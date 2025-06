이영지도 이렇게 했는데, 누가 서재페에 '재즈 없다'고 했나

프라이빗커브

2025 서울 재즈 페스티벌 무대에 오른 킹스 오브 컨비니언스(Kings Of Convenience)재즈가 아닌, 팝 음악 뮤지션을 보기 위해 서재페를 찾는 관객도 많다. 첫 내한 공연을 펼친 영국의 보컬리스트 레이(RAEY)를 보고자 한 이도 적지 않았다. 레이는 트럼펫, 색소폰 등 재즈 연주자들을 대동하고 'Oscar Winning Blues'를 부르며 관객들을 압도했다. 지난해 영국 브릿 어워즈에서 최초의 6관왕이 된 아티스트답게, 레이의 노래 솜씨는 잔디 마당의 데시벨 제한마저 상쇄했다.레이는 성폭력 피해 경험을 고백한 'Ice Cream Man'을 부르면서도 "슬픈 노래지만, 음악은 치료제이기도 하다"라며 오히려 관객들을 위로했다. 그리고 이어진 히트곡 'Escapism'에서는 마이크 줄을 목에 건 채 팝스타의 위용을 과시했다. 에이미 와인하우스을 계승하는 R&B 보컬, 더 나아가 새로운 시대의 디바를 목도하는 행운을 누렸다.2년 만에 한국 팬들을 만난 노르웨이의 포크 듀오 킹스 오브 컨비니언스는 노을이 진 하늘과 어울리는 어쿠스틱 선율을 들려주다가도, 'I'd Rather Dance With You'라는 노래 제목처럼 관객들을 뛰게 했다. 세계적인 록밴드 모네스킨의 보컬 다미아노 다비드는 첫 내한에서 Z세대 록스타의 자격을 입증했다.