목줄에 묶인 개 찾아다니며 찍은 영화, 이유 알면 놀랍니다

JIFF

큰사진보기 ▲전주국제영화제 포스터 JIFF

불편함은 윤리의 씨앗일까



앞에 소개한 소설가는 제가 감당할 수 없는 들개의 암담한 운명과 마주하여 제가 어디까지 할 수 있는지를 두고 고민하고 있다 말했다. 저로선 지금 한 마리를 입양해 키우는 것만으로도 힘에 부치는데, 관계 맺은 또 다른 개의 운명을 모른 척 하는 것도 괴롭다는 이야기다. 주변인에게 입양 의사를 묻고 관련단체를 수소문해보았으나 뚜렷한 해법이 없는 상황이라며, 그러나 제가 더 입양할 수는 없겠다고 불편해 했다.



나는 그처럼 불편이 이는 마음이 곧 가능성이 되어주지 않는가를 생각한다. 들개를 제 삶 가운데 유의미한 것으로 들이고, 그 운명을 내다보고, 그 비극에 불편한 마음을 갖는 모습이 하나하나 선의 증거가 아닌가를 생각한다. 뙤약볕 아래 묶인 개를 보며 그저 지나치지 않는 마음, 그 개가 견디는 시간과 외로움과 더위를 살피는 마음 또한 마찬가지가 아닌가.



이 대단히 지루한 영화 <Dogs in the Sun>의 가치는 적어도 관객이 느끼는 지루함만큼의 고통을 개의 입장에서 생각해보도록 권한다는 점에 있다. 정말이지 우리는 단 한 번이라도 선한 이들의 시선을, 괴로운 이들의 처지를 들여다 볼 필요가 있는 것이다. 나는 그야말로 인간을 마땅한 존재가 되도록 하는 길, 곧 윤리의 씨앗이라 여긴다.

