠들이 곡 발매 전부터 입소문을 타며 바이럴 히트를 만들어내는 경우가 많다. 'Light Switch', 'That's Hilarious' 같은 곡은 이러한 전략의 대표 사례다. 찰리 푸스는 현세대의 아티스트가 어떻게 숏폼 플랫폼을 활용하는지를 보여주는 좋은 예다.



한국과의 인연도 남다르다. 찰리 푸스는 방탄소년단(BTS)에 대한 애정을 여러 차례 드러냈고, 멤버 정국과 함께한 듀엣곡 'Left and Right'는 글로벌은 물론 국내에서도 뜨거운 반응을 얻었다. 2023년 12월에는 서울 고척스카이돔에서 내한 공연을 열어 이틀간 2만 5천석 규모의 좌석을 모두 매진시키며 총 5만 명의 관객을 모았다. 당시 한국 팬들을 다시 만날 것을 기약했던 찰리 푸스는 예상보다 더 빠르게 한국 팬들을 만나게 됐다.



찰리 푸스가 헤드라이너로 나서는 '원 유니버스 페스티벌'은 자동차 문화를 기반으로 한 라이프스타일 브랜드 '피치스(Peaches)'가 주최하는 이색적인 페스티벌이다. 2023년 첫 개최 이후 매년 자동차 전시와 음악 공연을 결합하면서 독특한 분위기를 만든다. 올해는 '팝 스테이션(Pop Station)'을 테마로 '드라이브가 함께하는 음악, 일상이 플레이리스트가 되는 사운드'라는 슬로건을 내걸었다. 실제 주유소를 모티브로 한 무대 디자인과 프로그램이 예고되었다.특히 찰리 푸스의 'See You Again'이 자동차 영화의 상징인 <분노의 질주> 시리즈를 장식한만큼 절묘한 섭외이기도 하다. 찰리 푸스를 제외한 또 다른 헤드라이너 한 팀과 전체 라인업, 그리고 개최지는 추후 공개될 예정이다.





저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고