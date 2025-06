UFC 더블 타이틀전, 트럼프 대통령까지 관람 예고

UFC 제공

제카 사라기(사진 왼쪽)와 유주상한편 이번 대회 파이트패스 언더카드에는 '좀비 주니어' 유주상(31)이 UFC 데뷔전을 치른다. 그는 ROAD TO UFC 시즌 1 라이트급 준우승자 제카 사라기(30‧인도네시아)와 맞붙는다. 사라기는 '죽음의 킥'이라는 별명을 지닌 우슈 산타 타격가다.유주상(8승)과 사라기(14승 4패)는 정확히 65.8kg으로 페더급 계체를 통과했다. 25번째 UFC 한국 파이터인 유주상은 자신에게 UFC 진출 기회를 준 은인 '코리안 좀비' 정찬성 ZFN 대표에 대한 존경을 담아 데뷔전에서 '좀비 주니어'란 닉네임으로 옥타곤에 오른다.이번 대회에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 참석해 관람할 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 지난 4월 플로리다주 마이애미 카세야 센터에서 열린 'UFC 314: 볼카노프스키 vs 로페스'를 비롯해 여러 차례 UFC 대회에 방문했다.'UFC 316: 드발리쉬빌리 vs 오말리 2' 메인카드는 오는 6월 8일(일) 오전 11시부터 티빙(TVING)에서, 언더카드는 오전 9시부터 같은 플랫폼에서 생중계된다. 유주상과 제카 사라기의 경기는 같은 채널에서 오전 8시 40분부터 지연 중계된다.