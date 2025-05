시신용비닐백에서 추위 피하는 청년, 카메라에 담긴 절망

1890년대 미국 뉴욕의 인구는 지금의 절반쯤인 400만 명을 조금 넘겼다. 당대를 대표하는 미국작가 오 헨리의 작품집 가운데는 < The Four Million >이란 책이 있는데, 제목을 여기서 따왔다. 그가 자기 책 제목을 당대 뉴욕 인구수에서 따온 데는 다음과 같은 사연이 자리한다.1892년 2월 16일자 '뉴욕 타임스'에 당대 명사 워드 맥알리스터가 쓴 'The Only Four Hundred'란 글이 실렸다. 기사는 당대 뉴욕에서 사귈 만한 인물을 추려 실명으로 적어두었는데, 오로지 이들만이 교양과 품위를 갖춘 격 있는 인물이란 인식이 묻어나온다. 당대 유력 신문에 큼지막하게, 실명으로 실린 이 글이 대단한 파급을 뿌렸음은 물론이다.당연히 이 같은 선민의식, 또 사교계의 특권적 우월의식에 반발하는 이들의 비난이 쏟아졌다. 오 헨리는 그중 필두에 선 이로, 제 작품을 통하여 당대 뉴욕에 있는 모두가 가치 있는 인간이라 주장했던 것이다. 400만 명이 살고 있다면 400만 개의 들을 만한 이야기가 있는 것이라고, 사람마다 저마다의 사연을 품고 있는 법이라고 말이다.