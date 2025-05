김동현·정찬성 제자, TKO승... 나란히 준결승 진출

UFC 제공

정찬성 제자 박재현(사진 오른쪽)은 'UFC는 그냥 가는거라고 생각한다'며 남다른 자신감을 드러냈다.박재현은 전 이터널MMA 라이트급 챔피언 잭 베커(13승 6패)를 시종일관 압도한 끝에 2라운드 3분 56초 그라운드 앤 파운드 TKO승을 거뒀다. 박재현 역시 스승 정찬성의 주특기인 백포지션 점유로 베커를 숨도 못 쉬게 만들었다. 정찬성이 2019년 UFC 부산 대회에서 전 UFC 라이트급 챔피언 프랭키 에드가를 압도했던 그 모습 그대로였다.2라운드 마운트 포지션을 장악한 박재현은 계속된 엘보와 파운딩 공격을 날려 경기를 끝냈다. 박재현은 승자 인터뷰에서 "마운트를 탔을 때 상대가 힘이 셌지만 기술이 부족해서 끝낼 수 있다고 생각했다"고 피니시 장면을 설명했다.이어 "아직 내 실력을 다 안 보여줬다고 생각한다. 이보다 더 성장해 토너먼트에서 우승할 거고, UFC는 그냥 가는 거라고 생각하겠다"고 자신감을 드러냈다.박재현은 오는 8월 22일 '스트리트 부다' 돔 마르 판(25‧호주)과 결승 진출을 놓고 격돌한다. 마르 판(7승 2패)은 끈적끈적한 그래플링으로 유력 우승 후보로 꼽히던 에페비가 야닉 유지(25‧일본)를 만장일치 판정승으로 꺾고 준결승에 진출했다.한편, 이날 메인이벤트로 열린 ROAD TO UFC 시즌3 페더급(65.8kg) 결승에선 주캉제(29‧중국)가 시에빈(27‧중국)에게 스플릿 판정승(30-27, 28-29, 29-28)을 거두고 UFC 계약을 쟁취했다. 이번 결승은 주캉제(13승 5패)의 부상으로 반 년간 연기되었다가 열리게 됐다.이로써 중국은 통산 4번째 ROAD TO UFC 우승자를 배출했다. 한국에선 지금까지 5명(박현성, 이정영, 이창호, 최동훈, 유수영)의 우승자가 나와 참가국 중 1위를 기록하고 있다.ROAD TO UFC 시즌4 준결승은 오는 8월 22일 중국 상하이 상하이체육관에서, 이튿날인 23일 UFC 파이트 나이트 상하이 대회의 전야제 이벤트로 열린다.